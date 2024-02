10 choses luxueuses à faire à Paris, pour un voyage surélevé

Comme l’a dit Audrey Hepburn elle-même, « Paris est toujours une bonne idée ». Mais beaucoup de personnes qui visitent la Ville Lumière semblent avoir le même idée sur la façon de l’assimiler. Considérant qu’il est imprégné d’histoire, qu’il a inspiré tant des plus grands artistes, poètes, conteurs et designers, et qu’il est soumis à une porte tournante constante de créateurs de tendances et de créateurs de goût visant pour créer des expériences différentes et ouvrir de nouvelles portes, il est étonnant que quiconque puisse vivre deux fois la même expérience.

Et c’est pour cette raison que quiconque visite Paris devrait bien réfléchir au type d’immersion qu’il envisage. Car les amateurs de mode peuvent explorer la ville comme le ferait un éditeur pendant la saison des défilés, un artiste peut admirer un menu étonnant de prouesses visuelles à travers les âges, un gastronome a toutes sortes de délices à poursuivre et, pour un bon vivant, il y en a en abondance. des meilleurs vins et champagnes du monde.

Pour ceux qui recherchent quelques façons de faire passer leur voyage de standard à splendide, ce guide vous donnera 10 conseils pour une mini-séjour parisienne luxueuse.

FRANCOIS GUILLOT//Getty Images

Affiner le tunnel

Monter à bord de l’Eurostar depuis St Pancras est si simple que l’on a à peine l’impression de quitter le pays. Mais faites-nous confiance lorsque nous vous disons de surclasser votre billet vers ou ça vaut vraiment les centimes supplémentaires. Des sièges suffisamment larges pour accueillir confortablement quelques chouquettes supplémentaires, un repas servi avec une serviette en lin blanc, des petites liseuses dans les accoudoirs, des patères à profusion et la paix, la paix glorieuse. C’est sûrement mieux que le risque de se faire grimper dessus par les enfants de quelqu’un d’autre et de se faire prendre par un triste sandwich provenant d’un stand de gare. Prenez ceci comme votre signe pour augmenter la bougie pour votre traversée de la Manche et .

Séjournez à la Péninsule

Le groupe Peninsula représente certains des hôtels les plus somptueux au monde, et le Presqu’île Paris pourrait bien être le meilleur de tous. À quelques pas de l’Arc de Triomphe, des chasseurs en blanc immaculé vous feront entrer à travers les grandes portes de la façade du magnifique bâtiment, jusqu’à un atrium gouffre composé de chaises à haut dossier recouvertes de soie et de « Feuilles dansantes » – une étonnante installation suspendue. suspendu au plafond composé de 800 feuilles de cristal individuelles soufflées à la main par des artisans verriers de Lasvit, inspirées des arbres bordant l’avenue Kléber, où se trouve l’hôtel.

Les 200 chambres, dont 93 suites, ne sont pas moins impressionnantes, mettant en valeur le goût français historiquement exquis, mais avec des mises à jour subtiles et contemporaines comme des tablettes pour contrôler tous les aspects de vos chambres, y compris les rideaux, et des toilettes techniques qui vous garderont au chaud et propre. et parfumé. De petites attentions comme une cloche de macarons frais, ou une livraison quotidienne de madeleines et un service de préparation de la nuit personnalisé en font le genre d’hôtel digne de la royauté.

Non seulement le Peninsula est l’un des seuls hôtels métropolitains à disposer d’une piscine, mais avec ses 20 mètres de long, c’est aussi l’un des plus grands de la ville. Et puis, il y a le restaurant…

Le Péninsule Paris est un hôtel 5*, situé au 19 Avenue Kléber, à Paris. Les chambres commencent à 1 646 £.

L’Oiseau Blanc

Il n’y a qu’une quinzaine de restaurants à Paris à avoir obtenu les deux étoiles Michelin tant convoitées. Et L’Oiseau Blanc est l’un d’eux. Vous ferez ainsi partie d’une rare communauté de bons convives à avoir connu le privilège d’un repas de ce niveau.

Niché sous les combles du toit de l’hôtel Peninsula, L’Oiseau Blanc est un établissement dédié aux pionniers français de l’aviation et aux premières tentatives de vol transatlantique. Et en regardant par les généreuses baies vitrées du restaurant, vous apercevrez une réplique de l’un des avions, suspendue au toit du bâtiment, donnant l’impression qu’il est peut-être à mi-chemin, en train de tracer sa route pour faire un tour autour de l’Eiffel. Tour (également visible depuis votre table).

La nourriture elle-même est bien sûr une prouesse d’excellence gastronomique. Les plats signatures du chef David Bizet incluent un amuse-bouche de maïs crémeux infusé d’une glace au parmesan, des ris de veau laqués à l’encre de seiche, un pigeon rôti à la rhubarbe et un incroyable dessert au chocolat praliné de Madagascar, injecté de sorbet aux câpres givré et surmonté de petites boucles de biscuit gavotte fumée. en prenant délicatement des cuillerées de caviar. Une révélation.

Pop Par Printemps

Alors que nous connaissons un ralentissement pour les grands magasins – avec la fermeture de Fenwick’s à New Bond Street après 130 ans d’activité et des temps incertains pour House of Fraser – se diriger vers l’une de ces Mecques du shopping semble un droit de passage plus rare que jamais. Et est à Paris ce que Selfridges est à Londres. Célèbre pour abriter des marques de luxe comme Chanel, Moncler, Louis Vuitton, Givenchy et Balmain, ainsi que d’autres offres plus boutique, cela vaut la peine de flâner dans ses halls rien que pour l’expérience.

Élevez votre mode circulaire

En 2023, acheter du neuf n’est pas toujours la meilleure solution. Avec l’inquiétude croissante quant à l’impact de la mode sur la planète, la façon la plus fabuleuse de faire du shopping pourrait être de seconde main. Et faites-nous confiance lorsque nous vous le disons, Paris possède certaines des boutiques vintage les plus incroyables d’Europe. Vous n’avez pas à vous soucier de vos chances d’acquérir une pièce précieuse de Chanel ou de Vuitton, en parcourant suffisamment attentivement certains des endroits suivants… Nouveau Paris, rue de Turenne, est probablement le plus célèbre, avec des sommités comme Rosalia repérées cette année. Dans cette seconde boutique, chaque article est choisi avec le plus grand soin, dans l’espoir de ne proposer que des pièces uniques et profondément convoitées.

Jolie boîte est sur rendez-vous uniquement, alors assurez-vous de réserver votre place avant le voyage pour éviter toute déception. Situé tranquillement rue de Saintonge dans le Marais, vous pourriez même trouver une file d’attente à l’extérieur, ce qui vous dit probablement à quel point cela vaut la peine d’être planifié.

Ascenseur et Merci sont tous deux des concept stores proposant de tout, de la décoration d’intérieur à la papeterie en passant par les vêtements vintage. D’autres à considérer également sont Chez Snow Bunny et Thanx God I’m A VIP. Et qui sait, vous reviendrez peut-être avec la robe rétro Givenchy de vos rêves.

Maîtres ou White Cube

Avec une liste aussi impressionnante de galeries d’art proposées, le choix semble écrasant. Mais pour ceux qui ont déjà fréquenté les incontournables – la Joconde ? J’y suis déjà allé – il y a des expositions hors des sentiers battus à ajouter à votre liste. Galerie Perrotinpar exemple, est fréquenté par des collectionneurs et des passionnés, dans l’espoir d’obtenir un original vibrant pour les murs de leur penthouse.

Galerie Magda Danysz est dédié aux œuvres marquantes et à grande échelle d’artistes émergents et Fluctuation offre une expérience un peu fantaisiste, peut-être, mais tout de même mignonne, consistant à regarder des œuvres contemporaines d’artistes de rue comme Banksy et Invader tout en flottant techniquement sur la Seine.

Vanni Bassetti//Getty Images

Déjeuner à GiGi

Si vous n’êtes pas satisfait d’avoir passé suffisamment de temps à dîner avec une vue sur la Tour Eiffel, pouvons-nous vous suggérer de recommencer en déjeunant chez Gigi Paris.

Un restaurant italien, certes, mais toujours incontournable français dans la livraison et la vue. Un toit-terrasse qui surplombe à la fois le Théâtre des Champs Élysées et la tour de fer, on y retrouve des ingrédients parisiens partout où l’on regarde, du charme décontracté à la musique live.

Sirotez un prosecco au bar Bellini pendant que vous profitez du beau temps sur les sièges extérieurs sur le toit, ou blottissez-vous ensemble sur l’une des impressionnantes tables en marbre ambré de l’intérieur, en dégustant des paccheri de homard. Réserver à l’avance pour éviter toute déception.

Aventurez-vous au Canal Saint Martin

Tout comme les Londoniens, les Parisiens sont toujours à la recherche du nouveau « cool ». Un lieu qui s’est hissé dans les enjeux de la tendance comme l’ont fait autrefois Shoreditch ou Hackney. Ou en l’occurrence, comme le fait actuellement Canal Saint Martin.

Inventé « BoBo » par ceux qui fréquentent le quartier – un terme familier signifiant bourgeois-bohème – ce petit endroit est situé juste au nord du Marais, déjà incroyablement populaire. Un ensemble de rues animées au bord du canal, bordées de châtaigniers et reliées entre elles par des passerelles en fer au-dessus de l’eau. Elle regorge de petits cafés indépendants, comme la Chambre des Oiseaux rue Bichat, remplis de meubles anciens et de bibelots anciens, mais aussi, oui, de plats plus vintage dans des endroits comme Frivoli, rue Beaurepaire.

Claudio Lavenia//Getty Images

Le Syndicat

Les endroits où prendre un apéritif chic ne manquent pas. Écoutez par exemple LCD Soundsystem au Trianon sur le boulevard Rochechouart, un vieux music-hall restauré avec amour par Julien Labrousse, le cerveau derrière le repaire hipster du Canal St Martin, l’Hôtel du Nord. Ou si vous avez envie de danser tard le soir, Silencio de David Lynch, inspiré de la discothèque effrayante de Mulholland Drive et développé en collaboration avec les maestros locaux des clubs électro, Social Club, est en quelque sorte une scène.

Mais si vous faites partie de ces personnes à la recherche éternelle d’un bar cool, luxueux mais aussi hors des sentiers battus, branché sans être tellement branché que tout le monde le sait, alors vous devriez vraiment envisager une visite à Le Syndicat. L’entrée est celle que vous risquez de manquer, délibérément déguisée en vieux magasin avec des affiches et de nombreux graffitis – qui garde l’allure du secret et l’air d’un bar clandestin. Et à l’intérieur, l’expérience est véritablement parisienne, se concentrant uniquement sur les spiritueux et les liqueurs provenant de France.

LV DREAM – L’Exposition Vuitton

Et enfin, si vous voulez vous assurer que votre voyage atteint le summum du luxe, vous devez passer par Rêve LV, l’exposition Louis Vuitton, alors que ses portes sont encore ouvertes (jusqu’en novembre 2023). La maison de couture française a réuni une série de ses partenariats les plus emblématiques, conçus pour montrer l’immensité de l’univers Vuitton et l’engagement de la marque à investir dans le paysage artistique. Du mobilier aux camions de voyage colorés, du prêt-à-porter au parfum, c’est une exploration de l’univers Vuitton dans toute sa splendeur.