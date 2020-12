1.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration a recommandé jeudi d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, affirmant que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques. La décision du comité indépendant a ouvert la voie à l’approbation attendue du vaccin à deux doses pour les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech est le premier à passer par l’examen de la FDA. La FDA a d’abord revérifié les données d’essai de Pfizer et a déterminé qu’elle répondait aux normes américaines en matière d’utilisation d’urgence. Le gouvernement fédéral se prépare à lancer une campagne de vaccination massive la semaine prochaine, en commençant par les groupes prioritaires, y compris les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée. [Politico, Stat News]

2.

Les quatre États du champ de bataille dont le Texas demande les résultats de l’élection présidentielle ont exhorté la Cour suprême à ne pas examiner l’affaire. Les États – Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin et Géorgie – ont tous certifié la défaite du président élu Joe Biden contre le président Trump, donnant droit à Biden à leurs votes électoraux. Dans des mémoires durs jeudi, ils ont qualifié le défi du Texas de « séditieux » et ont averti les juges qu’accorder la demande sans précédent du Texas « violerait la Constitution » et « priverait des millions » d’électeurs. Jeudi également, à Washington, DC, le procureur général Karl Racine a déposé un mémoire distinct défendant les États swing au nom de la capitale nationale et de 22 États et territoires. Les réponses aux actions du Texas sont survenues un jour après que Trump a juré « d’intervenir » pour soutenir la tentative à long terme du procureur général du Texas, Ken Paxton, d’annuler le résultat des élections. [CNBC]

3.

Les États-Unis ont signalé plus de 3300 décès de coronavirus jeudi, établissant un record d’une journée au-dessus de 3000 pour la deuxième journée consécutive, selon Le Washington Post. Le total national a dépassé 292 000. Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a averti qu’au cours des deux à trois prochains mois, le nombre de morts resterait élevé. Alors que les nouveaux cas et les hospitalisations continuaient à augmenter, plusieurs États ont intensifié les restrictions visant à freiner la propagation des infections. La Virginie a imposé un couvre-feu de minuit et le Nouveau-Mexique a interdit les chirurgies électives. Avec la pression financière, plus d’Américains auraient volé de la nourriture à l’étalage. « Les gens diront: » J’avais juste faim « », a déclaré Joo Park, directeur d’un supermarché de Washington, DC, où les vols ont doublé. « Et alors que faites-vous? » [The Washington Post]

4.

Le président élu Joe Biden nommera Susan Rice à la tête du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche, a annoncé jeudi l’équipe de transition de Biden. Rice a été conseiller à la sécurité nationale et ambassadeur des Nations Unies sous l’ancien président Barack Obama, et figurait sur la liste des vice-présidents de Biden. Mais elle a relativement peu d’expérience en politique intérieure, un fait qui a incité à critiquer sa nomination, qui ne nécessite pas l’approbation du Sénat. Un autre choix de Biden a attiré le feu pour des raisons similaires. Biden a indiqué qu’il nommerait Denis McDonough pour diriger le ministère des Anciens Combattants. McDonough était chef de cabinet à la Maison Blanche d’Obama et aurait été choisi pour ses compétences en gestion de crise. Mais il n’est pas un ancien combattant et ne serait que le deuxième non-vétéran à occuper le poste. [The Associated Press, The Wall Street Journal]

5.

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, aurait ordonné au personnel de supprimer un e-mail d’un représentant politique de Trump cherchant à modifier un rapport scientifique sur le risque de coronavirus chez les enfants, le représentant James E. Clyburn (DS.C.), président d’un Congrès sous-comité de surveillance, a déclaré jeudi. Clyburn a envoyé à Redfield et au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, une lettre exprimant une « grave préoccupation » au sujet des allégations d’un haut responsable du CDC « concernant ce qui pourrait être des efforts délibérés de l’administration Trump pour dissimuler et détruire les preuves que de hauts responsables politiques ont interféré avec la réponse des responsables de carrière à la crise des coronavirus. » Le rapport n’a pas été modifié et Redfield a déclaré dans un communiqué qu’il avait « chargé le personnel des CDC d’ignorer » les commentaires de la personne nommée. [The Washington Post, Politico]

6.

Le gouvernement fédéral a exécuté Brandon Bernard par injection létale jeudi pour son rôle dans un double meurtre en 1999 au Texas survenu à l’âge de 18 ans. L’exécution, réalisée malgré les objections des jurés dans l’affaire, était la première des cinq prévues en finale. semaines de l’administration Trump, et la première d’une période présidentielle boiteuse en 130 ans. Bernard était le plus jeune prisonnier, en raison de son âge au moment du crime, exécuté par le gouvernement fédéral en près de 70 ans. Bernard a présenté ses excuses aux proches des victimes, Todd et Stacie Bagley, ainsi qu’à sa propre famille, en disant: « J’aimerais pouvoir tout reprendre, mais je ne peux pas. » Georgia Bagley, la mère de Todd, a exprimé son soulagement que la condamnation ait été exécutée et a déclaré que les remords de Bernard avaient aidé à «guérir mon cœur». [NBC News, The Associated Press]

sept.

Le représentant de l’État du New Hampshire, Dick Hinch, qui a été élu président de la New Hampshire House il y a une semaine, est décédé du COVID-19. Sa mort mercredi est survenue un mois avant que la législature de l’État ne se réunisse pour sa session annuelle. Hinch, 71 ans, a été officiellement choisi comme orateur de la Chambre le 2 décembre. Le vote a eu lieu lors d’une session en plein air sur un terrain de sport de l’Université du New Hampshire, en raison de problèmes de coronavirus. Plusieurs membres de la Chambre républicaine avaient été testés positifs plus tôt cette semaine. Depuis lors, un membre du personnel du gouverneur Chris Sununu et un membre du personnel du bureau d’un président de la Chambre ont également été testés positifs. Dans son discours après avoir été nommé orateur, Hinch a exhorté ses collègues « à ne pas se regarder comme des républicains et des démocrates, mais comme des amis et des collègues, travaillant dans le même but ». [NPR]

8.

Le ministère du Travail a rapporté jeudi que 853 000 Américains avaient déposé une première demande de chômage la semaine dernière, soit 137 000 de plus que le niveau révisé de 716 000 de la semaine précédente. Le chiffre dépassait de loin les 730 000 réclamations attendues par les économistes. C’était le total hebdomadaire le plus élevé depuis le 19 septembre. L’augmentation est survenue alors que les cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès ont augmenté à travers les États-Unis. La nation a établi mercredi un record de décès quotidiens de coronavirus avec plus de 3000 en une seule journée. Ces chiffres sont les plus récents d’une série d’indications selon lesquelles l’embauche ralentit, certains États imposant de nouvelles restrictions au séjour à la maison et aux entreprises. Le ministère du Travail a publié la semaine dernière un rapport décevant sur les emplois indiquant que seulement 245 000 emplois avaient été ajoutés en novembre. Les économistes s’attendaient à 440 000 nouveaux emplois. [Bloomberg, CNBC]

9.

Israël et le Maroc ont annoncé jeudi qu’ils avaient accepté de normaliser leurs relations. Le pacte était le quatrième qu’Israël ait conclu ces derniers mois avec les pays arabes. « Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui! » Le président Trump a tweeté. « Nos deux GRANDS amis, Israël et le Royaume du Maroc ont convenu de relations diplomatiques complètes – une percée massive pour la paix au Moyen-Orient! » En récompense apparente d’avoir accepté le dégel diplomatique, Trump a déclaré avoir signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tweetant: «La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base pour une solution juste et durable pour une paix durable et la prospérité! » Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué l’accord avec le Maroc et a remercié Trump pour ses « efforts extraordinaires » pour « ramener la paix en Israël et aux peuples du Moyen-Orient ». [NPR]

dix.

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris sont TempsPersonnalité de l’année 2020, a annoncé le magazine jeudi soir. Temps dit que la personne de l’année est quelqu’un qui « a le plus affecté l’actualité ou notre vie, pour le meilleur ou pour le pire ». 2020 a été tumultueuse et brutale, « une année sans mesure », Temps Le rédacteur en chef Edward Felsenthal a déclaré, et Biden et Harris « montrent où la nation se dirige: un mélange d’ethnies, d’expériences vécues et de visions du monde qui doivent trouver ensemble un moyen d’avancer si l’expérience américaine veut survivre ». Les autres finalistes étaient le président Trump, «le mouvement pour la justice raciale», et une combinaison d’agents de santé de première ligne et du Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays. [Time]

