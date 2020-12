1.

Les États-Unis ont vu plus de 275000 personnes mourir du COVID-19 vendredi, les cas, les hospitalisations et les décès dus au virus atteignant tous des niveaux records à travers le pays. Cette semaine seulement, 12 États et Porto Rico ont atteint des records de décès quotidiens, et les États qui ont connu des poussées au début de la pandémie sont à nouveau en hausse. Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti jeudi que les États-Unis n’avaient pas encore vu la recrudescence des cas attendue après Thanksgiving. Alors que les développements de vaccins pourraient mettre un terme à la pandémie l’année prochaine, les chercheurs prévoient qu’au moins 470 000 personnes mourront du COVID-19 aux États-Unis d’ici le 1er mars. Partout de 9 500 à 19 500 personnes devraient mourir du virus la semaine de Noël seulement. . [Axios, The New York Times]

Vendredi, le juge Nicholas Garaufis a ordonné à l’administration Trump de restaurer complètement le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, qui avait été conçu sous l’administration Obama pour protéger les jeunes immigrants sans papiers de l’expulsion. L’ordonnance oblige le Department of Homeland Security à publier un avis public d’ici lundi indiquant qu’il acceptera les nouveaux candidats DACA pour la première fois depuis 2017. En vertu de la décision de Garaufis, le gouvernement doit également prolonger les avantages – y compris les permis de travail – jusqu’à deux ans. après avoir été limités à un an, trouvez un moyen de contacter tous les immigrants éligibles au programme et rédigez un rapport de situation avant le 4 janvier. enrôlé, mais Garaufis a statué en novembre que c’était invalide parce que Wolf avait été illégalement nommé à son poste. [The New York Times, Bloomberg]

Le président Trump doit se rendre en Géorgie samedi pour faire échouer les sénateurs Kelly Loeffler (R-Ga.) Et David Perdue (R-Ga.), Qui se préparent tous deux pour le second tour des élections contre les challengers démocrates le 5 janvier. déterminer quel parti contrôle la chambre haute pendant les premiers stades de l’administration Biden. Par Reuters, Les allégations non fondées de Trump de fraude électorale en Géorgie après l’élection présidentielle font craindre à certains républicains de l’État qu’il découragera incidemment les gens de se rendre aux urnes en janvier lors de son rassemblement. S’il se concentre sur Loeffler et Perdue plutôt que sur lui-même, ils pensent qu’il pourrait leur donner un coup de pouce significatif. Le vice-président Mike Pence a organisé vendredi un rassemblement pour les sénateurs à Savannah, en Géorgie, où il a encouragé les électeurs à se rendre aux urnes indépendamment de leurs «doutes sur les dernières élections» et a promis que le processus serait sécurisé. [Reuters, USA Today]

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que le Congrès « ne peut pas partir » pour l’année sans adopter un plan de relance du coronavirus. Pelosi avait résisté à un accord de plus de 2 billions de dollars, mais a déclaré mercredi qu’elle soutiendrait la proposition de secours en cas de pandémie de 908 milliards de dollars des sénateurs bipartites. Pelosi a ajouté vendredi que la victoire du président élu Joe Biden et les développements prometteurs des vaccins avaient changé d’avis. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), N’a toujours pas dit qu’il soutiendrait l’accord bipartisan, et le président Trump a seulement dit qu’il soutiendrait le paquet de 500 milliards de dollars proposé par McConnell. Biden a quant à lui refusé de dire vendredi s’il avait parlé avec McConnell de la relance, mais a ajouté qu’il « pense » que les démocrates obtiendront une « coopération » sur le projet de loi. [The Week, CNN]

Le Pentagone a annoncé vendredi qu’il retirerait toutes les troupes de Somalie d’ici le 15 janvier, cinq jours avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden. La quasi-totalité des 700 soldats, en grande partie des forces d’opérations spéciales en mission d’entraînement et de lutte contre le terrorisme contre les insurgés islamistes, partira. Beaucoup seront « repositionnés » au Kenya voisin, a déclaré un responsable du Pentagone Le New York Times. On ne sait pas si les diplomates et l’ambassadeur américain en Somalie partiront également. Le président Trump se serait précipité pour retirer les troupes américaines du monde entier au cours de ses dernières semaines au pouvoir, y compris d’Irak et d’Afghanistan. Trump a fait campagne en 2016 sur la promesse de quitter l’Afghanistan, et aurait au moins un projet d’ordre en circulation qui réduirait de moitié le déploiement de troupes là-bas. [The New York Times]

Le Bureau of Labor Statistics a déclaré vendredi que l’économie américaine avait créé 245 000 emplois en novembre. Le nombre est resté en deçà des attentes après que les économistes aient anticipé l’ajout de 440 000 emplois. C’était aussi « de loin le total mensuel le plus bas depuis que l’économie a commencé sa reprise en suspens », rapporte NBC News. En octobre, l’économie a créé 610 000 emplois. Le taux de chômage en novembre est passé de 6,9% à 6,7%, ce qui était conforme aux attentes. Cela intervient alors que de nouveaux cas de COVID-19 augmentent aux États-Unis, et l’économiste senior de Glassdoor, Daniel Zhao, a déclaré vendredi que « même avec un vaccin à l’horizon », le rapport de novembre offre « un rappel ferme que nous ne sommes pas sortis du bois encore. » [NBC News, CNBC]

Les tribunaux de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Minnesota, du Nevada et du Wisconsin ont statué contre le président Trump et ses alliés dans plusieurs poursuites visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle vendredi, la dernière d’une série de défaites juridiques pour le commandant en chef. . Dans le Wisconsin, le juge de la Cour suprême de l’État, Brian Hagedorn, a déclaré qu’un procès intenté par un groupe conservateur que le tribunal avait choisi de ne pas entendre a déclaré que «la réparation recherchée par les pétitionnaires est l’invocation la plus dramatique du pouvoir judiciaire que j’aie jamais vue». En Arizona et au Nevada, les juges ont rejeté les contestations électorales à grande échelle déposées respectivement par le Parti républicain et la campagne Trump, jugeant que les plaignants n’avaient pas fourni de preuves à l’appui de leurs allégations de fraude électorale généralisée. [The Washington Post, Politico]

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les Américains à toujours porter des masques à l’intérieur lorsqu’ils ne sont pas chez eux. C’est la première fois que le CDC fait cette recommandation, insistant dans un rapport sur le fait que l’utilisation « cohérente et correcte » des masques faciaux est essentielle alors que les États-Unis entrent dans une « phase de transmission de haut niveau » dans la pandémie COVID-19. Le port de masques faciaux est « le plus important dans les espaces intérieurs et extérieurs lorsque la distance physique de ≥ 6 pieds ne peut pas être maintenue », a déclaré le CDC, recommandant également aux responsables « d’émettre des politiques ou des directives exigeant l’utilisation universelle des masques faciaux dans les environnements intérieurs (non domestiques) ». Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il demanderait aux Américains de porter des masques pendant ses 100 premiers jours au pouvoir, mais qu’il ne pouvait pas les obliger à le faire sauf sur la propriété fédérale. [The Washington Post, The Hill]

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen prendront la parole samedi au téléphone dans l’espoir de parvenir à une percée dans les négociations commerciales UE-Royaume-Uni bloquées et d’éviter un Brexit sans accord d’ici la fin de l’année. Le Royaume-Uni a déjà quitté le bloc, mais la période de transition – au cours de laquelle les règles de gouvernance sont restées inchangées – se termine le 31 décembre. Pêche, garanties de concurrence loyale et moyens de résoudre les conflits futurs sont les trois principaux points de friction qui empêchent un accord. L’espoir est que Johnson et von der Leyen rapprocheront les deux parties sur ces questions, mais des sources du gouvernement britannique ont déclaré Le gardien les chances d’un accord ne dépassent pas 50%. [Reuters, The Guardian]

La Russie a lancé samedi à Moscou son effort national de vaccination contre le coronavirus, où des milliers de travailleurs des systèmes de santé et d’éducation de la ville se sont inscrits pour recevoir le vaccin Spoutnik V dans 70 centres de vaccination de la capitale. Les producteurs ne devraient fabriquer que 2 millions de doses de vaccin d’ici la fin de l’année, le déploiement à Moscou est donc considéré comme une étape primordiale. Le vaccin à deux doses a fait l’objet d’un examen international depuis son enregistrement en Russie alors qu’il était encore soumis à des tests de masse, mais les développeurs affirment qu’il ne provoque pas d’effets secondaires graves et qu’il est efficace à plus de 90%, un taux similaire à celui des vaccins candidats de Moderna et de Pfizer. . Le gouvernement russe affirme que plus de 100 000 personnes ont déjà reçu le vaccin, y compris des hauts fonctionnaires et des militaires. [The Associated Press, BBC]

