10 choses à savoir aujourd’hui: 27 novembre 2020

Le président Trump a déclaré jeudi qu’il quitterait “certainement” la Maison Blanche si le collège électoral, comme prévu, votait pour le président élu Joe Biden le 14 décembre, officialisant sa victoire. Répondant aux questions des journalistes pour la première fois depuis les élections après s’être adressé aux troupes américaines stationnées dans le monde entier à Thanksgiving, on a demandé à Trump s’il partirait de son propre chef. “Certainement je le ferai, et vous le savez,” dit-il. Le Washington Post note que c’était le premier engagement explicite pris par Trump pour quitter la Maison Blanche, bien que ses conseillers aient soutenu qu’il le ferait depuis un certain temps. Cela dit, Trump reste déterminé à dénoncer la fraude électorale généralisée dans les États swing, bien qu’il n’y ait aucune preuve. “Ce sera une chose très difficile à concéder”, a-t-il déclaré. [The New York Times, The Washington Post]

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19 aux États-Unis a dépassé 90000, Le journal de Wall Street rapports, et les États-Unis ont atteint un record d’hospitalisation pour la 17e journée consécutive, selon CNN. Le nombre de personnes dans les unités de soins intensifs a également atteint un niveau record de 17 802 jeudi. Les infections enregistrées au cours des 24 dernières heures ont fortement chuté jeudi à environ 110000, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, mais un manque de rapports sur Thanksgiving est probablement à l’origine de la baisse. Cette tendance pourrait se poursuivre tout au long du week-end avant de remonter, le Journal Remarques. Pourtant, des États individuels, comme le Massachusetts, la Pennsylvanie et l’Arkansas ont tous signalé des chiffres records, tandis que New York a atteint son plus haut niveau depuis le 25 avril, lorsque l’État était l’épicentre de l’épidémie américaine. [The Wall Street Journal , CNN]

Un juge vénézuélien a déclaré jeudi six cadres américains coupables, les condamnant à de longues peines de prison trois ans après leur arrestation pour corruption. Les défendeurs sont tous des employés de la société de raffinage Citgo, basée à Houston, qui appartient à la société pétrolière d’État du Venezuela, PDVSA. Ils maintiennent leur innocence. Cinq de ces hommes, tous citoyens américains – Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Jose Luis Zambrano et Alirio Zambrano – ont été condamnés à huit ans et 10 mois, tandis que Jose Peireira, un résident permanent des États-Unis, a été condamné à 13 ans. En novembre 2017, le soi-disant Citgo 6 est arrivé à Caracas pour ce qu’ils ont dit être une réunion d’affaires. Une fois dans la salle de conférence, cependant, des agents du renseignement militaire vénézuélien sont entrés, ont exigé leurs passeports et les ont arrêtés. Ils ont été accusés de détournement de fonds lié à une proposition jamais exécutée de refinancer 4 milliards de dollars d’obligations Citgo, note NPR. Des appels seront faits pour les défendeurs. [AP News, NPR]

Le Black Friday prend une forme différente cette année au milieu de la pandémie de coronavirus. Plusieurs détaillants comme Saks et Macy’s qui ont fermé au printemps ont depuis réduit leurs stocks, ce qui les a amenés à réduire les remises traditionnelles associées à l’événement de magasinage post-Thanksgiving. Des mesures de santé et de sécurité seront également en place dans de nombreux magasins. Best Buy, par exemple, utilise la caisse automatique sans contact et a doublé le nombre de places de stationnement disponibles pour son service de ramassage. En fin de compte, cependant, les ventes devraient être réalisées. La National Retail Federation s’attend à ce que les ventes de novembre et décembre, à l’exclusion des automobiles, de l’essence et des restaurants, augmentent quelque part entre 3,6 et 5,2%. L’année dernière, les ventes ont bondi de 4% et l’augmentation moyenne d’une année sur l’autre au cours des cinq dernières années est de 3,5%. Les ventes en ligne devraient passer de 20% à 30%. [Reuters, The Wall Street Journal]

Le service national de renseignement sud-coréen aurait informé les législateurs du pays des mesures prises par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Le compte de renseignement, qui n’a pas pu être vérifié de manière indépendante par les organes de presse, comprenait des allégations selon lesquelles Kim aurait supervisé les exécutions d’un bureau de change de haut niveau à Pyongyang le mois dernier après avoir tenu la personne responsable de la baisse du taux de change, ainsi qu’un responsable du gouvernement en Août pour avoir enfreint les réglementations restreignant les marchandises importées de l’étranger. La Corée du Nord aurait également interdit la pêche et la production de sel pour empêcher l’eau de mer d’être infectée par le coronavirus, et plusieurs zones, dont Pyongyang, auraient été placées sous verrouillage, bien que le gouvernement de Kim maintienne que le pays est exempt de COVID-19. De plus, l’un des législateurs sud-coréens informés par le NIS a déclaré que la Corée du Nord avait tenté en vain de pirater le réseau d’une société sud-coréenne développant un vaccin contre le coronavirus. [The Washington Post, The Associated Press]

La Cour suprême a rendu une décision mercredi soir empêchant le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (D) de limiter la participation aux services religieux à 10 ou 25 personnes pendant la pandémie de coronavirus. Le tribunal a divisé 5-4, principalement selon des lignes idéologiques, le juge en chef John Roberts rejoignant les trois juges libéraux. Plus tôt cette année, le tribunal a rejeté de justesse les contestations des restrictions liées aux virus dans les églises de Californie et du Nevada, de sorte que la dernière décision est peut-être le signe d’un virage à droite après que la juge Amy Coney Barrett a remplacé la défunte juge Ruth Bader Ginsburg, Politico suggère. L’opinion majoritaire a fait valoir que les restrictions de New York violaient la liberté religieuse et distinguaient les lieux de culte alors que de nombreuses entreprises ne faisaient pas face à des limites similaires. Roberts, dans sa dissidence, a déclaré que l’injonction était inutile pour le moment parce que les plaignants ne sont plus confrontés à ces restrictions et peuvent détenir jusqu’à 50 pour cent de capacité. [NBC News, Politico]

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed continue de rejeter les efforts de médiation alors que le gouvernement fédéral reste embourbé dans le conflit avec la région nord du Tigray. Vendredi, les envoyés de l’Union africaine ont rencontré Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix, dans l’espoir de mettre fin aux hostilités, mais il a déclaré qu’il n’était disposé qu’à entamer le dialogue avec des représentants «opérant légalement» au Tigray. Les deux gouvernements considèrent que l’autre est illégitime. Abiy a déclaré aux envoyés de l’UA qu’il appréciait leur inquiétude, mais si son gouvernement échouait à faire respecter l’état de droit au Tigré, il “entretiendrait une culture d’impunité avec un coût dévastateur pour la survie du pays”. Les gens continuent de fuir la capitale du Tigré, Mekele, alors que l’armée éthiopienne marcherait vers elle. [The Associated Press]

Malgré la confusion sur les résultats de l’essai de vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca, le Royaume-Uni va de l’avant avec ses plans pour un déploiement potentiel du candidat. Le gouvernement, qui a obtenu 100 millions de doses du vaccin, a demandé à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé d’évaluer le vaccin, ce qui a été décrit comme une «première étape importante» pour le faire «approuver pour son déploiement». AstraZeneca modifie son étude après avoir découvert accidentellement que le vaccin semblait plus efficace lorsque les patients recevaient une demi-dose avant une dose complète, par opposition à deux doses complètes. Le taux de 90%, cependant, ne s’appliquait qu’à 2 741 volontaires, une fraction des essais complets qui montraient des chiffres similaires pour Moderna et Pfizer. Le schéma posologique complet n’était efficace qu’à 62 pour cent, bien que ce soit toujours au-dessus du seuil de 50 pour cent des États-Unis, et l’Union européenne ne fixera pas de niveau d’efficacité minimum. [BBC, Reuters]

Diego Maradona, la légende du football argentin, est décédé des suites d’une crise cardiaque, a confirmé mercredi son agent. Il avait 60 ans. Jeudi, des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup manifestaient beaucoup d’émotion, ont défilé devant son cercueil exposé publiquement à Buenos Aires pendant plusieurs heures. Il a ensuite été enterré lors d’une cérémonie privée. Maradona est considérée comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, connue pour avoir mené l’équipe nationale argentine au titre de la Coupe du monde 1986 au Mexique. En route vers la finale, il a marqué un but qui est devenu connu sous le nom de “Main de Dieu”, dans lequel il a frappé le ballon dans le filet avec son poing contre l’Angleterre en quart de finale. Il est resté bien-aimé en Argentine dans ses jours d’après-jeu, au cours desquels il a traité de nombreux problèmes de santé et d’abus de drogues et d’alcool. [The Associated Press]

Le quart-arrière des Baltimore Ravens, Lamar Jackson, a été testé positif au COVID-19, rapporte ESPN. Les Ravens connaissent l’une des pires épidémies dans un vestiaire de la NFL depuis le début de la saison. Après que Jackson et trois autres joueurs aient reçu des résultats positifs jeudi, l’équipe compte désormais au moins une douzaine de joueurs qui ont contracté le virus cette semaine, ainsi que plusieurs membres du personnel. Baltimore devait jouer la nuit de Thanksgiving contre leurs rivaux de division, les Steelers de Pittsburgh, mais la NFL a reporté le match à dimanche. Cela aussi semble être en danger, surtout après que l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, a déclaré aux joueurs qu’ils ne seraient pas autorisés à retourner dans les locaux de l’équipe avant lundi au plus tôt. Pourtant, la ligue n’a pas fait d’annonce officielle. [ESPN]

