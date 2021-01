1.

Le président Biden a signé mercredi plusieurs décrets visant à faire face à « la menace existentielle du changement climatique » tout en favorisant la création d’emplois et en luttant contre les inégalités raciales. « Nous avons déjà attendu trop longtemps pour faire face à cette crise climatique. Nous ne pouvons plus attendre », a déclaré Biden. Les ordres appelaient à l’arrêt des nouveaux baux de forage pétrolier sur les terres fédérales et à l’utilisation de l’énorme pouvoir d’achat du gouvernement fédéral pour acheter des véhicules zéro émission, ce qui, selon Biden, « signifierait un million de nouveaux emplois dans l’industrie automobile américaine ». L’envoyé international de Biden pour le climat, John Kerry, a déclaré que les États-Unis organiseraient un sommet international sur le changement climatique le jour de la Terre, le 22 avril, pour s’assurer que « 2021 sera l’année qui rattrapera vraiment le temps perdu des quatre dernières années. . » [The New York Times]

2.

Le département de la Sécurité intérieure a averti mercredi qu’il y avait une menace croissante d’attaques par des « extrémistes violents à motivation idéologique » enhardis par l’attaque meurtrière du 6 janvier au Capitole. Le DHS a déclaré que les extrémistes de droite étaient motivés par « des griefs perçus alimentés par de faux récits » et par l’agitation suscitée par l’investiture du président Biden. L’agence a déclaré dans un communiqué que la menace de violence devrait « persister dans les semaines à venir », ce qui comprendra le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump. « Le DHS ne dispose d’aucune information pour indiquer un complot spécifique et crédible; cependant, de violentes émeutes se sont poursuivies ces derniers jours », indique le communiqué. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé à une action mondiale pour contrer le néonazisme, la suprématie blanche et l’antisémitisme. [The Washington Post, USA Today]

3.

Le sénateur Tim Kaine (D-Va.) A évoqué mercredi la possibilité d’une résolution de censure contre l’ancien président Donald Trump pour son rôle dans la foule qui a attaqué le Capitole le 6 janvier. Les démocrates seraient à la recherche d’un moyen de responsabiliser Trump. alors que les républicains du Sénat se rassemblent derrière Trump, signalant son probable acquittement lors d’un procès de destitution au Sénat pour incitation à l’insurrection. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a déclaré que le procès de destitution se déroulerait comme prévu à partir du 9 février, même si tous les sénateurs républicains sauf cinq ont soutenu Trump lors d’un vote sur la déclaration de destitution inconstitutionnelle. Le vote a échoué 55-45, mais a suggéré qu’il était très peu probable que les critiques de Trump rassemblent les 67 voix nécessaires pour condamner Trump et peut-être l’empêcher d’occuper à nouveau une fonction publique. [The Washington Post, The Associated Press]

L’histoire continue

4.

Un homme du Michigan de 25 ans, Ty Garbin, a plaidé coupable mercredi pour avoir participé à un complot visant à kidnapper le gouverneur Gretchen Whitmer. Garbin, un mécanicien de ligne, a accepté de « coopérer pleinement » avec les enquêteurs du FBI en échange de la clémence. Il est l’un des 14 hommes qui ont été accusés d’avoir conspiré pour kidnapper Whitmer parce qu’ils étaient en colère contre ses ordres de verrouillage, qui visaient à freiner la propagation du coronavirus. Les comploteurs présumés auraient projeté d’abandonner Whitmer dans un bateau ou de l’emmener dans un autre État pour « procès », l’accusant d’être un « tyran ». Garbin a avoué avoir surveillé la maison de vacances de Whitmer dans le cadre des préparatifs du groupe pour l’enlèvement. Il a également dit qu’il avait participé à des exercices d’entraînement et avait emmené des jumelles de vision nocturne à l’une des sessions. [USA Today, The New York Times]

5.

Le chef de Proud Boys Enrique Tarrio a servi d’informateur pour le FBI et la police locale, Reuters a rapporté mercredi, citant un ancien procureur et une transcription de la Cour fédérale de 2014. Tarrio aurait effectué un travail d’infiltration pour les forces de l’ordre après son arrestation en 2012. Selon la transcription d’une audience du tribunal de Miami, un procureur fédéral, un agent du FBI et l’avocat de Tarrio ont décrit son travail pour la police et les agents fédéraux qui ont aidé à la poursuite de plus d’une douzaine de personnes accusées de jeu, de trafic d’êtres humains et d’infractions liées aux drogues. Tarrio a nié avoir servi d’informateur. «Je ne me souviens de rien de tout cela», a-t-il dit Reuters. Tarrio, 36 ans, est l’un des organisateurs de haut niveau des Proud Boys, un groupe de droite impliqué dans l’insurrection meurtrière au Capitole le 6 janvier. [Reuters]

6.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré mercredi que le parti resterait « neutre » lors de la primaire présidentielle de 2024, que l’ancien président Donald Trump se présente à nouveau à la Maison Blanche. « Le parti doit rester neutre », a déclaré McDaniel. « Je ne dis à personne de se présenter ou de ne pas se présenter en 2024. » Le GOP national au cours des quatre dernières années s’est concentré sur la promotion de la candidature de Trump à la réélection de 2020. McDaniel a déclaré qu’elle espérait que l’ancien président « nous aiderait à reconquérir les majorités » à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022. Dans une interview avec The Associated Press, McDaniel a déclaré que le groupe de théorie du complot pro-Trump QAnon, qui a contribué à alimenter la foule pro-Trump qui a attaqué le Capitole américain le 6 janvier, était « dangereux ». [The Associated Press]

sept.

Une décision de la Cour constitutionnelle polonaise restreignant l’accès à l’avortement dans le pays est entrée en vigueur mercredi. La décision, que le tribunal a annoncée il y a trois mois, a rendu illégale l’interruption de grossesse en raison de malformations fœtales, qui était le motif juridique le plus courant qui restait dans ce pays fortement catholique. Désormais, les avortements ne seront autorisés qu’en cas de viol, d’inceste ou de menaces pour la vie ou la santé de la mère. La décision d’octobre a déclenché des manifestations dans tout le pays. L’accès aux avortements était déjà en baisse car davantage de médecins refusaient de pratiquer la procédure pour des motifs religieux. Les opposants au parti nationaliste Law and Justice l’ont accusé d’avoir influencé la décision. [Reuters]

8.

Les décideurs de la Réserve fédérale ont promis mercredi de maintenir les taux d’intérêt proches de zéro pour stimuler l’économie même après qu’elle se soit remise des dommages causés par la pandémie de coronavirus. La Fed a également déclaré qu’elle prévoyait de continuer à acheter des obligations du Trésor et des prêts hypothécaires pour injecter plus d’argent dans l’économie. Les dirigeants de la banque centrale américaine ont déclaré à la fin de leur réunion de politique de deux jours que l’amélioration de l’économie et du marché du travail avait ralenti ces derniers mois avec la flambée des cas de COVID-19. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la reprise dépendait en grande partie de la vaccination rapide des Américains afin que les bars, restaurants et autres entreprises puissent se remettre sur les rails. « Nous n’avons pas encore gagné », a déclaré Powell. « Nous devons rester concentrés dessus en tant que pays et y arriver. » [The Associated Press]

9.

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) A utilisé une image virale de sa déclaration de mode sensée lors de l’inauguration du président Biden pour collecter 1,8 million de dollars pour des organismes de bienfaisance dans le Vermont. Sanders portait une veste Burton Snowboards et des mitaines en laine recyclée pour l’événement en plein air. Une photo le montrant assis sur une chaise pliante, les jambes et les bras croisés, a résonné avec Internet et a rapidement été transformée en mème. Sa campagne a mis l’image sur des pulls molletonnés, des T-shirts et des autocollants jeudi dernier, et les articles se sont immédiatement épuisés; plus de produits ont été lancés au cours du week-end, et ceux-ci ont été achetés lundi matin. Sanders a annoncé mercredi qu’en seulement cinq jours, 1,8 million de dollars avaient été collectés pour une variété d’organismes de bienfaisance dans le Vermont, y compris des repas à domicile et des centres pour personnes âgées. [The Associated Press]

dix.

Cloris Leachman, l’actrice primée connue pour des rôles tels que Phyllis Lindstrom sur Le spectacle de Mary Tyler Moore, est décédée à 94 ans. Leachman est décédée de causes naturelles chez elle en Californie. L’actrice bien-aimée est devenue célèbre en incarnant la propriétaire Phyllis sur Le spectacle de Mary Tyler Moore dans les années 1970. Elle a remporté deux de ses huit Primetime Emmy Awards pour le rôle, qu’elle a repris dans le spin-off, Phyllis, et elle est à égalité avec Julia Louis-Dreyfus pour la plupart des honneurs d’acteur aux Emmys. Leachman a également remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1972 pour sa performance dans Le dernier spectacle d’image. « Cloris Leachman était une légende de la comédie », a tweeté mercredi l’Académie des arts et des sciences du cinéma. « Elle nous manquera. » [Variety, NBC News]

Plus d’histoires de theweek.com

Mitch McConnell est le GOAT

GameStop plaide pour la régulation financière

Alors que les républicains du Sénat hésitent à condamner Trump, les démocrates explorent des censures alternatives