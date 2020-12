1.

Le président élu Joe Biden aurait choisi le procureur général de Californie Xavier Becerra pour être son secrétaire à la santé et aux services sociaux. Si confirmé, Becerra serait le premier Latino à diriger le département. Becerra, un ancien membre du Congrès, aurait été considéré comme un candidat probable au poste de procureur général de Biden. En Californie, il a dirigé 20 États et le district de Columbia dans la lutte pour défendre l’Affordable Care Act contre les efforts républicains pour le démanteler. En tant que secrétaire du HHS, Becerra serait confrontée au défi de diriger le département alors que la pandémie de coronavirus fait rage et fait des ravages disproportionnés sur les personnes de couleur. Un porte-parole de Biden a refusé de commenter le rapport selon lequel Biden nommerait Becerra. [The New York Times]

2.

Le président Trump a tweeté dimanche que son avocat personnel, Rudy Giuliani, avait été testé positif pour le coronavirus. Giuliani, 76 ans, dirige l’équipe juridique qui tente d’annuler la victoire électorale du président élu Joe Biden dans les principaux États du champ de bataille. Trump n’a pas dit quels symptômes Giuliani avait, mais Le New York Times a rapporté qu’il était soigné au centre médical de l’université de Georgetown à Washington, DC La législature de l’Arizona a annoncé qu’elle fermerait pendant une semaine « par prudence » car Giuliani a récemment organisé une réunion, sans masque, avec une douzaine d’État républicain actuel et futur législateurs, dont certains ont assisté à une orientation pour les nouveaux législateurs des deux parties plus tard dans la semaine. Le sénateur d’État Martín Quezada (D) a qualifié la chaîne d’exposition potentielle de «l’incarnation de l’irresponsabilité du COVID-19». [The Guardian, The Arizona Republic]

3.

Le sénateur Kelly Loeffler (R-Ga.) Et le révérend Raphael Warnock (D) se sont affrontés dimanche dans ce qui pourrait être leur seul débat en tête-à-tête avant les deux élections de janvier en Géorgie, qui détermineront le contrôle du Sénat. Loeffler a qualifié Warnock de libéral «radical» une douzaine de fois et a refusé de dire si le président Trump avait perdu les élections de novembre. Warnock a déclaré que Loeffler, peut-être le membre le plus riche du Congrès, avait « acheté » son siège et l’avait utilisé pour profiter de la pandémie de coronavirus. Le démocrate Jon Ossoff est apparu à côté d’un podium vide dans son débat du Atlanta Press Club. Le sénateur David Perdue (R) a refusé de participer. Ossoff a déclaré que l’absence de Perdue montrait qu’il se sentait «autorisé» à conserver son siège. En restant à l’écart, Perdue a évité les questions sur ses transactions boursières au début de la pandémie. [The Atlanta Journal-Constitution]

4.

La Californie a imposé une ordonnance de maintien à domicile à 23 h 59 dimanche alors que la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux est tombée à des niveaux dangereusement bas en raison de la flambée des cas de coronavirus. Le verrouillage a touché environ 33 millions de Californiens, soit environ 84% de la population de l’État. Les restrictions couvrent certaines parties du sud de la Californie. Cinq comtés de la région de la baie seront également touchés dans les prochains jours, même si leur disponibilité à l’hôpital n’est pas encore suffisamment faible pour déclencher l’ordre mandaté par l’État. Dans les zones touchées, les restaurants sont tenus d’arrêter les repas en personne et de passer à tous les plats à emporter et à la livraison. Les rassemblements de personnes de différents ménages sont interdits, à l’exception des services religieux en plein air et des manifestations politiques. Les magasins peuvent rester ouverts à une capacité de 20%, mais les services personnels tels que les salons de manucure et les musées doivent fermer. [Los Angeles Times]

5.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont entamé dimanche une dernière campagne pour un accord post-Brexit, mais les principaux responsables ont déclaré que des « points de friction » importants subsistaient. Des sources de l’Union européenne ont déclaré dimanche à la BBC que les deux parties se rapprochaient d’un accord sur la pêche, mais une source du gouvernement britannique a déclaré qu’il n’y avait eu « aucune avancée » sur ce front. Les communautés de pêcheurs européennes qui dépendent fortement de l’accès aux eaux britanniques souffriraient dans un scénario de non-accord. Si le Royaume-Uni et l’UE ne ratifient pas un accord d’ici la fin de l’année, les deux parties seront frappées de contrôles aux frontières et de taxes sur les marchandises qu’elles échangent. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il était « dans l’intérêt de tous » de conclure un accord. [BBC News]

6.

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger (à droite) a repoussé dimanche l’appel du président Trump à une session législative extraordinaire pour annuler la victoire du président élu Joe Biden dans l’État, affirmant que cela reviendrait à «annuler la volonté du peuple». Selon les informations publiées samedi, Trump a appelé le gouverneur de Géorgie Brian Kemp (à droite) et lui a demandé de convoquer une session législative spéciale pour rejeter les élections de l’État et transférer les 16 voix électorales de la Géorgie de Biden à Trump. Kemp aurait refusé. Les principaux républicains de Géorgie ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les tentatives de Trump de délégitimer le résultat des élections pourraient faire baisser la participation du GOP lors des deux tours de scrutin du Sénat de Géorgie en janvier, qui détermineront quel parti contrôle le Sénat. [The Hill, NPR]

sept.

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a déclaré la victoire lundi après que ses alliés aient balayé les élections au Congrès boycottées par l’opposition et considérées comme frauduleuses par les critiques internationaux. « Nous avons récupéré l’Assemblée nationale avec le vote majoritaire du peuple vénézuélien », a déclaré Maduro dans un discours télévisé. « C’est une grande victoire sans aucun doute pour la démocratie. » Le Parti socialiste uni du Venezuela de Maduro et ses alliés ont remporté 67% des sièges de l’Assemblée nationale lors des élections de dimanche, a déclaré le chef du Conseil électoral national. L’opposition a appelé au boycott après la décision de la Cour suprême de la nation sud-américaine de nommer une nouvelle commission électorale comprenant trois membres sanctionnés par les États-Unis, sans la participation légalement requise du Congrès contrôlé par l’opposition. [The Associated Press]

8.

Le Premier ministre roumain, Ludovic Orban, a remporté la victoire lors des élections de dimanche dans son pays, même si un sondage de sortie a suggéré que son parti libéral (PNL) au pouvoir avait perdu de peu. Un autre sondage de sortie a montré que son parti devançait le parti PSD de gauche rival de 32% à 28%. « Le PNL pense qu’il est le vainqueur de cette élection », a déclaré Orban à ses partisans dans un discours rapide. « Nous chercherons à représenter un éventail d’intérêts. » Le président Klaus Iohannis devrait nommer Orban, un conservateur budgétaire réformiste, pour former un gouvernement de coalition même si son parti finit de justesse derrière le PSD. Orban a fait campagne sur une promesse d’amener la Roumanie dans une relation plus étroite avec le courant dominant européen. Ses efforts de réforme ont été largement bloqués par un parlement contrôlé par le PSD au cours de son an au pouvoir. [Reuters]

9.

Plusieurs nouvelles études confirment les craintes des experts selon lesquelles des millions d’étudiants ont pris du retard depuis le passage à l’apprentissage à distance pendant la pandémie de coronavirus. Une étude publiée cette semaine par McKinsey & Co. estime que la suspension des cours en personne au printemps a fait reculer les étudiants blancs d’un à trois mois, tandis que les étudiants de couleur ont perdu de trois à cinq mois. Le rapport indique que les pertes ne devraient s’intensifier qu’au cours de l’année scolaire en cours. Les données publiées par de nombreux districts scolaires montrent une forte augmentation du nombre d’élèves obtenant des notes d’échec cet automne. De plus, les demandes d’aide fédérale aux étudiants et les demandes de demandes communes des collèges ont diminué de 16% cet automne. [The Washington Post]

dix.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a averti dimanche que certains gouverneurs et responsables locaux ignoraient les efforts d’atténuation des coronavirus qui se sont avérés efficaces, mettant les résidents en danger. «Partout dans la Sunbelt, nous avons des gouverneurs et des maires qui ont des cas équivalents à ce qu’ils avaient en été, mais qui ne mettent pas en place les mêmes politiques et mesures d’atténuation qu’ils ont mises en été et dont ils savent qu’ils ont changé le cours de cette pandémie,» Birx a dit sur NBC Rencontrer la presse. Birx a également exprimé son inquiétude d’avoir entendu des gens « répéter » la désinformation sur l’efficacité des masques alors même que les cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès ont atteint des niveaux records. Le nombre de morts par coronavirus aux États-Unis s’élevait à plus de 282000 tôt lundi. [CNBC, Politico]

