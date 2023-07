10 choses à surveiller lundi dans la semaine écourtée des vacances boursières

Top 10 des choses à surveiller lundi 3 juillet Le marché boursier américain ferme tôt à 13 h HE lundi et est fermé mardi pour le jour de l’indépendance. Les actions de Tesla (TSLA) ont gagné environ 6% lundi matin pour aider à soutenir les contrats à terme du Nasdaq. Le leader des véhicules électriques a dépassé les estimations sur les chiffres de livraison et de production du deuxième trimestre. Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes divulguées par la société. 2. Cette semaine raccourcie par les vacances est entièrement consacrée à l’emploi, avec ADP jeudi avec les tendances d’embauche dans les entreprises américaines suivies du rapport sur l’emploi du gouvernement de vendredi pour juin. La Fed et les investisseurs surveilleront le chiffre de l’inflation salariale. L’outil FedWatch du CME place les chances du marché à 90% sur une reprise des hausses de taux d’intérêt lors de la réunion de juillet de la banque centrale. 3. Alors que nous mettions la table pour le deuxième marché haussier détesté de cette année, Jim Cramer a regardé en arrière les incroyables six premiers mois de 2023. Dans la chronique de Jim du dimanche, il a établi des parallèles entre les progrès actuels de l’IA et la révolution des micropuces du début années 1980. 4. Avant de tourner le calendrier, voici les chiffres définitifs de la première mi-temps. Le Dow Jones a augmenté de 3,4% au deuxième trimestre et de 3,8% pour l’année. Le S&P 500 a gagné 8,3 % au deuxième trimestre et près de 16 % en 2023. Mais c’est le Nasdaq qui les a tous éclipsés – en hausse de près de 13 % au deuxième trimestre et de près de 32 % depuis le début de l’année. 5 . Bien qu’il ne soit pas le seul responsable de la vigueur du marché de vendredi, cela n’a pas nui au fait que le nom du club Apple (AAPL) a clôturé pour la première fois avec une valeur marchande supérieure à 3 000 milliards de dollars. Le géant de la technologie avait précédemment atteint la barre des 3 billions de dollars en janvier 2022, mais n’a pas clôturé à ce niveau. Cependant, Apple subit une certaine pression sur un rapport du Financial Times sur les réductions des prévisions de production de son casque de réalité mixte Vision Pro en raison de la complexité de la conception. 6. Nvidia (NVDA) et Meta Platforms (META) ont été nos gagnants incontestés du premier semestre, Nvidia ayant presque triplé jusqu’à présent cette année et Meta bondissant de 138 %. Les pires de notre portefeuille au premier semestre ont été Foot Locker (FL), en baisse de 28 %, et Estee Lauder (EL), en baisse de 21 %. 7. Club holding Ford (F) renforce les technologies de ses camionnettes les plus chères pour rendre les véhicules plus maniables pour les nouveaux propriétaires et pour atténuer les principaux problèmes des camionneurs vétérans qui remorquent et transportent. 8. United Airlines (UAL) offre aux voyageurs touchés par les annulations et les retards massifs de vols liés aux conditions météorologiques 30 000 points MileagePlus . Le PDG de United, Scott Kirby, s’est excusé d’avoir sorti un jet privé du New Jersey pendant les perturbations. 9. Parmi les hausses de prix cibles sur le nom du club Constellation Brands (STZ): JPMorgan passe de 273 $ à 276 $ par action, Wells Fargo passe de 275 $ à 280 $ et BMO Capital passe de 263 $ à 290 $. Nous avons augmenté notre objectif de club à 270 $ contre 260 $ vendredi après que le fabricant de Corona et Modelo a livré un trimestre solide et des perspectives convaincantes. 10. « Indiana Jones et le cadran du destin » du nom du club Disney (DIS) a fait un décevant 60 millions de dollars lors de son premier week-end. Selon Variety, le cinquième volet de la franchise Harrison Ford a coûté 295 millions de dollars avant la commercialisation. (Il n’y a pas de réunion du matin et pas de Homestretch lundi et mardi. Les deux fonctionnalités sont de retour à leur heure normale mercredi. Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

