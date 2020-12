1.

Les démocrates et les républicains du Congrès sont parvenus à un accord dimanche soir sur un nouveau programme de secours pour les coronavirus de 900 milliards de dollars. Le projet de loi comprendra des chèques de relance de 600 $ par personne, avec des prestations moins importantes pour ceux qui ont gagné plus de 75 000 $ l’an dernier. Le paquet comprend également des allocations de chômage améliorées de 300 dollars par semaine à partir du 27 décembre. Les négociateurs ont fait pression pour obtenir une aide financière, car le nombre record d’infections à coronavirus, d’hospitalisations et de décès a alimenté les craintes de dommages économiques supplémentaires à la fin des prestations précédentes. « Une aide supplémentaire est en cours », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.). L’accord est considérablement plus petit que le plan de relance de 2,2 billions de dollars adopté en mars, mais reste l’un des plus importants jamais réalisés. [The Washington Post]

2.

Un comité consultatif fédéral a déclaré dimanche que les travailleurs de première ligne – y compris les enseignants, le personnel des garderies et les employés des épiceries – ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus devraient être les prochains à se faire vacciner contre le coronavirus. Selon la recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, ces groupes, qui totalisent environ 49 millions de personnes, seraient éligibles à la vaccination après ceux du groupe de première priorité, qui comprend les agents de santé et les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. Les recommandations du comité sont intervenues alors que les camions livraient les premières doses du vaccin Moderna, qui est devenu vendredi la deuxième, après celle de Pfizer, à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence des régulateurs fédéraux. [The Associated Press, The Washington Post]

3.

Plusieurs pays européens et le Canada ont fermé dimanche leurs frontières aux voyageurs britanniques fuyant les nouvelles restrictions strictes de verrouillage ordonnées par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le nouveau verrouillage de gros couvre Londres et ses environs. Il a été imposé pour dissuader une nouvelle variante à propagation rapide du coronavirus. Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a qualifié les foules qui ont rempli les trains au cours du week-end de « clairement irresponsables » pour avoir tenté de s’échapper pour éviter le verrouillage, qui pourrait séparer la région de Londres du reste du Royaume-Uni pendant des mois. Les Pays-Bas ont déclaré qu’ils suspendaient les vols en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 1er janvier. L’Italie a également interrompu les voyages aériens et la Belgique a interdit aux voyageurs britanniques pendant 24 heures. De nombreux autres pays ont suivi. [The New York Times]

4.

Le chef de cabinet du président élu Joe Biden à la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré dimanche que la réponse de l’administration Biden à une campagne de piratage russe présumée comprendrait plus que de simples répercussions financières. « Ce ne sont pas que des sanctions. Ce sont des mesures et des choses que nous pourrions faire pour dégrader la capacité des acteurs étrangers à s’engager dans ce type d’attaque », a déclaré Klain sur CBS. Affrontez la nation. Les pirates ont accédé aux systèmes informatiques de plusieurs agences gouvernementales américaines, des milliers d’entreprises américaines pouvant également être exposées. L’équipe de Biden envisagerait des options, notamment des sanctions financières et des représailles contre les infrastructures russes. Le Kremlin nie la responsabilité de la cyberattaque. Le président Trump a minimisé l’importance de l’attaque et a suggéré que la Chine, et non la Russie, pourrait être derrière elle. [Reuters, NBC News]

5.

Les voyages à l’aéroport augmentent avant Noël et le Nouvel An malgré la flambée des cas de COVID-19 et les appels des responsables de la santé publique pour que les Américains évitent de voyager pendant les vacances. Plus d’un million de personnes ont traversé quotidiennement les points de contrôle de sécurité des aéroports américains au cours du week-end, un niveau jamais vu depuis le 29 novembre à la fin du week-end de Thanksgiving. Les experts disent que les voyages et les rassemblements de Thanksgiving ont contribué à la flambée des infections à coronavirus en décembre. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas est passée de 176 000 par jour avant Thanksgiving à plus de 215 000 par jour. Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un avis disant aux Américains que «reporter le voyage et rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le COVID-19». [The Associated Press]

6.

La campagne du président Trump a déposé dimanche un appel à long terme devant la Cour suprême, demandant à la haute cour d’annuler le rejet par la Cour suprême de Pennsylvanie de la contestation du vote par correspondance de Trump. L’équipe de Trump a déclaré que les révisions de la loi étaient inconstitutionnelles. Le dépôt a marqué le dernier développement d’une série de poursuites judiciaires que les avocats et alliés de Trump ont intentés, et perdus, dans une tentative permanente d’annuler la victoire du président élu Joe Biden aux élections de novembre. De nombreux tribunaux ont rejeté les affaires et les membres du Collège électoral des 50 États et du district de Columbia ont voté la semaine dernière, officialisant la victoire de Biden sur Trump par une marge de 306-232. La Chambre et le Sénat se réuniront le 6 janvier lors d’une session conjointe du Congrès pour certifier les résultats du Collège électoral. [The Associated Press, Fox News]

sept.

Au moins huit roquettes Katyusha ont frappé la « zone verte » fortement fortifiée de Bagdad lors d’une attaque contre l’ambassade américaine, ont annoncé dimanche des sources diplomatiques américaines et l’armée irakienne. L’attaque a tué au moins un civil local et causé des dommages mineurs au complexe de l’ambassade, ont déclaré des diplomates. Aucun membre du personnel de l’ambassade n’a été blessé. L’armée irakienne a déclaré qu’un « groupe hors-la-loi » avait tiré les roquettes. Les diplomates américains ont accusé les «milices soutenues par l’Iran». Le secrétaire d’État Michael Pompeo a fermement condamné l’attaque. Les tirs de roquettes ont précédé le premier anniversaire de la frappe aérienne américaine du 3 janvier qui a tué le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. Les États-Unis ont retiré le personnel de l’ambassade de Bagdad ce mois-ci en prévision d’éventuelles frappes de représailles à l’approche de l’anniversaire de l’assassinat. [NPR, Reuters]

8.

Le procureur général sortant William Barr devrait annoncer lundi des accusations criminelles contre l’ancien officier du renseignement libyen Abu Agila Masud dans le cadre de l’attentat à la bombe contre le vol 103 de Pan Am en 1988, a rapporté CNN, citant trois responsables américains familiers avec l’affaire. On pense que Masud est en Libye. Des responsables américains discutent avec leurs homologues libyens de la manière de le mettre en détention, a rapporté CNN. Le vol 103 était en route entre Londres et New York lorsqu’une bombe a fait exploser l’avion au-dessus de Lockerbie, en Écosse. L’attaque terroriste a tué 270 personnes. La plupart des victimes venaient des États-Unis. Lundi est le 32e anniversaire du bombardement. En 2003, feu le dirigeant libyen Moammar Khadafi a accepté la responsabilité de l’attentat mais a affirmé qu’il n’avait pas ordonné l’attaque. [CNN]

9.

Tesla lundi fait ses débuts dans le S&P 500, devenant ainsi la société la plus précieuse jamais admise dans le principal indice de référence de Wall Street. Les actions de Tesla ont grimpé à un niveau record vendredi dans un trading chargé avant le déménagement. La flambée est survenue alors que les fonds indiciels ont acheté 90,3 milliards de dollars d’actions Tesla pour maintenir leurs portefeuilles en phase avec le S&P 500. L’action du constructeur de voitures électriques a gagné 70% depuis la mi-novembre, lorsque son admission au S&P 500 a été annoncée. Les actions ont augmenté de 700% en 2020. Les gains boursiers ont porté la valeur marchande de Tesla à 660 milliards de dollars. Elle est maintenant la sixième société cotée en bourse la plus précieuse au monde. [Reuters]

dix.

Le prince britannique Harry et Meghan Markle ont annoncé dimanche que leur nouvel organisme de bienfaisance travaillerait avec le World Central Kitchen et son célèbre chef, Jose Andres, pour fournir des repas dans les zones sinistrées du monde entier. La Fondation Archewell du duc et de la duchesse de Sussex aidera le groupe de secours à construire des centres de secours communautaires, dont quatre ouvriront en 2021. Le premier sera sur la Dominique, une île des Caraïbes frappée en 2017 par les ouragans Maria et Irma. Le prochain centre sera à Porto Rico, qui a également été dévastée par les tempêtes. Les centres seront prêts à servir de cuisines de service et de centres de distribution d’aide, d’écoles et de cliniques médicales. [Reuters]

