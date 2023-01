10 choses que nos critiques attendent avec impatience en 2023

Bien qu’il n’y ait pas de paris sûrs à la télévision et que de nombreuses émissions autrefois géniales soient tombées dans un désarroi fade, je compte les jours jusqu’à ce que “Succession” revient pour sa quatrième saison. (HBO dit qu’il sera diffusé au printemps.) Oh, je peux entendre le thème du piano jangly maintenant, et juste en sachant que les Roys dépourvus et brisés, leur dialogue magnifiquement cruel et leurs quêtes de pouvoir sans fin et sans joie seront bientôt de retour sur mon écran me remplit d’allégresse. Dieu, j’espère que Kendall chantera à nouveau devant un public, et que Greg balbutie jusqu’à échouer d’une manière ou d’une autre, et que l’enchevêtrement érotique de Gerri et Roman s’approfondit et que Shiv continue son règne de terreur écrue. Logan sera grincheux ! Connor sera un dingus ! Tom sera dans une agonie malheureuse ! Et je serai tellement, tellement heureux, me délectant de la maîtrise de la tension du spectacle, de son va-et-vient d’effritement et de fusion.

Maya Phillips

Le Spider-Verse se lance dans une suite

Avant que Michelle Yeoh n’affronte Jobu Tupaki et son tout bagel d’oubli dans “Everything Everywhere All at Once”, et avant que Doctor Strange ne combatte bizarro Strange avec une notation musicale armée dans “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, en 2018 “Spider- Man: Into the Spider-Verse »a fourni un choc bien mérité au concept de multivers dans le film. Bien qu’il ait présenté toute une bande de Spider-people, chacun avec sa propre histoire, son univers et son esthétique, “Spider-Verse” a fait beaucoup d’espace pour son protagoniste, Miles Morales, un jeune Afro-Latino Spider-Man dont L’arc de personnages sincère et humoristique, ainsi que l’animation époustouflante et la bande-son tueuse du film, n’ont pas été perdus même au milieu de l’immensité infinie du multivers. En juin la suite, “Spider-Man : à travers le Spider-Verse,” offrira un Miles plus mature et une nouvelle distribution de variantes de Spider exprimées par un casting stellaire, dont Issa Rae en tant que Spider-Woman portant des vêtements afro, Daniel Kaluuya en tant que Spider-Punk et Oscar Isaac en tant que Spider-Man 2099.

Jon Pareles

Kelela prend la route avec son R&B d’avant-garde

Le chanteur et compositeur Kelela a flotté à la frange avant-gardiste du R&B depuis qu’elle a sorti sa première mixtape, “Cut 4 Me”, en 2013. Travaillant avec certains des producteurs les plus innovants du moment, Kelela place souvent sa voix dans des décors électroniques étranges, créant une intimité inattendue dans royaumes virtuels. Mais elle a été insaisissable. Elle a sorti son seul album complet, “Take Me Apart”, en 2017, et est réapparue avec quelques singles en 2022, à commencer par l’énigmatique “Lavé» et s’orienter vers la dance music et la pop avec «Fin heureuse” et “En fuite.” Ces chansons sont des extraits de son deuxième album complet, “Corbeau,” qui est prévu en février, suivi d’une tournée de clubs – intitulée “Corbeau”—- qui l’amène au Webster Hall de New York le 17 mars. Tous deux devraient dévoiler ses dernières circonvolutions et innovations.