Suite à son rôle dans l’émeute meurtrière du Capitole de mercredi, les démocrates de la Chambre prévoient d’introduire lundi un article de destitution contre le président Trump, ont déclaré deux assistants démocrates. Le journal de Wall Street. Par le Journal, plus de 150 démocrates de la Chambre ont déjà signé l’article. Conférencière adjointe Katherine Clark (D-Mass.) a dit à CNN la Chambre peut lancer un vote de destitution « dès le milieu de la semaine prochaine ». La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) n’a pas spécifiquement soutenu l’article, mais elle a déclaré vendredi que la chambre basse se dirigerait vers la destitution si Trump ne quittait pas ses fonctions immédiatement. Le sénateur républicain Ben Sasse (R-Neb.) A déclaré qu’il envisagerait des articles de mise en accusation si la Chambre allait de l’avant, et Le New York Times‘Maggie Haberman rapporte plus de républicains du Sénat «favorisent la destitution que les gens ne s’y attendraient». [The Wall Street Journal, The Week]

Twitter a suspendu définitivement le compte rendu du président Trump vendredi soir, invoquant « le risque d’une nouvelle incitation à la violence ». Le compte de Trump a été suspendu pour la première fois mercredi à la suite de l’émeute de ses partisans au Capitole, avec une interdiction temporaire de 12 heures pour ses violations « graves » de la politique d’intégrité civile de l’entreprise. La société avait alors averti que si Trump violait à nouveau l’intégrité civique de l’entreprise ou les politiques de menaces violentes, cela « entraînerait une suspension permanente ». Twitter a expliqué que les derniers tweets de Trump saluant la « VOIX GÉANTE longtemps dans le futur » de ses partisans et insistant sur le fait que « ils ne seront pas méprisés ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!! » a violé la politique en fournissant «une indication supplémentaire que le président Trump ne prévoit pas de faciliter une« transition ordonnée »et qu’il envisage plutôt de continuer à soutenir, autonomiser et protéger ceux qui croient qu’il a remporté l’élection. Le compte de Trump a déjà été effacé du site. [Twitter, BuzzFeed News]

Un avion de passagers transportant 56 passagers et six membres d’équipage a perdu le contact peu de temps après son décollage de la capitale indonésienne Jakarta samedi. Le vol Sriwijaya Air a disparu au-dessus de la mer de Java alors qu’il se dirigeait vers Pontianak, la capitale de la province indonésienne du Kalimantan occidental. L’avion « a perdu plus de 10 000 pieds d’altitude en moins d’une minute, environ quatre minutes après le départ », selon le service de suivi Flightradar24 m’a dit sur son fil Twitter. Le ministère indonésien des Transports a déclaré que des efforts de recherche et de sauvetage étaient en cours. L’avion est un Boeing 737-500 de 26 ans, qu’il ne faut pas confondre avec le modèle 737 MAX qui a été impliqué dans deux accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019, respectivement, avant d’être immobilisé dans le monde entier. [The Associated Press, BBC]

Dans un tweet vendredi, le président Trump a confirmé qu’il ne sera pas présent lorsque le président élu Joe Biden sera assermenté, l’écriture, « A tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier. » Atout avait été attendu pour sauter l’investiture de Biden après avoir refusé de concéder l’élection et prétendu à tort qu’il avait gagné. Il sera le « premier président sortant depuis Andrew Johnson à ne pas assister à l’investiture de son successeur », The Associated Press rapports. Jeudi, Trump a finalement reconnu qu’une « nouvelle administration » allait commencer plus tard ce mois-ci et a déclaré que son « objectif était désormais d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et transparente ». Le vice-président Mike Pence devrait assister à l’inauguration de Biden. Biden a déclaré que l’absence de Trumps serait « une bonne chose ». [The Associated Press, Politico]

La sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) a déclaré vendredi que Trump devrait démissionner après son rôle dans le siège du Capitole mercredi. «Je veux qu’il démissionne. Je veux qu’il démissionne», dit-elle. « Il doit sortir. Il doit faire la bonne chose, mais je ne pense pas qu’il soit capable de faire une bonne chose. » Murkowski a blâmé Trump d’avoir incité ses partisans à émeute et à pénétrer par effraction dans le bâtiment du Capitole, ce qui a fait cinq morts. Elle a soutenu que Trump leur avait ordonné de se battre. « Comment sont-ils censés accepter cela? C’est un ordre du président », a-t-elle dit. Le sénateur de l’Alaska se joint aux principaux dirigeants démocrates pour appeler à la sortie de Trump, aux côtés de son collègue républicain Ben Sasse (Neb.) Qui a déclaré qu’il envisagerait la destitution. [Anchorage Daily News]

Le président élu Joe Biden prévoit de libérer presque toutes les doses disponibles des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 lorsqu’il prendra ses fonctions plus tard ce mois-ci plutôt que de retenir des millions de secondes doses, a déclaré vendredi son équipe de transition. La décision vise à «garantir que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus rapidement possible». Un responsable de la transition a déclaré à CNN que l’équipe de Biden pense que les fabricants de vaccins seront en mesure de produire des secondes doses à un rythme qui permettra toujours leur distribution en temps opportun, et l’administration est prête à invoquer la loi sur la production de défense pour accélérer le processus. L’administration Trump a insisté sur le fait qu’il était nécessaire de conserver les deuxièmes doses, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar se déclarant vendredi préoccupé par le fait que le plan de Biden pourrait se retourner contre lui en cas d’incidents de fabrication. [CNN, The New York Times]

De nouvelles accusations ont été portées contre des personnes impliquées dans l’émeute meurtrière pro-Trump de mercredi au Capitole. Richard Barnett, l’homme photographié le pied levé sur un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie), a été arrêté vendredi pour « entrée et séjour pour des motifs restreints, entrée violente et vol de biens publics », NBC Les nouvelles. Barnett s’était vanté ouvertement de son rôle dans l’émeute pour Le New York Times. Pendant ce temps, Derrick Evans, un représentant de l’État de Virginie-Occidentale, aurait été inculpé après avoir enregistré une vidéo de lui-même prenant d’assaut le Capitole. Un avocat d’Evans a déclaré à un affilié de CBS qu’il ignorerait les appels à démissionner et qu’il «n’a commis aucun acte criminel ce jour-là». Le ministère de la Justice a déclaré que 13 personnes avaient été inculpées devant un tribunal fédéral pour l’émeute, tandis que 40 autres avaient été inculpées devant la Cour supérieure. [Department of Justice, NBC News]

Vendredi, le département du Travail a déclaré que l’économie américaine avait perdu 140 000 emplois en décembre, la première perte mensuelle depuis avril. Le taux de chômage est resté à 6,7 pour cent, également la première fois depuis avril, il n’a pas diminué. Le rapport n’était pas conforme aux attentes, les économistes prévoyant un gain d’environ 50 000 emplois. « Les pertes d’emplois dans les loisirs et l’hôtellerie et dans l’enseignement privé ont été partiellement compensées par des gains dans les services professionnels et commerciaux, le commerce de détail et la construction », a déclaré le Bureau of Labor Statistics. La perte est survenue au milieu d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis, ce qui a entraîné de nouvelles restrictions tandis que deux vaccins contre les coronavirus se déploient à un rythme plus lent que prévu. Le rapport sur l’emploi du mois dernier pour novembre a également été une déception, puisque 245 000 emplois ont été ajoutés alors que les économistes s’attendaient à un gain de 440 000 emplois. [The Associated Press, CNBC]

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié les États-Unis de son plus grand ennemi et a promis de faire progresser l’arsenal nucléaire de Pyongyang, a déclaré samedi l’agence de presse centrale coréenne de l’État. Les commentaires sont venus lors du 8e congrès du Parti des travailleurs au pouvoir dans la capitale nord-coréenne. Le plan de Kim pour renforcer l’arsenal comprendrait la construction de missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide qui peuvent être lancés depuis la terre et la mer et atteindre des cibles jusqu’à 9320 miles, ce qui mettrait le continent américain à portée de main. Il a également encouragé le développement d’armes nucléaires miniaturisées, d’armes nucléaires tactiques, de satellites de surveillance militaire et d’avions hypersoniques, rapporte NPR. Kim a déclaré que la Corée du Nord ne lancerait pas de frappe préventive. Les experts soupçonnent que les remarques de Kim visaient la nouvelle administration Biden, car la Corée du Nord a l’habitude de tenter de secouer Washington lorsqu’un nouveau dirigeant entre à la Maison Blanche. [NPR, Bloomberg]

Le manager du Hall of Fame Tommy Lasorda, qui a passé 20 saisons en tant que skipper des Dodgers de Los Angeles, est décédé, a annoncé l’équipe vendredi. Il avait 93 ans. Les Dodgers ont déclaré qu’il avait souffert d’insuffisance cardiaque jeudi à son domicile de Fullerton, en Californie. Entre 1976 et 1996, Lasorda a guidé les Dodgers vers deux titres de la Série mondiale, quatre fanions de la Ligue nationale et huit couronnes de division. De plus, il a mené l’équipe de baseball des États-Unis à une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Au total, le joueur de baseball grégaire à perpétuité a passé 71 ans avec les Dodgers – depuis l’époque où le club jouait encore à Brooklyn – en tant que joueur, dépisteur, entraîneur, manager et directeur du front office. «Je saigne du bleu Dodger», disait-il souvent. Vin Scully, l’ancien diffuseur bien-aimé des Dodgers, a déclaré qu’il se souviendrait toujours de la « détermination » et de « l’enthousiasme sans bornes » de Lasorda. [ESPN]

