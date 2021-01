1.

Vendredi, le Sénat a voté 81 contre 13 pour annuler le veto du président Trump sur le projet de loi d’autorisation de la défense de 741 milliards de dollars. C’était la première dérogation du veto du Congrès à la présidence de Trump, qui en est maintenant à ses derniers jours. Plus tôt dans la semaine, la Chambre a voté en faveur du projet de loi. Il autorise les augmentations de salaire pour les militaires et impose de nouvelles limites à la part du budget de construction de l’armée que le président peut déplacer par ordre d’urgence. Trump a déclaré qu’il avait opposé son veto à la mesure parce qu’il n’aimait pas la façon dont elle restreignait la capacité du président de réduire les effectifs des troupes, ainsi que le fait qu’il ordonne au Pentagone de retirer les noms des personnalités confédérées des installations militaires américaines. Trump voulait également que la législation inclue une abrogation des protections en matière de responsabilité pour les entreprises de technologie, une question totalement indépendante. [The Washington Post]

2.

Vendredi soir, le juge de district américain Jeremy Kernodle a rejeté une plainte déposée contre le vice-président Mike Pence par le représentant Louie Gohmert (R-Texas) et d’autres républicains qui cherchaient à élargir le pouvoir du vice-président de rejeter les votes électoraux exprimés pour le président élu Joe Biden le 6 janvier, lorsqu’il supervise la certification du Collège électoral. Le rôle de Pence est considéré comme cérémoniel et il a la responsabilité d’ouvrir, d’annoncer et de comptabiliser les résultats, mais les plaignants espèrent qu’il assumera un rôle élargi et les invalidera dans le cadre d’un long et dernier effort pour renverser l’élection présidentielle. . Kernodle, qui a été nommé par le président Trump, a rejeté l’affaire car il a conclu que Gohmert et ses collègues plaignants ne disposaient pas d’un intérêt juridique suffisant pour justifier le procès. La décision de Kernodle intervient un jour après qu’un avocat du ministère de la Justice représentant Pence a demandé le rejet du procès. Gohmert a déclaré que ses avocats feraient appel. [The New York Times, The Washington Post]

3.

Vendredi, les États-Unis ont dépassé les 20 millions de cas de COVID-19 enregistrés. Il y a aussi un nombre record de personnes hospitalisées avec le virus; Les données du Covid Tracking Project montrent que jeudi, il y avait plus de 125370 patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux américains. Il a fallu 292 jours aux États-Unis pour atteindre ses 10 premiers millions de cas, mais seulement 54 jours de plus pour le doubler, rapporte CNN. Le mois de décembre a été le pire mois de la pandémie du pays, avec plus de 6,1 millions de cas de coronavirus enregistrés et 74 147 personnes mourant du virus. Les experts en santé publique pensent que cela est dû aux personnes qui voyagent pour les vacances et se rassemblent à l’intérieur à cause du temps froid. [CNN, The Wall Street Journal]

L’histoire continue

4.

Le vote anticipé a pris fin en Géorgie avant le second tour du Sénat de mardi, avec un record de 3 millions de personnes ayant voté. Le précédent record de participation totale au second tour des élections en Géorgie avait été établi en 2008, avec la participation de 2,1 millions de personnes. Les votes pour le second tour des élections de cette année ne seront pas comptés avant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures, heure locale, mardi. L’Atlanta Journal-Constitution rapporte qu’une analyse des données électorales des États montre que davantage de votes ont été exprimés dans des domaines qui ont tendance à favoriser les démocrates. Le sénateur David Perdue (R-Ga.) Essaie de repousser un défi du démocrate Jon Ossoff, tandis que le sénateur Kelly Loeffler (R-Ga.) Affronte son adversaire démocrate, le révérend Raphael Warnock. [The Atlanta Journal-Constitution]

5.

L’Iran a notifié à l’Agence internationale de l’énergie atomique son projet d’enrichissement de l’uranium dans son installation nucléaire souterraine de Fordo jusqu’à 20 pour cent «dès que possible». Ce chiffre est bien au-dessus du seuil fixé dans l’accord nucléaire de 2015, dont les États-Unis se sont retirés en 2018. La décision intervient alors que les tensions s’intensifient entre Téhéran et Jérusalem et Washington à la suite de l’assassinat du physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, qui a fondé le programme nucléaire militaire du pays il y a deux décennies. L’Iran a blâmé Israël pour l’attaque, et son parlement a ensuite adopté une loi appelant à la production et au stockage d’uranium enrichi à 20%, ainsi qu’à la fin des inspections de l’AIEA, qui visent à garantir que le pays ne développe pas de bombe atomique. Il ne semble pas que Téhéran ait suivi cette dernière étape, cependant, The Associated Press rapports. [The Associated Press, France 24]

6.

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a déclaré vendredi à CNN qu’il ne serait « pas favorable » au report des secondes doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent reçoivent leur première injection. Le Royaume-Uni a annoncé cette semaine un plan qui consiste à allonger le temps d’attente entre le premier et le deuxième vaccin des deux vaccins contre le coronavirus autorisés dans le pays, y compris le jab Pfizer, jusqu’à 12 semaines. L’idée est que cela donnera à plus de personnes une protection au moins partielle jusqu’à ce que la production augmente. Mais les essais pour Pfizer et Moderna incluaient respectivement un écart de trois et quatre semaines, ce qui signifie que les données ne sont disponibles que pour cette période, et Fauci souhaite que les États-Unis s’en tiennent à ce qu’ils sont connus avec plus de certitude plutôt que de suivre l’exemple du Royaume-Uni. [The Guardian, The New York Times]

sept.

L’Inde a approuvé le vaccin COVID-19 développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca pour une utilisation d’urgence, a déclaré samedi le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion Prakash Javadekar aux journalistes. C’est le premier candidat vaccin contre le coronavirus à obtenir le feu vert en Inde, lançant une campagne de vaccination massive dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, qui a enregistré le deuxième plus grand nombre d’infections au COVID-19 après les États-Unis. Le tir d’Oxford-AstraZeneca a déjà été approuvé au Royaume-Uni. Bien que ses essais cliniques aient soulevé des questions sur son efficacité, en particulier par rapport aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, il est considéré comme sûr et est également moins cher et plus facile à distribuer que d’autres candidats. L’Inde a trois autres vaccins en attente d’approbation, et le régulateur de la santé du pays a également reçu une demande d’utilisation d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech. [Reuters]

8.

Une cour d’appel fédérale a statué vendredi qu’un juge d’un tribunal inférieur avait annulé à tort une date d’exécution pour Lisa Montgomery, la seule femme condamnée à mort fédérale, rétablissant ainsi sa date d’exécution pour plus tard ce mois-ci. Le juge du tribunal de district américain Randolph Moss avait précédemment décidé que le ministère de la Justice avait illégalement reporté l’exécution de Montgomery au 12 janvier parce qu’il l’avait déjà retardée en décembre après que ses avocats aient contracté le COVID-19 lors d’une visite à leur client et ont ensuite demandé au juge de prolonger le délai de dépôt. une pétition de clémence. La décision de la cour d’appel annule cette décision, bien que l’avocate de Montgomery, Meaghan Vergow, ait déclaré qu’elle déposerait une requête en réexamen. Montgomery, dont les avocats affirment souffrir de graves maladies mentales, a été reconnu coupable du meurtre de Bobbie Jo Stinnett, une femme enceinte de 23 ans, en 2004. [NBC News, CNN]

9.

Un pharmacien du Wisconsin a été arrêté jeudi après que la police a déclaré qu’il avait intentionnellement gâché plus de 500 doses d’un vaccin contre le coronavirus. Les autorités disent que l’incident a eu lieu dans un hôpital de Grafton, à l’extérieur de Milwaukee. Le pharmacien, qui n’a pas été publiquement identifié, a été arrêté pour des accusations recommandées de mise en danger imprudente de la sécurité au premier degré, de dommages criminels à la propriété et de falsification d’un médicament sur ordonnance. Les autorités disent que le pharmacien, qui travaillait pour Aurora Health Care, a écrit qu’il avait retiré 57 flacons de la réfrigération «sachant que s’il n’était pas correctement stocké, le vaccin serait inefficace». Cela retardera la vaccination de centaines de personnes dans le Wisconsin, qui a signalé jeudi 3810 nouveaux cas de coronavirus et 42 décès. [The Washington Post]

dix.

Le n ° 1 de l’Alabama et le n ° 3 de l’État de l’Ohio se sont qualifiés pour le championnat national des éliminatoires de football universitaire, qui se déroulera le 11 janvier au Hard Rock Stadium de Miami. Le Crimson Tide a remporté une victoire de 31-14 sur le n ° 4 Notre-Dame, tandis que les Buckeyes ont traité le n ° 3 Clemson, 49-28. Ce dernier concours consistait en un duel de quart-arrière entre deux des meilleurs espoirs du pays dans la NFL. Trevor Lawrence de Clemson, largement considéré comme le favori pour être le non. 1 choix au total, a lancé pour 400 verges, mais Justin Fields de l’Ohio State a récolté 385 verges tout aussi impressionnantes dans les airs et a remporté la victoire. L’Alabama et l’état de l’Ohio sont tous deux invaincus. Les deux puissances ont chacune remporté des titres depuis que le sport a lancé son format éliminatoire à quatre équipes en 2015. Les Buckeyes ont remporté le minitournoi inaugural, tandis que l’Alabama a gagné en 2016 et 2018. C’est la cinquième fois en sept ans que le Tide remporte le titre Jeu. [ESPN, NCAA]

Plus d’histoires de theweek.com

5 dessins animés inexcusablement drôles sur les pardons honteux de Trump

5 dessins animés sur la fin d’une très, très mauvaise année

4 prévisions pour 2021