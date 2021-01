1.

L’ancien président Donald Trump, citant des allégations non fondées de fraude électorale généralisée, a poussé le ministère de la Justice à demander à la Cour suprême d’invalider la victoire électorale du président Biden, ont déclaré des personnes proches du dossier. Le journal de Wall Street. La pression pour poursuivre un ou plusieurs États « est devenue très intense », a déclaré un ancien responsable de l’administration, mais plusieurs fonctionnaires du ministère de la Justice, dont l’ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen et l’ancien procureur général William Barr, auraient refusé de porter plainte auprès de la Haute Cour. parce qu’il n’y avait aucune base légale pour contester le résultat des élections et que le gouvernement fédéral « n’avait aucun intérêt juridique » à savoir si Trump ou Biden remportaient la présidence. L’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, se serait également opposé à l’idée. La stratégie semble avoir précédé Trump envisageant d’évincer Rosen et de le remplacer par Jeffrey Clark, un allié au sein du ministère de la Justice, comme l’a rapporté L’heure de New Yorks. [The Wall Street Journal, The New York Times]

La police a arrêté samedi plus de 3000 manifestants exigeant la libération du chef de l’opposition Alexey Navalny alors que des rassemblements avaient lieu dans toute la Russie. Navalny, féroce critique du Kremlin et principal rival du président russe Vladimir Poutine, a été condamné à 30 jours de prison après son retour à Moscou de Berlin, où il avait passé plusieurs mois à se remettre d’un empoisonnement présumé commis par l’agence d’espionnage russe du FSB. Les manifestants seraient restés dans les rues jusque tard dans la soirée malgré les arrestations et les violents affrontements avec la police. Pendant ce temps, l’administration Biden s’est prononcée en faveur des manifestants. Les Etats-Unis « condamnent fermement l’utilisation de tactiques dures contre les manifestants et les journalistes ce week-end dans les villes de toute la Russie », lit-on dans un communiqué du département d’Etat. « Nous appelons les autorités russes à libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits universels et pour la libération immédiate et inconditionnelle de … Navalny. » [Deutsche Welle, U.S. State Department]

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a publié sa première directive dans le rôle samedi soir, donnant aux hauts dirigeants du Pentagone deux semaines pour recueillir des rapports sur les programmes de prévention des agressions sexuelles dans l’armée et lui envoyer des évaluations de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. Le déménagement est intervenu un jour après sa confirmation par le Sénat. Lors de son audience de confirmation, le général quatre étoiles à la retraite de l’armée a promis aux législateurs qu’il donnerait la priorité à la question et a reconnu que l’armée devait mieux gérer un problème qui existait depuis longtemps dans ses rangs. Les signalements d’agressions sexuelles dans l’armée ont régulièrement augmenté depuis 2006, The Associated Press note, y compris un bond de 13% en 2018 et un bond de 3% en 2019 (les données pour 2020 ne sont pas encore disponibles.) le système judiciaire. [The Associated Press]

Le Parti républicain de l’Arizona a adopté samedi une résolution pour censurer le gouverneur Doug Ducey (R), l’ancien sénateur Jeff Flake (R-Ariz.), Et Cindy McCain, la veuve du sénateur de longue date John McCain (R-Ariz.), qui s’est présenté une fois en tant que candidat à la présidence du GOP. Les trois républicains de premier plan se sont retrouvés en désaccord avec l’ancien président Donald Trump. Flake et McCain, qui ont tous deux approuvé le président Biden avant l’élection présidentielle de novembre, ont été censurés pour leur opposition à Trump et leur soutien aux intérêts mondialistes. Le raisonnement formel derrière la censure de Ducey, quant à lui, était sa décision de promulguer des ordonnances d’urgence en Arizona pendant la pandémie COVID-19, bien qu’il ait également été critiqué au sein du GOP pour ne pas en faire assez pour soutenir les défis électoraux de Trump, bien qu’il n’y ait aucune preuve de fraude généralisée. Alors que les censures reflètent une rupture croissante au sein du Parti républicain, elles sont en grande partie symboliques et le trio semble imperturbable. [NPR, CNN]

Un groupe de porte-avions américain est entré dans la mer de Chine méridionale, a annoncé dimanche l’armée. Le groupe de grève « mène officiellement des opérations de routine, promeut la liberté des mers et rassure ses alliés et partenaires », a déclaré le contre-amiral Doug Verissimo. Les navires sont entrés dans la zone le jour même où la Chine a lancé samedi une incursion dans l’espace aérien taïwanais qui était plus agressive que d’habitude, en termes de quantité et de type d’avions militaires qui sont entrés dans la zone. La Chine considère Taiwan comme son territoire et sa souveraineté reste un problème mondial crucial. Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan, mais sont un allié clé, et les parties continuent de renforcer leurs liens alors que les relations de Washington avec Pékin se détériorent. [Reuters]

Garrett Miller, un homme du Texas, qui aurait participé à l’émeute meurtrière du Capitole le 6 janvier, a été arrêté plus tôt cette semaine pour menaces, entrée violente et conduite désordonnée sur les terrains du Capitole. L’accusation de menace serait liée à un tweet présumé, dans lequel il appelait à l’assassinat de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.). L’avocat de Miller n’a pas nié que son client avait écrit le tweet, mais a déclaré que « les accusations sont basées sur un commentaire inapproprié fait dans le feu de l’action ». Ocasio-Cortez a répondu à la nouvelle de l’arrestation de Miller vendredi soir, en disant « d’un côté il faut rire, et de l’autre savoir que la raison pour laquelle ils étaient aussi effrontés est qu’ils pensaient qu’ils allaient réussir ». [ABC News, The Guardian]

Le ministère de la Justice et le FBI débattent en privé de l’opportunité de s’abstenir d’inculper certaines personnes qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, ont déclaré des personnes proches des discussions. Le Washington Post. Le débat n’en serait qu’à ses débuts et les responsables ne sont pas près de prendre une décision. Le ministère de la Justice a promis d’identifier et d’arrêter les personnes qui ont participé au siège, mais il y aurait des préoccupations pratiques concernant une surcharge d’affaires judiciaires. Un camp aurait fait valoir que les personnes qui ne se sont pas livrées à un «comportement violent, menaçant ou destructeur» ne devraient pas être inculpées même si elles entraient au Capitole, tandis que d’autres auraient refusé d’envoyer un message plus énergique pour décourager des actions similaires avenir. [The Washington Post]

Les sauveteurs ont amené 11 travailleurs piégés à l’intérieur d’une mine d’or chinoise pendant deux semaines en sécurité dimanche. Il y a encore 10 autres mineurs dont le sort est inconnu, mais les opérations de sauvetage se poursuivront. Les mineurs ont été pris au piège lorsque le tunnel d’entrée de la mine s’est effondré après une explosion le 10 janvier. Au moins un homme serait mort des suites d’une blessure à la tête subie pendant l’explosion. Le premier homme ramené à la surface a eu les yeux bandés pour protéger ses yeux de la lumière et a été rapidement conduit à l’hôpital pour y être soigné. Son état a été décrit comme «extrêmement» faible. Plusieurs des autres qui ont été secourus dimanche ont été vus marchant seuls avant d’être transportés à l’hôpital. Les autorités ont arrêté des directeurs de mine pour avoir retardé le signalement de l’accident. [Al Jazeera, BBC]

Kaja Kallas, présidente du Parti réformiste de centre-droit d’Estonie, a été chargée de former un gouvernement dans les 14 prochains jours, ce qui ferait d’elle la première femme Premier ministre du pays. Le Parti réformiste et le Parti du centre de gauche disent avoir conclu un accord pour remplacer le gouvernement précédent qui s’est effondré au milieu d’un scandale de corruption au début du mois. Les deux partis auraient sept portefeuilles ministériels dans le gouvernement de 14 membres. Kallas est la fille de Siim Kallas, l’un des fondateurs du Parti réformiste, qui a également été Premier ministre et commissaire de l’Union européenne. Le plus jeune Kallas a tenté de former un gouvernement en 2019, mais n’a pas pu le faire. [The Associated Press]

Les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Packers de Green Bay dimanche à 15 h 05 HE sur Fox, opposant deux des grands quarts de tous les temps de la NFL, Tom Brady et Aaron Rodgers, l’un à l’autre au légendaire Lambeau Field avec le championnat NFC. sur la ligne. Parce que Brady a passé toute sa carrière dans l’AFC avant de signer avec Tampa Bay pendant l’intersaison, lui et Rodgers, le principal candidat MVP de la ligue, ne se sont jamais rencontrés en séries éliminatoires auparavant. Plus tard, à 18 h 40 HE sur CBS, les Buffalo Bills visent à contrarier les champions en titre du Super Bowl et les Chiefs de Kansas City, tête de série de l’AFC. Le quart-arrière vedette de Kansas City, Patrick Mahomes, doit faire face aux séquelles d’une commotion cérébrale du match de la semaine dernière contre les Browns de Cleveland, ainsi que d’un pied de gazon, il ne sera donc pas à 100%. [ESPN]

