1.

Le président Trump a exhorté samedi soir les Géorgiens à voter lors du second tour du Sénat de l’État en janvier, qui déterminera quel parti contrôlera la Chambre haute à l’avenir. Trump a organisé un rassemblement à Valdosta, en Géorgie, pour convaincre les sens. Kelly Loeffler (R-Ga.) Et David Perdue (R-Ga.), Qui tentent tous deux de repousser les challengers démocrates et de conserver leur siège. Certains républicains de l’État craignaient que Trump décourage incidemment les gens d’aller aux urnes en poussant des allégations non fondées de fraude électorale et en suscitant la méfiance dans le processus. Il s’est fortement concentré sur ces affirmations tout au long de l’événement, mais il a également averti que si les républicains ne se rendaient pas aux urnes le mois prochain, les démocrates « auront le contrôle total d’un parti socialiste. » Loeffler et Perdue ont également pris la parole sur scène, faisant l’éloge du président et déclenchant des chants de «lutte pour Trump». [Bloomberg, The Wall Street Journal]

2.

Des dizaines de millions de résidents du sud de la Californie et de la vallée de San Joaquin seront sous ordre de rester à la maison à partir de dimanche soir après que les unités de soins intensifs des deux régions de Californie, qui comprennent Los Angeles et San Diego, soient tombées en dessous de 15% de leur capacité au milieu de la pandémie de coronavirus . Le gouverneur Gavin Newsom (D) a annoncé jeudi que toute région qui atteindrait le seuil serait soumise à un tel ordre. En outre, six juridictions de la région de la baie de San Francisco ont émis une ordonnance proactive de séjour à la maison pour 6 millions de résidents qui entre également en vigueur dimanche. Le comté de San Mateo, cependant, rompt avec le plan et a déclaré qu’il ne mettrait pas en œuvre immédiatement l’ordre de Newsom si et quand la capacité de l’ICU tomberait en dessous de 15%. La Californie a signalé dimanche plus de 25000 nouvelles infections au COVID-19 confirmées, le nombre le plus élevé de l’État depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations ont également atteint un niveau record avec plus de 10 200. [CNN, Fox News]

3.

Le président Trump aurait appelé samedi le gouverneur de Géorgie Brian Kemp (à droite) et lui aurait demandé de convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État pour amener les législateurs à annuler les résultats de l’élection présidentielle et à désigner des électeurs pour voter pour lui au lieu du vainqueur, le président élu. Joe Biden. Kemp aurait refusé. Trump a également exigé un audit de signature pour les votes par correspondance, a déclaré une personne familière avec la conversation. Le Washington Post. Un porte-parole du gouverneur a confirmé que Kemp et Trump avaient pris la parole, et Kemp a mentionné qu’il s’était entretenu avec Trump samedi matin dans un tweet. L’appel téléphonique est la dernière tentative du président d’annuler l’élection, qu’il prétend à tort avoir perdue en raison de la fraude électorale généralisée, bien qu’il ne soit pas en mesure de prouver que cela s’est produit en Géorgie ou dans tout autre État swing. [The Washington Post, Georgia Gov. Brian Kemp]

4.

Le Royaume-Uni envisage de devenir le premier pays à déployer le vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech cette semaine, a annoncé dimanche le gouvernement. Les clichés seront dans un premier temps disponibles dans les hôpitaux avant d’être distribués aux cliniques médicales. Les premières doses devraient être administrées mardi et la priorité ira aux personnes de plus de 80 ans, aux travailleurs de la santé de première ligne, au personnel et aux résidents des foyers de soins. Le Royaume-Uni, qui a approuvé le vaccin à deux doses pour une utilisation d’urgence la semaine dernière, a commandé 40 millions de doses, ce qui signifie qu’il en aura assez pour vacciner 20 millions de personnes, soit un peu moins d’un tiers de la population totale. La reine Elizabeth, âgée de 94 ans, et son mari, le prince Philip, âgé de 99 ans, auraient l’intention de se faire vacciner et informeront apparemment le public lorsqu’ils recevront leur injection. Leur participation pourrait être considérée comme un contre-courant au scepticisme concernant le vaccin. [Reuters]

5.

Les Vénézuéliens se rendront aux urnes dimanche, le président Nicolás Maduro et ses fidèles étant censés reprendre le contrôle de l’Assemblée nationale après que l’opposition a remporté la majorité des sièges en 2015. Si les alliés de Maduro remportent la victoire, comme prévu, il se sera consolidé pouvoir sur toutes les grandes institutions politiques du pays. L’élection pourrait être source de troubles pour l’avenir politique de Juan Guaidó, le chef de l’opposition qui s’est déclaré président par intérim du Venezuela en 2019 et a reçu le soutien international, y compris des États-Unis. En fin de compte, cependant, ses efforts n’ont pas réussi à prendre de l’ampleur. Des observateurs indépendants ont mis en doute la légitimité de l’élection, et les partisans de l’opposition, dont beaucoup prévoient de boycotter l’isoloir, l’ont qualifiée de frauduleuse. [The New York Times, NPR]

6.

La sénatrice Kelly Loeffler (R-Ga.) Affrontera son challenger démocrate le révérend Raphael Warnock lors d’un débat prévu à 19 h HE dimanche soir. Warnock a demandé des débats supplémentaires, mais c’est le seul qui soit officiellement inscrit avant le second tour des élections du 5 janvier. L’autre sénateur républicain de Géorgie cherchant à occuper son siège, David Perdue, a refusé de rencontrer son challenger démocrate, John Ossoff, pour un débat avant leur second tour, bien que les deux se soient battus deux fois avant les élections générales de novembre. Au lieu de cela, Ossoff fera son affaire en solo dimanche soir. Le résultat du second tour déterminera quel parti contrôlera le Sénat à l’avenir. Les républicains n’ont besoin que d’un seul parmi Loeffler et Perdue pour gagner pour garder la majorité, mais le parti préfère sans aucun doute un balayage. [The Associated Press]

sept.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont convenu de charger leurs négociateurs de reprendre les négociations sur le Brexit à Bruxelles dimanche après s’être entretenus au téléphone samedi, signalant que l’espoir d’un accord demeure. Le Royaume-Uni a déjà quitté le bloc, mais la période de transition – pendant laquelle les règles de gouvernance sont restées inchangées – se termine le 31 décembre, et les deux parties espèrent parvenir à une sorte d’accord et éviter une rupture chaotique. Cependant, des points de friction majeurs subsistent concernant la pêche, les garanties de concurrence loyale et les moyens de résoudre les conflits futurs. Les deux dirigeants ont reconnu que les différences sont sérieuses, mais ont convenu qu’un « effort supplémentaire devrait être entrepris » pour résoudre les questions en suspens, car aucun pacte ne serait réalisable sans un consensus. Johnson et Von der Leyen ont déclaré qu’ils parleraient à nouveau lundi soir. [Reuters, The Guardian]

8.

Des manifestations contre un projet de loi français controversé sur la sécurité qui interdirait de filmer et d’identifier des policiers avec des intentions malveillantes ont de nouveau eu lieu samedi, devenant parfois violentes lorsque les manifestants se sont affrontés avec les forces de l’ordre à Paris et dans d’autres villes. À la fin de la journée, 95 personnes avaient été arrêtées et 67 policiers auraient été blessés. Outre le projet de loi sur la sécurité, les tensions sont vives en France après que des images de policiers parisiens battant un producteur de musique dans son studio de la ville le mois dernier aient suscité l’indignation. Le président Emmanuel Macron a déclaré que les policiers et autres personnes qui commettent des actes de brutalité devraient être punis, tout en critiquant la nature violente de certaines des manifestations. [EuroNews, BBC]

9.

Un rapport tant attendu des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine qui a été obtenu par les agences de presse a révélé que les mystérieux symptômes neurologiques que les diplomates américains expérimentés en Chine et à Cuba sont la cause la plus probable derrière les maladies qui ont frappé pour la première fois les personnes travaillant à l’ambassade des États-Unis à La Havane en 2016. Le rapport, rédigé par un comité de 19 experts en médecine et dans d’autres domaines, n’a pas conclu que l’énergie était délivrée délibérément comme une arme , mais cela laisse ouverte la possibilité. Certains responsables américains pensent que c’est le cas et soupçonnent Moscou d’être derrière les attaques présumées. [The New York Times, NBC News]

dix.

David Lander, l’acteur surtout connu pour son rôle d’Andrew « Squiggy » Squiggman dans la sitcom Laverne et Shirley, est décédé vendredi, a déclaré sa famille dans un communiqué. Il avait 73 ans. Lander est décédé au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles après avoir lutté contre la sclérose en plaques pendant de nombreuses années, a déclaré sa famille. Il a été diagnostiqué pour la première fois en 1984, mais a gardé la maladie secrète jusqu’en 1999 quand il l’a révélée dans ses mémoires. Il est devenu un défenseur des personnes atteintes de sclérose en plaques, prenant la parole lors de congrès et de collectes de fonds. Il a connu une carrière prolifique à l’écran, apparaissant dans 120 films et séries télévisées, par CNN. « La famille de David espère que ses fans se souviendront de lui pour tous les rires qu’il a apportés au monde », indique le communiqué de la famille. Il laisse dans le deuil sa femme de 41 ans, Kathy Lander, et sa fille de 37 ans, Natalie Lander. [CNN]

