1.

Les allocations de chômage accrues pour environ 14 millions d’Américains devaient expirer samedi, alors que le président Trump continue de retarder la signature du projet de loi de lutte contre la pandémie COVID-19 du Congrès de 900 milliards de dollars. Les avantages sans emploi améliorés du précédent plan de secours se terminent samedi, donc même si Trump change de cap et met le stylo sur papier plus tard dans la journée, une interruption temporaire des paiements est inévitable car les États auront besoin de temps pour reprogrammer leurs systèmes informatiques pour tenir compte de la nouvelle loi. , qui comprend un supplément de 300 $ par semaine en plus de l’indemnité de chômage habituelle de l’État. Dans ce scénario, Le New York Times selon les rapports, les chômeurs pourraient toujours prétendre aux prestations. Mais un délai supplémentaire s’avérerait plus coûteux, car les États ne peuvent pas verser de prestations pendant des semaines qui commencent avant la signature du projet de loi. Les paiements recommenceraient ensuite en janvier, mais la date de fin resterait la même, réduisant la prolongation de 11 semaines à 10. [Reuters, The New York Times]

2.

Une grande explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville tôt le matin de Noël n’était pas un accident, selon la police de Nashville. « L’explosion a été importante, comme vous pouvez le voir, » et « le département de police, ses partenaires fédéraux – le FBI et l’ATF – mènent une enquête à grande échelle à ce stade », a déclaré le porte-parole du département de police de Metro Nashville, Don Aaron. « Nous pensons que l’explosion était un acte intentionnel. » Trois personnes ont été blessées dans l’explosion, mais aucune gravement. L’explosion a endommagé un bâtiment appartenant à AT&T, provoquant des pannes de communication généralisées qui ont détruit les systèmes d’urgence de la police et bloqué les voyages aériens. Les enquêteurs n’ont fait aucune annonce sur les suspects ou les motifs, mais la bombe aurait explosé à l’intérieur d’un camping-car stationné sur la deuxième avenue historique de Nashville. Des policiers et des témoins ont déclaré avoir entendu une émission provenant du véhicule émettant un avertissement concernant une bombe. [The Tennessean, The Associated Press]

3.

Le Royaume-Uni et la Commission européenne ont tous deux publié le texte intégral de leur accord commercial samedi matin. Le texte comprend un document commercial de 1 246 pages, ainsi que des accords sur l’énergie nucléaire, des échanges d’informations classifiées et une série de déclarations communes. Les parties sont parvenues à l’accord jeudi, quatre ans après le vote sur le Brexit et quelques jours à peine avant que le Royaume-Uni ne quitte définitivement le bloc après une période de transition. Les parties évitent un «scénario de non-accord potentiellement désastreux» et les législateurs sont optimistes quant aux conditions commerciales à l’approche de la nouvelle année. Grâce à l’accord, les exportateurs seront probablement confrontés à des tarifs et des coûts plus bas. Le pacte doit encore être approuvé par les 27 États membres de l’UE et les parlements britannique et européen. Le parlement britannique sera rappelé le 30 décembre, tandis que le parlement européen votera rétroactivement en janvier. [Reuters, Politico]

4.

Les scientifiques se concentrent sur la cause potentielle des réactions allergiques au vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont enregistré six réactions allergiques graves sur les 272 001 doses administrées jusqu’au 19 décembre. Le composé polyéthylène glycol, connu sous le nom de PEG, est le principal suspect dans ces cas. Bien qu’il soit encore spéculatif à ce stade, le PEG se trouve dans d’autres médicaments et est connu pour déclencher une anaphylaxie en de rares occasions. Le PEG se trouve également dans le vaccin Moderna. Un travailleur de la santé est devenu la première personne connue à avoir eu une réaction allergique à ce coup de feu jeudi. Le Dr Hossein Sadrzadeh, qui a déclaré avoir des antécédents d’allergies, a signalé des picotements, une fréquence cardiaque élevée et une pression artérielle basse peu de temps après son inoculation. Les symptômes, a-t-il dit, s’apparentaient à une réaction qu’il avait déjà eue aux crustacés. Il a été libéré quelques heures plus tard. [The Wall Street Journal, CNN]

5.

La Chine est en passe de dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale d’ici 2028, a prédit le Center for Economics and Business Research dans un rapport publié samedi. On s’attend depuis longtemps à ce que les deux pays changent de place. Il y a un an, le CEBR fixait 2033 comme année de transition, mais la reprise plus rapide de la Chine après la pandémie de COVID-19 a accéléré le rythme. L’économie chinoise devrait croître de 2% en 2020, la seule grande économie mondiale à se développer. L’économie américaine, en revanche, devrait se contracter de 5%. Le rapport prévoit également que la Chine deviendra une « économie à revenu élevé » d’ici 2023, et que l’Inde sera non. 3 économie d’ici la fin de la décennie. [The Guardian, Bloomberg]

6.

Le juge Randolph Moss du tribunal de district des États-Unis a reporté cette semaine la date d’exécution de Lisa Montgomery, la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral. Montgomery, qui a été reconnu coupable de meurtre en 2007, devait initialement être mis à mort ce mois-ci, mais Moss a retardé l’exécution après que les avocats de Montgomery ont contracté le coronavirus en visite à leur client et ont demandé une prolongation pour déposer une requête en grâce. Le ministère de la Justice a ensuite déplacé la date d’exécution au 12 janvier, mais Moss a statué cette semaine que le report de la date alors qu’un sursis était en place était illégal. Il est maintenant possible que l’exécution ne soit programmée qu’après l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier, et il a exprimé son opposition à la peine de mort. [The Associated Press, The Hill]

sept.

Des cas d’un nouveau variant de coronavirus récemment identifié au Royaume-Uni continuent à être trouvés dans les pays européens. L’Espagne et la France ont confirmé leurs premières infections de la variante samedi, tandis que l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas ont signalé des cas ces derniers jours. Il a également été trouvé en Australie, à Singapour et au Japon. Les cas espagnols seraient liés aux voyages au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de choses qui restent inconnues sur la variante, mais de nombreux scientifiques pensent qu’elle est plus transmissible, mais pas nécessairement plus dangereuse, que les mutations précédentes. D’autres ont averti que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de confirmer la théorie sur son caractère infectieux. Pourtant, plusieurs pays prennent des précautions et arrêtent les vols en provenance du Royaume-Uni.Les États-Unis n’interdisent pas les vols, mais à partir de lundi, les passagers britanniques doivent subir un test négatif pour COVID-19 dans les 72 heures suivant leur départ. [BBC, The New York Times]

8.

Un Boeing 737-8 MAX d’Air Canada transportant trois membres d’équipage en route entre l’Arizona et Montréal a été dérouté et a atterri en toute sécurité à Tucson plus tôt cette semaine, a annoncé vendredi la compagnie aérienne. Les pilotes ont reçu une indication de basse pression hydraulique du moteur gauche peu de temps après le décollage et ont décidé d’arrêter ce moteur, a déclaré un porte-parole d’Air Canada. Par Reuters, Les experts en sécurité affirment que ces problèmes sont courants et passent généralement inaperçus, et Air Canada a noté dans sa déclaration que les aéronefs modernes sont «conçus pour fonctionner avec un seul moteur». Mais le MAX fait l’objet d’un examen approfondi après avoir été immobilisé dans le monde entier en 2019 à la suite de deux accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie. Les moteurs n’ont été impliqués dans aucun des deux incidents, qui étaient tous deux liés à un logiciel de cockpit défectueux. Les États-Unis ont levé une interdiction de 20 mois sur le modèle le mois dernier. [Reuters]

9.

Au moins quatre personnes, dont deux policiers, ont été tuées samedi matin dans une série d’explosions à Kaboul, en Afghanistan. Les décès ont été causés par une bombe collante attachée à un véhicule de police, tandis que deux autres policiers ont été blessés par une bombe distincte attachée à leur voiture. Une troisième bombe a explosé, mais n’a fait aucune victime. Des informations font également état de deux autres explosions dans la capitale afghane, mais aucun détail immédiat n’a été fourni. Personne n’a revendiqué la responsabilité des attentats à la bombe, bien que l’État islamique ait revendiqué un certain nombre d’attaques dans la ville ces derniers mois. [The Associated Press]

dix.

KC Jones, qui a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1989, est décédé, ont annoncé vendredi les Boston Celtics. Il avait 88 ans. Jones n’était pas vraiment une menace de score au cours de sa carrière de joueur, mais il faisait partie intégrante de la dynastie des Celtics dirigée par Bill Russell entre 1958 et 1967. En huit de ses neuf saisons, les Celtics ont remporté le championnat NBA. . Jones était particulièrement connu pour sa défense. Lui et Russell ont également joué ensemble à l’Université de San Francisco, où ils ont remporté deux titres consécutifs dans la NCAA, et il a également remporté une médaille d’or olympique. Après sa retraite, Jones est entré dans les rangs des entraîneurs. Il a passé plusieurs années en marge au niveau collégial, dans l’American Basketball Association et en tant qu’assistant de la NBA avant de devenir l’entraîneur-chef des Celtics en 1983. En cinq saisons, il a mené l’équipe à deux titres NBA et quatre apparitions en finale. [ESPN]

