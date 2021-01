1.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), A déclaré mercredi qu’il n’y avait « pas de voie réaliste » pour adopter rapidement la proposition approuvée par la Chambre visant à augmenter les contrôles individuels de relance des coronavirus à 2000 dollars contre 600 dollars. Les démocrates de la Chambre ont fait adopter le projet de loi après que le président Trump a appelé à des paiements individuels plus importants, et plusieurs républicains du Sénat ont déclaré qu’ils voteraient pour. Mais McConnell a déclaré que la chambre ne voterait pas sur le projet de loi, excluant essentiellement un compromis avant la fin de l’année. « Le Sénat ne va pas être intimidé pour envoyer plus d’argent emprunté entre les mains des riches amis des démocrates qui n’ont pas besoin d’aide », a déclaré McConnell au Sénat. La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré que les dirigeants du GOP du Sénat bloquant le projet de loi étaient «dans le déni des difficultés que subit le peuple américain». [The Washington Post]

2.

Les responsables de la santé californiens ont déclaré mercredi qu’ils avaient identifié le premier cas de l’État de la nouvelle souche plus infectieuse de COVID-19 découverte au Royaume-Uni. Le patient, un homme de 30 ans du comté de San Diego, a commencé à présenter des symptômes dimanche. Le premier cas signalé par le pays de la variante a été annoncé un jour plus tôt dans le Colorado, où un éventuel deuxième cas est également en cours d’enquête. « Je ne pense pas que les Californiens devraient penser que c’est quelque chose d’étrange. C’est quelque chose qui est attendu », a déclaré le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, lors d’une apparition avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom (D). La souche semble se propager plus rapidement mais n’est pas plus virulente que la variante auparavant courante aux États-Unis. La nouvelle variante ne semble pas rendre les vaccins moins efficaces, ont déclaré des responsables. [CNBC]

3.

Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) A annoncé mercredi qu’il s’opposerait au processus de certification du collège électoral, qui devrait sceller la victoire du président élu Joe Biden le 6 janvier. Hawley a déclaré qu’il prévoyait de le faire parce qu’il était inquiet sur les allégations selon lesquelles « certains États, en particulier la Pennsylvanie, n’ont pas respecté leurs propres lois électorales » et en raison de ce qu’il a décrit comme « l’effort sans précédent des méga-entreprises, y compris Facebook et Twitter, pour s’immiscer dans cette élection, en faveur de » Biden , renforçant les affirmations infondées du président Trump selon lesquelles l’élection lui a été volée. Les responsables électoraux de l’État et le procureur général William Barr ont précédemment affirmé qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée. Plusieurs républicains de la Chambre se préparent à s’opposer, et Hawley est le premier sénateur à les rejoindre. Le chef de la majorité Mitch McConnell (R-Ky.) Avait précédemment demandé à son caucus de s’abstenir de rejoindre l’effort de la Chambre. [Sen. Josh Hawley, USA Today]

L’histoire continue

4.

Les hospitalisations au COVID-19 aux États-Unis ont dépassé les 125000 mercredi pour la première fois. Plus de 220000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés à travers le pays, ainsi qu’environ 3800 décès, un record en une seule journée. Le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 342 000, selon les données de l’Université Johns Hopkins. La pandémie a explosé dans tout le pays et les statistiques sont toujours affectées par des arriérés dans la communication des données pendant les vacances de Noël, les chiffres augmentant plus tard dans la semaine après avoir chuté dimanche et lundi. Les responsables fédéraux de la santé ont reconnu mercredi que la distribution des vaccins contre les coronavirus Pfizer et Moderna avait démarré plus lentement que prévu. « Nous savons que cela devrait être mieux, et nous travaillons dur pour l’améliorer », a déclaré Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération Warp Speed. [The Wall Street Journal, The New York Times]

5.

L’administration Biden annulera les soi-disant réglementations de minuit publiées par l’administration Trump qui n’ont pas pris effet avant le jour de l’inauguration, a déclaré mercredi Jen Psaki, porte-parole de l’équipe de transition du président élu Joe Biden. « La Maison Blanche Biden-Harris publiera un mémo qui entrera en vigueur le 20 janvier dans l’après-midi, heure de l’Est, qui arrêtera ou retardera les règlements de minuit », a déclaré Psaki lors d’une conférence de presse. Psaki a déclaré que l’une de ces règles émises pendant la période boiteuse de la présidence de Trump serait un règlement du ministère du Travail qui permettrait aux entreprises d’appeler plus facilement les travailleurs des entrepreneurs indépendants pour éviter le salaire minimum et la protection des heures supplémentaires. Elle a déclaré que la règle coûterait aux travailleurs plus de 3,7 milliards de dollars par an. Psaki a également déclaré que l’équipe de transition annoncerait davantage de nominations au niveau du Cabinet dans la semaine à venir. [Reuters]

6.

Le Parlement britannique a approuvé mercredi l’accord commercial post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. La Chambre des communes a massivement soutenu l’accord lors d’un vote de 521 voix contre 73. La Chambre des Lords l’a ensuite adopté, achevant le processus de ratification un jour avant la fin de la période de transition au cours de laquelle le Royaume-Uni a continué de suivre les règles douanières de l’UE après avoir quitté le bloc commercial en janvier. L’approbation a marqué une victoire majeure pour le Premier ministre Boris Johnson, qui avait fait campagne sur la promesse de «faire le Brexit» avant la victoire écrasante de son parti conservateur en décembre dernier. Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a déclaré que l’accord était « mince », mais que « un accord mince vaut mieux que pas d’accord. [The New York Times, National Catholic Register]

sept.

Les deux candidats démocrates au second tour du Sénat américain de Géorgie, Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, ont prolongé leur avance sur les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler dans un sondage JMC Analytics and Polling publié mercredi. Le sondage a révélé qu’Ossoff devançait Perdue de sept points de pourcentage, 50 à 43%. Warnock a mené Loeffler de neuf points, 53 pour cent à 44 pour cent. Les deux démocrates menaient par des marges légèrement plus faibles dans un récent sondage SurveyUSA. Le second tour est prévu pour mardi. Plus de 2,3 millions d’électeurs géorgiens ont voté tôt. Le taux de participation élevé dans les districts démocratiques du Congrès a suggéré qu’Ossoff et Warnock avaient un avantage précoce. « Tout le monde comprend fondamentalement que cela va devenir un problème de participation partisane », a récemment déclaré à Politico Nick Gourevitch, un sondeur démocrate du Global Strategy Group. [Business Insider, Politico]

8.

L’espion condamné Jonathan Pollard est arrivé en Israël mercredi, plus de trois décennies après que l’ancien analyste de la marine américaine ait été emprisonné pour avoir transmis des secrets à l’allié américain. Le ministère de la Justice a mis fin à la libération conditionnelle de Pollard en novembre, lui permettant de quitter le pays. Pollard a été arrêté en 1985 pour avoir remis à des hauts fonctionnaires du renseignement israélien plusieurs valises de documents classifiés sur les adversaires arabes d’Israël et le soutien militaire qu’ils recevaient de l’Union soviétique. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité deux ans plus tard et mis en liberté conditionnelle en 2015. Pollard et son épouse, Esther, sont arrivés des États-Unis à bord d’un jet appartenant au magnat des casinos Sheldon Adelson, un donateur majeur du président Trump et un partisan du Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Nous sommes ravis d’être enfin à la maison après 35 ans », a déclaré Pollard dans un communiqué publié par le bureau de Netanyahu. [CNN]

9.

Samuel Little, le tueur en série le plus prolifique de l’histoire des États-Unis, est décédé dans un hôpital de Los Angeles, ont annoncé mercredi des responsables des services correctionnels de Californie. Il avait 80 ans. Little purgeait une peine à perpétuité pour le meurtre de trois femmes dans le sud de Los Angeles dans les années 80. Il avait avoué 93 meurtres de 1970 à 2005. Il a été reconnu coupable de huit de ces meurtres, mais les enquêteurs en ont vérifié au moins 50. Beaucoup de ses victimes étaient de jeunes femmes noires éloignées de leur famille et aux prises avec la pauvreté et la toxicomanie. « Pendant de nombreuses années, Samuel Little a cru qu’il ne serait pas arrêté parce qu’il pensait que personne ne rendait compte de ses victimes », a déclaré l’an dernier Christie Palazzolo, analyste criminelle du FBI, lorsque le bureau a publié des vidéos confessionnelles, cherchant des conseils reliant Little à des cas non résolus. [The New York Times]

dix.

L’actrice Dawn Wells, surtout connue pour avoir joué Mary Ann dans la sitcom classique Île Gilligan, est décédé mercredi à Los Angeles des causes liées au COVID-19. Elle avait 82 ans. Wells a été couronnée Miss Nevada en 1959. Après avoir obtenu un diplôme en arts du théâtre de l’Université de Washington, elle a commencé à apparaître dans des rôles d’invité dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Wagon de train, 77 Sunset Strip, et Aubaine. Elle est devenue célèbre sur Île Gilligan, qui a fonctionné sur CBS de 1964 à 1967 et a ensuite vécu pendant des décennies dans la syndication. Après la fin du spectacle, Wells est apparu dans des dizaines de pièces de théâtre et a soutenu plusieurs organisations caritatives. Avec la mort de Wells, l’actrice Tina Louise est le seul membre survivant du noyau Île Gilligan jeter. [The Hollywood Reporter]

