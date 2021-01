6. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas bougé, mais je pense toujours à Ryan Gosling et Rachel McAdams acceptant leur prix du meilleur baiser et rencontrant leur baiser sur scène. Meilleure acceptation, la plus emblématique de tous les prix de tous les temps.

7. Parfois je laisse juste Sexe et ville jouer en arrière-plan pendant que je fais d’autres choses. Je l’ai vu tellement de fois que maintenant il a juste un sentiment familier réconfortant, même en tant que bruit de fond. Il est également intéressant de revoir et de voir comment vos opinions sur les personnages changent avec le temps.

8. Cela va paraître étrange mais j’ai un très vieux manteau rouge avec de gros boutons dorés que j’ai acheté à Victoria’s Secret il y a toujours. Mon défunt chien Presley était un mauvais shedder et a dormi dessus une nuit et, à cause du tissu, il était presque impossible de se débarrasser de tous les poils. Quelque temps après son décès, je suis allée faire don du manteau mais je ne l’ai jamais fait car je peux encore voir des traces de ses cheveux à ce jour.

9. J’AI PRESQUE fait un spectacle appelé Célébrité Splash. C’était une compétition de plongeon de haut niveau qui n’a duré qu’une saison à cause de toutes les blessures. Je ne peux même pas entrer dans l’eau sans me tenir le nez, mais j’étais entre deux boulots et l’argent était tentant. A la dernière seconde, ils m’ont remplacé et j’ai réservé Jours de nos vies, donc je suis toujours reconnaissant car je suis sûr que j’ai failli mourir à la télévision en direct!

10. J’adorerais être Misty Copeland pour une journée! Ayant vu le travail et le dévouement des danseurs faire bouger leur corps sans effort, j’aimerais pouvoir le faire à ce niveau, même juste pour une journée. Misty est captivant à regarder.

—Edité par Billy Nilles