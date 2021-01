Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Porter un masque, c’est prendre soin!

Après presque un an de port religieux de masques pour nous protéger et protéger les autres, vous avez probablement rencontré quelques cas où les masques ont causé des problèmes. Peut-être que vous continuez à perdre votre masque ou qu’il tombe constamment ou peut-être que vos lunettes s’embuent. Quel que soit le problème, nous avons parcouru Internet pour trouver des solutions.

De chaînes de masque élégantes et bandes de pont de nez à spray anti-buée et cas de masque, le port d’un masque ne doit pas être gênant ou inconfortable.

Faites défiler ci-dessous pour 10 produits qui résoudront presque tous les problèmes de port de masque.