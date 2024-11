10 choses que j’aurais aimé savoir quand j’ai commencé « Dragon Age: The Veilguard »

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

Dragon Age : Le Garde-Voile est maintenant disponible, un retour à la célèbre série de BioWare après une décennie. Il a reçu des critiques assez solides de la part des critiques, mais maintenant entre les mains des fans, nous verrons ce que chacun en pense.

J’ai consacré 65 heures et une partie complète à ce jeu, grâce à ma copie de critique, et je pense avoir quelques conseils à partager sur mon parcours en cours de route. J’ai aimé le jeu en aveugle, même s’il y a quelques choses importantes que vous devriez savoir avant de commencer. Voici dix choses que j’aurais aimé savoir quand j’ai commencé Dragon Age : Le Garde-Voile.

1) Vous aurez plus de points de compétence que vous n’en pensezk – Je sais que le jeu donne l’impression que vous vous spécialiserez dans un seul type de style de combat, mais il existe cinquante niveaux de personnages et encore plus de points de compétence avec des énigmes de loups sur la carte. En tant que tel, à la fin, alors que j’étais concentré sur les lames empoisonnées pour mon Voleur, entre mon équipement et mes points de compétence, j’ai également réussi à devenir un archer tueur. Vous ne pouvez choisir qu’une seule spécialisation complète, mais vous pouvez également devenir fort dans d’autres domaines.

2) Les magasins de vendeurs sont une source de butin extrêmement importante – Évidemment, la plus grande source de butin sera les quelque 140 coffres disséminés sur la carte, mais lorsque vous recherchez des « dupes » pour débloquer des niveaux de rareté et des avantages, vous devez vraiment, vraiment continuer à vous renseigner auprès des vendeurs de réputation au fur et à mesure. Améliorez les factions, car elles auront souvent peut-être exactement ce que vous recherchez afin de booster votre build. Oh, et n’oubliez pas de vendre des déchets aux vendeurs, car cela améliore également votre réputation.

L’âge du dragon BioWare

3) Respectez tout le monde, à tout moment – L’âge du dragon cette fois-ci, vous accordez une liberté essentiellement totale. Vous pouvez respécialiser tous vos points de compétence gratuitement et à tout moment. Mais au-delà de cela, vous pouvez également respecifier l’intégralité de l’arbre de compétences de votre compagnon, et je changeais fréquemment ses compétences « ciblées » (vous pouvez en maximiser deux à la fin) pour qu’elles correspondent à ma propre construction ou à la synergie d’équipe que j’essayais de créer. faire.

4) Faites correspondre le bon type d’amorces et de détonations – En parlant de matching, ce n’est pas seulement que vous avez un personnage avec une amorce et un autre avec un détonateur, il en existe différents types. Ainsi, par exemple, un personnage devrait appliquer le débuff Overwhelmed sur un ennemi comme amorce afin d’être déclenché par un autre personnage capable de faire exploser les ennemis Overwhelmed. Un personnage qui fait exploser les ennemis Sundered ne fonctionnera pas, vous devez donc vérifier.

5) Si le combat est un travail fastidieux, vous êtes probablement sous-équipé ou sous-équipé – J’ai vu des gens se plaindre de combats où l’on se sent faible ou où les ennemis ont trop de santé. Je ne veux pas dire « vous jouez mal au jeu », mais vous jouez probablement mal au jeu. Certains patrons que vous découvrirez devront en fait revenir plus tard, à moins que vous ne vouliez passer 35 minutes à réduire leur santé. Les combats normaux contre des ennemis ne devraient pas être très pénibles. Vous devez à la fois augmenter vos points de compétence, mais plus important encore, commencer à assembler une véritable version, en vous assurant d’utiliser des équipements avec des avantages débloqués, mais aussi des éléments qui fonctionnent en synergie. Cela deviendra de plus en plus cohérent avec le temps.

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

6) Ne devenez pas fou à cause de certains coffres inaccessibles – Cela m’a rendu fou à plusieurs reprises, car parfois, il semblera qu’il est impossible d’atteindre un coffre sur la carte. Parfois, c’est… impossible. Si un casse-tête de coffre semble trop difficile à croire, il existe en effet des cas où soit A) vous devez simplement aller plus loin dans le niveau et vous pouvez revenir en arrière, soit B) vous devrez peut-être y revenir plus tard lorsqu’un chemin s’ouvre pour un autre. quête. Cela peut se produire seulement 5 à 10 % du temps, mais cela arrive.

7) Revenez fréquemment au phare pour de grands moments de caractère – Arrêtez-vous au phare de temps en temps et rendez-vous à la fois dans les salles « expiration du temps » et dans les zones « bulle de point d’exclamation jaune ». Les points d’exclamation en eux-mêmes sont des quêtes, mais les autres peuvent être des conversations amusantes avec vos coéquipiers, ou souvent vos coéquipiers se parlent.

8) Ramassez littéralement tout – Je n’aime pas du tout la quantité de conneries éparpillées sur le sol ici, mais vous en aurez besoin pour mettre à niveau les vendeurs, faire monter de niveau votre enchanteur et améliorer votre équipement. Si vous n’en obtenez pas la grande majorité, vous pouvez vous retrouver à sec assez facilement.

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

9) N’oubliez pas d’enchanter et continuez à enchanter – L’enchantement d’une pièce d’équipement en soi est gratuit, et c’est un très gros coup de pouce pour votre personnage dans son ensemble lorsque vous le faites sur tout votre équipement. Mon rappel ici est à la fois de le faire en premier lieu, mais n’oubliez pas non plus de continuer à le faire si vous échangez votre équipement.

10) Faites les quêtes de fidélité – Celui-ci est peut-être assez évident pour les fans de BioWare, mais si vous voulez que vos coéquipiers survivent… quoi qu’il arrive, si vous les jetez au feu sans réaffirmer leur loyauté envers vous, les choses risquent de mal se passer. Si vous ne vous en souciez pas, qu’il en soit ainsi ! Mais beaucoup de ces quêtes sont bonnes en elles-mêmes.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, Ciel bleu et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.