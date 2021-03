10 choses à savoir aujourd’hui: 4 mars 2021

1.

La Chambre a annulé la session de jeudi en raison d’un avertissement des responsables de la sécurité selon lequel un groupe militant anonyme complotait pour percer le Capitole. Des extrémistes de droite auraient fait circuler des menaces de violence crédibles cadencées à ce qu’ils ont appelé le «vrai jour de l’inauguration», le 4 mars, alors qu’ils croient que l’ancien président Donald Trump, qui a perdu les élections de novembre face au président Biden, sera assermenté pour un deuxième mandat. Le sergent d’armes de la Chambre Timothy Blodgett a déclaré dans une note aux législateurs que la police du Capitole avait « amélioré sa posture de sécurité » pour contrer la menace. Les autorités auraient également prolongé l’attribution d’un service de sécurité spécial aux responsables de la destitution démocrate de la Chambre, qui ont plaidé contre Trump pour incitation à l’insurrection. Le Sénat prévoit de siéger jeudi. [The Washington Post]

Mercredi, le président Biden a sévèrement critiqué le gouverneur du Texas, Greg Abbott et le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, pour avoir levé les restrictions relatives aux coronavirus. Il a critiqué les décisions d’Abbott et de Reeves, tous deux républicains, affirmant que c’était «une pensée néandertalienne» de dire aux gens qu’il était prudent de cesser de porter des masques maintenant que les taux d’infection à coronavirus et de mortalité sont en baisse. « J’espère que tout le monde s’est rendu compte que ces masques font une différence », a déclaré Biden. Il a déclaré que des restrictions continues sont nécessaires pour contenir la pandémie jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient vaccinées pour vraiment maîtriser la pandémie. Abbott a déclaré mardi que la disponibilité accrue des vaccins permettait de « restaurer les moyens de subsistance et la normalité ». [The Hill]

Au moins 38 personnes sont mortes mercredi après que les forces de sécurité du Myanmar ont ouvert le feu sur des manifestants dans la violence la plus meurtrière depuis que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement civil du pays il y a un mois, selon le représentant spécial des Nations Unies pour le pays. La police et les soldats ont récemment intensifié leur répression contre les foules exigeant le rétablissement de la démocratie. Les manifestants ont enfilé des lunettes, des casques de protection et des boucliers artisanaux et ont continué à descendre dans la rue malgré ce que Thinzar Shunlei Yi, un militant des droits humains basé à Yangon, a décrit comme un «massacre quotidien». L’une des victimes de mercredi était un garçon de 14 ans. Une autre était une femme de 19 ans abattue à Mandalay et montrée dans des images publiées sur les réseaux sociaux portant un t-shirt disant: «Tout ira bien». [The New York Times, The Guardian]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (D), a présenté ses excuses mercredi pour «quelle que soit la douleur que j’ai causée» liée aux allégations de harcèlement sexuel que trois femmes, dont deux anciens assistants, ont récemment portées contre lui. Cuomo s’est défendu en disant qu’il salue souvent les gens avec un baiser, en montrant des «centaines» de photos de «moi embrassant des gens». Cuomo, s’exprimant lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’il « n’avait jamais touché personne de manière inappropriée » ou qu’il avait l’intention de faire pression ou d’humilier qui que ce soit. « Je comprends maintenant que j’ai agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise », a déclaré Cuomo. « C’était involontaire, et je m’en excuse vraiment et profondément. Je me sens mal à ce sujet, et franchement je suis gêné par cela. » Le gouverneur a déclaré qu’il « n’allait pas démissionner » à cause du scandale malgré les appels à sa démission. Le procureur général de New York mène une enquête. [NPR, NowThisNews]

La secrétaire aux transports de l’administration Trump, Elaine Chao, a utilisé son bureau pour aider les membres de la famille dans une entreprise de transport maritime liée à la Chine, selon un rapport publié mercredi par l’inspecteur général du département des transports. « Une enquête officielle sur les abus de position potentiels était justifiée », a déclaré Mitch Behm, inspecteur général adjoint du département des transports, aux législateurs de la Chambre dans une lettre accompagnant le rapport. L’inspecteur général a renvoyé l’affaire au ministère de la Justice en décembre, mais deux divisions du ministère de la Justice ont refusé de lancer des enquêtes criminelles dans les dernières semaines de l’administration Trump. Chao, l’épouse du leader républicain du Sénat Mitch McConnell (R-Ky.), A annoncé sa démission le lendemain de l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole par une foule de partisans de Trump. [The New York Times]

Mercredi, la Chambre a adopté le George Floyd Justice in Policing Act, un projet de loi de réforme de la police visant à interdire les étranglements et les mandats de non-coup. Le projet de loi, s’il était adopté par le Sénat, créerait une base de données nationale pour suivre les cas d’inconduite policière, faciliterait la responsabilisation des agents devant les tribunaux et mettrait fin au profilage racial et religieux. Le projet de loi porte le nom de George Floyd, un homme noir non armé de 46 ans décédé en mai dernier après qu’un policier de Minneapolis lui ait enfoncé le genou dans le cou pendant plus de neuf minutes. La mort de Floyd a déclenché des manifestations à travers les États-Unis contre la brutalité policière. Le projet de loi a passé 220 à 212, avec deux démocrates votant contre et un républicain, le républicain Lance Gooden du Texas, votant accidentellement pour lui. [The Washington Post]

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré dans un éditorial publié dans Le signal quotidien que l’élection présidentielle de 2020 a été «marquée par d’importantes irrégularités et de nombreux cas où des responsables ont rejeté la loi électorale». Pence a critiqué les démocrates pour leur poussée de réforme électorale et a indirectement soutenu les affirmations sans fondement de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée. Sans qualifier purement et simplement le vote de 2020 frauduleux, Pence – qui était une cible de la foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier pour tenter d’annuler la victoire du président Biden – s’est prononcée contre la loi pour le peuple, qui comprend des mesures telles que requises au début. vote et inscription des électeurs le jour même. Pence a qualifié le projet de loi de «prise de pouvoir inconstitutionnelle». [The Daily Signal]

Mercredi, les démocrates de la Chambre ont fait adopter un projet de loi visant à élargir les droits de vote fédéraux. La législation, approuvée 220 à 210 avec les républicains unis contre elle, cherche à imposer des exigences qui affaibliraient les lois restrictives sur l’identité des électeurs des États qui, selon les critiques, accablent injustement certains électeurs minoritaires et immigrants. Le projet de loi rendrait obligatoire l’inscription automatique des électeurs et élargirait le vote anticipé et par correspondance. Si elle est adoptée par le Sénat et signée par le président Biden, la législation équivaudrait à la plus grande expansion des protections électorales fédérales depuis les années 1960, car les démocrates contre les efforts des États contrôlés par les républicains pour imposer des restrictions sont nécessaires pour empêcher la fraude électorale. L’opposition des républicains semble certaine de bloquer le projet de loi au Sénat, où les démocrates n’ont pas les 60 voix nécessaires pour battre un flibustier du GOP. [The New York Times]

Les 13 personnes décédées lorsqu’un semi-remorque a heurté leur SUV emballé près de la frontière américano-mexicaine venaient d’entrer aux États-Unis par un trou dans une clôture frontalière, a annoncé mercredi les douanes et la protection des frontières. « La patrouille frontalière enquête sur les événements de contrebande », a déclaré l’agence dans un communiqué. Les autorités ont déclaré que deux SUV avaient été vus sur une vidéo de surveillance quittant la zone près du trou de clôture de 10 pieds mardi matin. L’un des véhicules, 1997 Ford Expedition avec ses sièges retirés, transportait 25 personnes lorsqu’il a été heurté par le semi-remorque à environ 10 miles de la frontière, près de Holtville, en Californie. L’autre SUV, un Chevrolet Suburban, transportait 19 personnes. Il a pris feu. Tous les passagers sont sortis et ont été placés en garde à vue. [USA Today]

Walmart a annoncé mercredi qu’il investirait 350 milliards de dollars dans des produits fabriqués aux États-Unis au cours de la prochaine décennie. Le plan couvre les textiles, les plastiques, les petits appareils électriques, la transformation des aliments et les fournitures pharmaceutiques qui sont produits, cultivés ou assemblés aux États-Unis. Walmart, le plus grand détaillant au monde, a déclaré que cet effort contribuerait à créer 750 000 emplois. « La fabrication américaine est vraiment importante », a déclaré John Furner, directeur général de Walmart US, dans un communiqué. « De plus en plus d’entreprises choisissent d’établir leurs activités de fabrication aux États-Unis, et le résultat est plus d’emplois pour les Américains – beaucoup plus d’emplois. » En 2018, la société a déclaré qu’elle investirait 250 milliards de dollars dans des produits nationaux, bien que cet effort ait suscité le scepticisme après que des groupes de défense des consommateurs aient signalé des étiquettes prétendument trompeuses sur Walmart.com aux régulateurs fédéraux. [The Washington Post]

