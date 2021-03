8. Lui et Bella se sont rencontrés à Coachella

« Notre voyage ensemble a commencé il y a près de deux ans à Palm Springs », a déclaré Benjamin Icône magazine en italien en 2021. «Nous nous sommes rencontrés à Coachella, et j’ai tout de suite su qu’elle était différente de toutes les autres femmes que j’ai rencontrées dans ma vie. Avec Bella, mêler privé et travail est devenu simple, nous sommes complices à 360 degrés: c’était elle qui m’a demandé de participer au clip vidéo de ‘Finché le Stelle non Brillano’ [‘Until the Stars Shine’], ce qui m’a fait un immense plaisir car elle était la muse inspirante de la chanson. «

En avril 2020, Benjamin a rendu hommage à Bella à l’occasion de leur premier anniversaire de rencontre, écrivant sur Instagram: « Il y a environ un an, à l’improviste, vous avez atterri comme un extraterrestre OVNI dans ma vie très normale de popstar italienne et f **** d tous les plans que j’avais pour un week-end et été scandaleux de Coachella à Ibiza et Mykonos. Sûr de dire que c’était sans aucun doute la meilleure chose qui se soit jamais produite dans ma vie, je vous suis éternellement reconnaissant ma belle petite fille, que Dieu vous bénisse le moment où j’ai mis de côté ma timidité au hasard vous envoyer un texto et dire «allons ensemble». »

Il a poursuivi: « Merci d’être vous-même quoi qu’il arrive et de m’apprendre le sens de l’amour et de la vie: vous êtes la créature la plus intelligente, la plus drôle, la plus sexy, la plus folle et la plus mignonne qui ait jamais marché sur la planète Terre. Tu me manques tellement, tu mérites tout l’amour et les fleurs que mon cœur et mon compte bancaire peuvent se permettre. BTW J’écris tellement de chansons sur toi, une ballade après l’autre, je suis maintenant au plus doux [sic] et la salope la plus romantique de tous les temps et je suis fier de l’adopter. Quand je serai de retour à LA, je te ferai une sérénade au point que tu me chasserai de ton berceau. Vous devrez peut-être appeler la police ou je continuerai sur le trottoir en chantant, en criant et en suant sous le soleil comme Bruce Springsteen sur scène après un concert de 3 heures, et c’est parce que le quartier et tout le monde entier ont besoin de savoir à quel point je t’aime. Ben. «