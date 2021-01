1.

Le président élu Joe Biden et le président Trump ont tenu des rassemblements opposés en Géorgie lundi avant deux tours de scrutin mardi au Sénat qui détermineront le contrôle du Sénat. Les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue occupent maintenant les sièges, mais les sondages et les tendances de vote précoce indiquent que leurs adversaires démocrates, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff, pourraient les renverser. Les démocrates doivent gagner les deux courses pour prendre le contrôle du Sénat du GOP. Trump, qui fait pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils annulent sa défaite électorale dans l’État, a consacré une partie de ses remarques à répéter son vœu de conserver le pouvoir. Biden a critiqué la réponse de l’administration Trump à la pandémie de coronavirus et a encouragé les gens à voter. « Ce n’est pas une hyperbole, vous pouvez changer l’Amérique », a-t-il déclaré. [Reuters, The New York Times]

2.

Les hospitalisations de coronavirus aux États-Unis ont atteint la dernière d’une série de sommets records lundi, augmentant d’environ 2800 à plus de 128000 patients dans tout le pays. La plus forte augmentation est survenue en Californie, qui comptait plus de 22 000 personnes sous traitement pour COVID-19, plus que dans tout autre État. Le gouverneur Gavin Newsom (D) a déclaré que la Californie travaillait avec le Corps des ingénieurs de l’armée pour moderniser les systèmes de distribution d’oxygène dans les hôpitaux plus anciens afin de suivre la montée subite. Par population, l’Arizona, le Nevada et l’Alabama avaient le plus de patients atteints de COVID-19. Alors que la flambée se poursuivait, les responsables de la santé se sont préparés à ce que la pandémie s’aggrave avant qu’elle ne s’améliore, en raison de la possibilité d’infections dues aux rassemblements de vacances. Plus de 1,3 million de personnes ont franchi les points de contrôle de sécurité de l’aéroport dimanche, le plus en une seule journée depuis que la crise du coronavirus a frappé les États-Unis [The Washington Post]

3.

Washington, DC, la police a arrêté le chef du groupe d’extrême droite Proud Boys, soupçonné d’avoir brûlé une bannière Black Lives Matter arrachée à une église noire historique lors d’une manifestation en décembre qui a entraîné de violents affrontements. Enrique Tarrio, le président des Proud Boys, a été accusé de destruction de biens. La police a ajouté des accusations d’armes après avoir été découvert qu’il portait deux chargeurs de munitions de grande capacité. Les Proud Boys et d’autres groupes devraient participer à des manifestations mardi et mercredi pour soutenir les fausses déclarations du président Trump selon lesquelles il a remporté les élections de novembre. Environ 340 soldats de la Garde nationale de l’armée devraient être déployés pour aider la police de DC à maintenir l’ordre. Le Congrès devrait certifier mercredi la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral. [The New York Times]

L’histoire continue

4.

L’Iran a commencé lundi à enrichir de l’uranium à des niveaux interdits dans le cadre de son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales. Il a également saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen près du détroit vital d’Ormuz. Le double défi lancé à l’Occident a été largement interprété comme un signe que Téhéran essayait d’augmenter son pouvoir de négociation dans les derniers jours de l’administration Trump et a fait pression immédiatement sur le président élu Joe Biden pour qu’il apaise les tensions avec la République islamique. L’Iran a augmenté l’enrichissement d’uranium à 20% de pureté, le niveau le plus élevé depuis la conclusion de l’accord nucléaire, que le président Trump a abandonné. Cela a marqué une étape progressive vers des niveaux de qualité d’armes de 90%. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a implicitement reconnu que cette décision était une monnaie d’échange, affirmant que les mesures étaient « entièrement réversibles si TOUT respectait TOUT » l’accord nucléaire. [The Associated Press]

5.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi que son gouvernement imposait un nouveau verrouillage strict pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui a augmenté depuis que la Grande-Bretagne a détecté pour la première fois une nouvelle souche hautement infectieuse du virus. Les infections augmentant fortement, Johnson a ordonné aux écoles et aux collèges d’Angleterre de fermer et de passer entièrement à l’apprentissage à distance. Il a exhorté les gens à rester à la maison, sauf pour les voyages nécessaires tels que l’achat de nourriture et de médicaments, ou pour un travail essentiel. Le Royaume-Uni avait imposé des quasi-fermetures dans certaines régions en décembre, mais Johnson a reconnu dimanche que cela ne suffisait pas. Avant que Johnson n’annonce les nouvelles restrictions de son gouvernement en Angleterre, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a imposé un verrouillage à grande échelle. [The New York Times]

6.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (D), a annoncé lundi que son État avait détecté son premier cas de la nouvelle variante de coronavirus hautement infectieuse trouvée pour la première fois au Royaume-Uni. New York est le quatrième État à confirmer un cas de la nouvelle souche, après le Colorado, la Californie et la Floride. Cuomo a déclaré que le patient se trouvait dans le comté de Saratoga et n’avait aucun antécédent connu de voyage. Même si les États-Unis n’ont jusqu’à présent que quelques cas de variante, elle se propage si rapidement que les responsables de la santé publique s’attendaient à ce qu’elle soit bientôt endémique. « Elle deviendra probablement notre souche dominante d’ici quelques mois », ont écrit Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, et Robert Wachter, directeur du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, dans un dimanche. Washington Post éditorial. On pense que les vaccins existants sont efficaces contre la nouvelle souche. [The Hill]

sept.

Le Qatar a franchi une étape décisive dans les négociations pour mettre fin à son différend de trois ans avec l’Arabie saoudite et trois autres pays arabes, Reuters a rapporté lundi, citant un haut responsable de l’administration Trump. Les deux parties devraient signer mardi un accord en Arabie saoudite. Le règlement du différend fait suite à d’autres accords diplomatiques recherchés par l’administration Trump, Israël établissant des ouvertures diplomatiques avec une série d’États arabes dans le but d’établir un front uni contre l’Iran. Selon le dernier accord, l’Arabie saoudite devrait rouvrir son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes avec le Qatar, a déclaré le ministre koweïtien des Affaires étrangères Ahmad Nasser al-Sabah à la télévision koweïtienne avant un sommet mardi. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte avaient imposé un embargo sur le Qatar depuis la mi-2017, l’accusant de soutenir le terrorisme. [Reuters]

8.

Les indices boursiers américains ont plongé lundi, premier jour de bourse de 2021, alors que les investisseurs restaient concentrés sur la pandémie de coronavirus au cours de la nouvelle année. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 725 points au cours de la journée avant de regagner du terrain et de clôturer de 507 points, soit 1,7%. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite, très technologique, ont chuté de 1,8%. Le Dow et le S&P 500 venaient d’établir des records à la fin de 2020 après un long rallye de fin d’année alimenté en partie par l’optimisme quant au déploiement des premiers vaccins contre les coronavirus. De nombreux analystes pensent que l’activité économique reprendra plus tard cette année, car une plus grande partie de la population sera vaccinée. Mais la vague croissante actuelle d’infections a convaincu beaucoup que la situation empirerait considérablement avant de s’améliorer. Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement augmenté tôt mardi. [The Wall Street Journal, CNBC]

9.

Le président Trump a remis lundi la Médaille présidentielle de la liberté au représentant Devin Nunes (R-Calif.), Et devrait la remettre au représentant Jim Jordan (R-Ohio) la semaine prochaine, Axios et Le Washington Post a rapporté lundi. Trump est occupé à récompenser ses amis et ses alliés avec des pardons et d’autres décorations au cours de ses dernières semaines au pouvoir, et Nunes et Jordan sont deux des plus proches alliés de Trump au Congrès. Jordan était un défenseur vocal et passionné de Trump lors de ses audiences de destitution, et Nunes était l’un des plus grands alliés du président dans ses efforts pour saper les enquêtes du ministère de la Justice sur l’ingérence russe dans les élections de 2016. La Médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction civile du pays, bien que Trump l’ait accordée à certains récipiendaires controversés. [Axios, The Washington Post]

dix.

Plus de 200 employés de la société mère de Google, Alphabet, ont lancé l’Alphabet Workers Union, qui Le New York Times les rapports ont été «organisés en secret pendant près d’un an». Dans un Fois Dans un éditorial publié lundi, le président exécutif du syndicat Parul Koul et le vice-président Chewy Shaw, deux ingénieurs logiciels de Google, ont écrit qu’ils « croient que la structure de notre entreprise doit changer » et que « les chefs d’entreprise ont fait passer les bénéfices avant nos préoccupations ». « Alphabet continue de sévir contre ceux qui osent s’exprimer et empêche les travailleurs de s’exprimer sur des sujets sensibles et publiquement importants, comme l’antitrust et le pouvoir de monopole », ont-ils écrit. Les syndicats sont rares dans l’industrie technologique. La directrice des opérations humaines de Google, Kara Silverstein, a déclaré que la société « continuerait à dialoguer directement avec tous nos employés ». [The New York Times]

