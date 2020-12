1.

Le président Trump laisse entendre qu’il a l’intention de briguer un autre mandat présidentiel en 2024, Reuters a rapporté mercredi. Trump a refusé de concéder. Il cherche à annuler la victoire du président élu Joe Biden, affirmant à tort que la fraude par correspondance généralisée lui a coûté l’élection. « Nous essayons de faire quatre ans de plus », a déclaré Trump lors d’une réception de vacances à la Maison Blanche mardi soir, selon une source républicaine qui était là. « Sinon, je te verrai dans quatre ans. » Trump a également publié mercredi un discours vidéo de 45 minutes, répétant des allégations sans fondement selon lesquelles des «forces corrompues» avaient «truqué» l’élection en faveur de Biden avec un effort «massif» pour voter des votes frauduleux. Les allégations sont survenues un jour après que le procureur général de Trump, William Barr, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait pas trouvé de preuve de fraude électorale qui aurait pu changer le résultat des élections. [Reuters, The Washington Post]

2.

Le nombre quotidien de décès de coronavirus aux États-Unis a atteint un record de 3157 mercredi, et les hospitalisations pour coronavirus à travers le pays ont dépassé 100000, également un record. Le nombre de personnes hospitalisées aux États-Unis avec le COVID-19, la maladie causée par le virus, a plus que triplé depuis le 1er octobre. Le Dakota du Sud, le Nevada et l’Indiana ont le plus grand nombre d’hospitalisations par habitant du pays. La Californie a le total le plus élevé, avec 9 365 hospitalisations. Le gouverneur Gavin Newsom (D) a déclaré que les installations de soins intensifs du système hospitalier californien avaient une capacité non viable de 75% et qu’elles manqueraient de lits aux soins intensifs avant Noël. Plus de 1 000 hôpitaux américains font déjà face à une pénurie critique de personnel. [CBS News, The Wall Street Journal]

3.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mercredi de nouvelles recommandations pour raccourcir la période de quarantaine pour les personnes exposées au coronavirus de 14 jours à 10, à condition qu’elles ne présentent aucun symptôme, ou sept pour celles dont le test est négatif pour COVID-19, la maladie a causé par le virus. Le CDC a également appelé les Américains à éviter les voyages pendant la saison des vacances pour réduire le risque de propagation du virus. Le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré lors d’un événement de la Chambre de commerce américaine que de décembre à février « sera la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays », alors que le système de santé du pays est mis à rude épreuve par l’augmentation des infections à coronavirus, record hospitalisations et un nombre croissant de morts. Plus de 272000 personnes sont décédées du coronavirus aux États-Unis [Bloomberg]

4.

L’organe de surveillance du Conseil des gardiens de l’Iran a approuvé mercredi une loi permettant au pays de commencer immédiatement à enrichir de l’uranium à un niveau plus proche des niveaux de qualité des armes. La loi ouvre également la voie à la suspension de l’accès à ses installations nucléaires pour les inspecteurs internationaux à moins que les sanctions ne soient levées d’ici février, juste après le départ du président Trump et l’inauguration du président élu Joe Biden. L’adoption de la législation a été considérée comme la première réponse concrète de Téhéran à l’assassinat de son principal scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, qui a été tué dans une embuscade vendredi. L’Iran a blâmé Israël pour l’attaque. Le président du Parlement iranien, l’ancien commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré que cette décision visait à signaler à l’Occident qu’après l’assassinat, le « jeu à sens unique est terminé ». [Reuters, The New York Times]

5.

Le président Trump signera la proposition de relance du coronavirus du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), Si le Congrès l’adopte, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin aux journalistes. McConnell n’a pas révélé beaucoup de détails sur sa proposition de mardi, mais a insisté sur un accord ciblé de 500 milliards de dollars dans le passé. Mnuchin n’a fait aucune mention de la proposition de 908 milliards de dollars qu’un groupe de sénateurs bipartis a dévoilée mardi. Les principaux démocrates ont déclaré mercredi que ce plan devrait servir de point de départ pour les négociations, soutenant les demandes d’un paquet plus large. Le projet de loi bipartite avait un prix similaire à celui du paquet que McConnell a abattu en juillet, mais a réaffecté des fonds de la loi CARES, ce qui signifie que seulement la moitié du montant est de l’argent frais. Le paquet de McConnell incluait quant à lui des propositions des sénateurs du GOP, et est venu quelques heures seulement après le projet de loi bipartisan dans ce qui semblait être un rejet flagrant de celui-ci. [The Washington Post, NPR]

6.

L’ancien astronaute Mark Kelly, un démocrate, a prêté serment en tant que sénateur américain représentant l’Arizona mercredi, réduisant la majorité républicaine lors de la session boiteuse à 52 sièges sur 100. D’autres nouveaux sénateurs élus en novembre n’entreront en fonction qu’en janvier. , mais Kelly obtient un départ tôt parce qu’il a battu la sénatrice républicaine Martha McSally lors d’une élection spéciale pour occuper le siège de feu le sénateur républicain John McCain. Kelly a prêté serment avec sa femme, l’ancienne représentante démocrate Gabby Giffords, et ses deux enfants à ses côtés. Kelly rejoint le sénateur Kyrsten Sinema (D) pour donner à l’État deux démocrates au Sénat pour la première fois depuis les années 1950. Kelly devra se présenter à la réélection à la fin du mandat de McCain dans deux ans. [CNN]

sept.

Alors que les océans du monde se réchauffent et que la Sibérie, depuis longtemps glacée, connaît une chaleur à trois chiffres, 2020 est en passe d’être l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, selon le rapport sur l’état du climat des Nations Unies publié mercredi. « L’état de la planète est brisé », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un discours prononcé à l’Université de Columbia. « Chers amis, l’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire. » Le rapport sur le climat, produit par l’Organisation météorologique mondiale et d’autres agences des Nations Unies, a conclu que 2020 et les cinq années précédentes seront probablement les six années les plus chaudes jamais enregistrées. Cette année pourrait même battre 2016 une fois les données de décembre prises en compte et devenir la plus chaude jamais enregistrée. [The Washington Post]

8.

Le S&P 500 a fait des gains modestes mercredi, augmentant de 0,2% pour atteindre son deuxième record consécutif. Le Dow Jones Industrial Average a également augmenté d’environ 0,2 pour cent. Le Nasdaq, très technologique, a légèrement baissé de moins de 0,1%. L’ambiance à Wall Street a été soutenue par des développements positifs sur les vaccins contre les coronavirus, y compris l’approbation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech au Royaume-Uni, et par des signes indiquant que les législateurs de Washington sont impatients de conclure un accord sur un nouveau programme de secours contre les coronavirus. La hausse des infections à coronavirus et l’affaiblissement des données économiques ont souligné la nécessité d’un nouveau projet de loi sur les dépenses de relance. Les contrats à terme sur indices boursiers étaient mitigés jeudi matin alors que les investisseurs attendaient des nouvelles sur la façon dont les négociations de relance se déroulent. [Reuters, CNBC]

9.

L’ancien président Barack Obama a déclaré mercredi qu’il était convaincu que les vaccins contre les coronavirus seraient sans danger et qu’il en prendrait un dès que possible. « Je vais le prendre et je pourrais le regarder à la télévision ou le faire filmer pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science », a déclaré Obama dans une interview sur SiriusXM. Le spectacle Joe Madison en raison de l’air jeudi. « Ce que je ne fais pas confiance, c’est d’être COVID. » Les sondages indiquent que de nombreux Américains ne sont pas impatients de recevoir l’un des vaccins COVID-19. Les experts médicaux attribuent une partie du scepticisme aux craintes que les régulateurs ne laissent les fabricants de médicaments couper les coins ronds sous la pression du président Trump pour développer et distribuer rapidement un vaccin. Les personnes de couleur, qui font face à des risques élevés de symptômes graves du COVID-19, étaient particulièrement méfiantes dans un récent sondage Gallup. [CNBC]

dix.

Un dossier judiciaire a révélé mercredi qu’Ivanka Trump, la fille aînée et conseillère principale du président Trump, avait été interrogée mardi par des avocats dans le cadre d’un procès civil alléguant que le comité d’inauguration du président en 2017 avait abusé des fonds des donateurs. Le bureau du procureur général de Washington, DC, accuse le comité d’avoir indûment payé l’hôtel de Trump à Washington, DC, plus d’un million de dollars au cours de la semaine d’inauguration. «Le droit de district oblige les organisations à but non lucratif à utiliser leurs fonds à des fins publiques déclarées, et non à bénéficier aux particuliers ou aux entreprises», a déclaré le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, plus tôt cette année. Dans le cadre du procès, les avocats de DC ont également assigné des dossiers à Ivanka Trump, à la première dame Melania Trump et à Thomas Barrack Jr., un ami proche de Trump qui a présidé le comité inaugural. [NBC News]

