Cinq avocats qui étaient prêts à défendre l’ancien président Donald Trump dans son prochain procès de destitution au Sénat ont quitté son équipe juridique, des personnes proches de la situation ont confirmé à CNN et Le New York Times. Butch Bowers et Deborah Barbier, qui devaient être deux des principaux avocats, sont absents, tout comme Josh Howard, Johnny Gasser et Greg Harris. Aucun autre avocat n’a annoncé qu’il était impliqué dans l’affaire, il semble donc que, pour l’instant, Trump soit sans défense. Les avocats seraient partis en raison d’un désaccord sur la stratégie juridique. Trump aurait voulu qu’ils fassent valoir ses allégations infondées de fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de l’année dernière plutôt que de se concentrer sur la question de savoir si la condamnation d’un ancien président après son démission est constitutionnelle. Bowers, a déclaré une source, manquait de chimie avec Trump et la décision de partir aurait été mutuelle. [The New York Times, CNN]

Des milliers de partisans du critique du Kremlin Alexey Navalny sont à nouveau descendus dans les rues de Russie dimanche dans l’espoir de faire pression sur le président russe Vladimir Poutine pour qu’il libère le chef de l’opposition, qui a été arrêté après son retour à Moscou au début du mois de Berlin, où il a passé des mois à se remettre un empoisonnement, soupçonné d’avoir été porté sur l’agence d’espionnage FSB de Moscou. Les manifestants sont sortis en grand nombre le week-end dernier et des milliers de personnes ont été arrêtées, mais la menace de détention et le temps glacial n’ont pas empêché les manifestants de se rassembler à nouveau. Selon la BBC, plus de 3000 personnes ont été arrêtées dimanche, dont l’épouse de Navalny, Yulia Nalvanaya, qui a également été détenue la semaine dernière. Les rassemblements sont considérés comme anti-Poutine, mais il semble que l’objectif soit de signaler au Kremlin que Navalny a un mouvement légitime derrière lui, plutôt qu’un changement de régime. [BBC, Reuters]

Les Noirs américains se font vacciner contre le COVID-19 à des taux inférieurs à leur part de la population générale, un Presse associée l’analyse révèle. AP a examiné les données de distribution des vaccins ventilées par race dans 17 États, ainsi que Philadelphie et Chicago. Dans le Maryland, les Noirs représentent 30% de la population (et 40% des personnes travaillant dans le secteur des soins de santé de l’État), mais ne représentent que 16% des personnes vaccinées. Les chiffres sont très similaires à Chicago, où les Noirs représentent 30% de la population, mais ne représentent que 15% de ceux qui ont été vaccinés. En Caroline du Nord, les chiffres sont respectivement de 22% et 11%. Et à Philadelphie, les habitants noirs de la ville représentent 40% de la population, mais seulement 14% des vaccinés. Par AP, Les experts estiment que la méfiance à l’égard de l’establishment médical, l’accès insuffisant au vaccin dans les quartiers noirs et les États qui dépendent trop d’Internet pour s’inscrire sont des facteurs de disparités. [The Associated Press]

La sénatrice Susan Collins (R-Maine) a dirigé un groupe de 10 sénateurs républicains – y compris des collègues modérés les sens.Mitt Romney (R-Utah) et Lisa Murkowski (R-Alaska) – qui ont annoncé dimanche leur intention de publier les détails d’un COVID Le paquet de secours de 19 qui, selon eux, pourrait servir d’alternative bipartite au plan de 1,9 billion de dollars du président Biden, que le GOP a jugé trop cher. Les républicains veulent rencontrer Biden pour discuter de leur contre-proposition. «Nous voulons travailler de bonne foi avec vous et votre administration pour relever les défis sanitaires, économiques et sociétaux» de la pandémie COVID-19, ont-ils écrit dans une lettre. Reste à voir si les démocrates seront ouverts à l’idée, mais, comme Le Washington Post note, le fait que 10 républicains sont d’accord avec le plan est significatif. Si les deux parties parviennent à un consensus qui donnerait au Sénat les 60 voix nécessaires pour adopter une loi. [The Washington Post]

Le Royaume-Uni a ouvert dimanche les demandes d’un nouveau programme de visa qui donne aux résidents éligibles de Hong Kong le droit de vivre, de travailler et d’étudier dans le pays pendant cinq ans avant de demander la citoyenneté. L’offre a été faite en réponse à la répression de la Chine contre Hong Kong au cours de l’année dernière, et le Royaume-Uni affirme qu’il remplit un engagement moral et historique envers Hong Kong, qui était officiellement un territoire britannique. Londres estime que Pékin, en mettant en œuvre une loi restrictive sur la sécurité nationale, a violé les termes de l’accord en vertu duquel la ville semi-autonome a été rendue à la Chine en 1997. Le gouvernement britannique s’attend à ce que plus de 300 000 personnes puissent émigrer de Hong Kong vers la Grande-Bretagne au cours de la quelques années dans le cadre du régime. [Reuters, The Associated Press]

Les républicains de Caroline du Sud ont officiellement censuré samedi le représentant Tom Rice (RS.C.) après avoir voté pour destituer l’ancien président Donald Trump plus tôt ce mois-ci. La censure est une expression symbolique de désapprobation, mais on a le sentiment qu’elle pourrait avoir des conséquences électorales pour Rice à l’avenir. Il semble bien conscient de ce fait, disant The Associated Press que son vote de destitution pourrait lui coûter son siège. «Si c’est le cas, c’est le cas», dit-il. Rice était auparavant considéré comme un allié fiable de Trump, mais il estimait que les actions de Trump, ou son absence, avant, pendant et après l’émeute au Capitole du 6 janvier justifiaient une destitution. Dreama Perdue, la présidente républicaine du comté d’origine de Rice, a déclaré que son bureau avait répondu à des centaines d’appels d’électeurs qui étaient « juste très, très contrariés » par le vote de Rice. [The Associated Press]

« Il n’y aura pas de retrait complet » des troupes internationales d’Afghanistan d’ici la fin avril, ont déclaré quatre hauts responsables de l’OTAN. Reuters. Cela signifie que les forces resteront dans le pays au-delà de la date limite de mai fixée dans l’accord des talibans avec les États-Unis l’année dernière. « Les conditions ne sont pas remplies », a déclaré l’un des responsables Reuters. Le responsable a également noté que l’accord avait été conclu sous l’administration Trump et que « des ajustements de la politique » sous l’administration Biden pourraient conduire à « une stratégie de sortie beaucoup plus calculée ». Un changement pourrait potentiellement aggraver des tensions déjà élevées en Afghanistan, comme l’ont suggéré les talibans « il y aura des conséquences » si l’accord « n’est pas mis en œuvre ». [Reuters]

Samedi, les pompiers de Los Angeles ont été contraints de fermer temporairement les portes du centre de vaccination du Dodger Stadium, l’un des plus grands sites de vaccination COVID-19 du pays, car des manifestants anti-vaccination bloquaient l’entrée. La manifestation ne comptait qu’une cinquantaine de personnes et était considérée comme pacifique, sans aucune arrestation, mais elle a bloqué des centaines de personnes qui avaient fait la queue pendant des heures pour leur tir. En fin de compte, le nombre total de tirs donnés samedi n’a pas été affecté, a déclaré le porte-parole de LAFD, David Ortiz. Le Washington Post. Les manifestants auraient porté des pancartes qualifiant la pandémie qui a tué plus de 438 000 Américains d ‘«arnaque» et disant aux gens en ligne que les vaccins, qui se sont avérés sûrs lors d’essais à grande échelle, sont dangereux. [KTLA, The Washington Post]

Le Pentagone « suspend » son plan de vaccination des détenus de Guantanamo Bay contre le coronavirus tout en passant en revue les « protocoles de protection des forces », a tweeté samedi l’attaché de presse du département de la Défense John Kirby. Kirby a précisé qu’aucun des 40 détenus, y compris Khalid Sheikh Mohammed (le cerveau présumé des attentats terroristes du 11 septembre 2001), sur le site de détention près de Cuba n’a été vacciné. Un manque de vaccins aurait rendu difficile pour les procureurs fédéraux de procéder à des audiences sur les crimes de guerre à la base, et il semble que ces retards pourraient se poursuivre. Vendredi, plusieurs législateurs républicains se sont plaints de l’ordre, accusant l’administration Biden de donner la priorité aux détenus par rapport aux Américains qui attendent toujours leurs coups de feu. [Fox News, Department of Defense]

Les Rams de Los Angeles ont accepté d’acquérir le quart Matthew Stafford des Lions de Detroit dans le cadre d’un contrat à succès, ont déclaré des sources à ESPN. Bien que les détails soient apparemment verrouillés, le commerce ne peut devenir officiel que le 17 mars, date à laquelle la nouvelle année NFL commence officiellement. Detroit recevra le quart Jared Goff, un ancien non. 1 choix général qui a aidé à mener les Rams au Super Bowl en 2019, ainsi qu’un choix de troisième ronde en 2021, et un choix de première ronde en 2022 et 2023. Stafford, comme Goff, est un ancien non. 1 choix général, qui a connu une solide carrière à Détroit depuis son arrivée là-bas en 2009, mais lui et la franchise auraient pris la décision mutuelle qu’il était temps pour Stafford de passer à autre chose. Stafford a mené les Lions à quelques apparitions en séries éliminatoires, mais ils n’ont jamais réussi à remporter un succès durable. [ESPN]

