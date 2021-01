1.

Vendredi, le président élu Joe Biden a doublé son plan visant à obtenir 100 millions de vaccins contre le COVID-19 aux Américains au cours de ses 100 premiers jours en fonction, qualifiant le déploiement jusqu’à présent d ‘ »échec lamentable ». Jusqu’à présent, seuls 10 millions d’Américains ont reçu leurs premières doses de vaccin. Si nécessaire, Biden a déclaré dans un discours qu’il invoquerait la loi sur la production de défense pour accélérer la production de vaccins. Il mobiliserait ensuite la Garde nationale, la FEMA et les agents de santé publique pour donner au gouvernement fédéral un rôle plus important dans la distribution. Et pour garantir «l’équité» des vaccinations, il a promis une campagne nationale d’éducation du public et a poussé les États à laisser les personnes de 65 ans et plus se faire vacciner. Ces propositions s’appuient sur les 160 milliards de dollars que Biden a promis de consacrer aux vaccins dans son plan de relance. [Vox, CNBC]

2.

La variante extra-contagieuse du COVID-19 qui se propage maintenant aux États-Unis deviendra probablement la principale source d’infection à travers le pays dans les mois à venir, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention. La variante du coronavirus, que l’on pense être plus contagieuse mais pas intrinsèquement plus mortelle, pourrait entraîner d’énormes nouveaux pics de cas et de décès d’ici mars. Bien que seuls 76 cas de la variante aient été enregistrés, les scientifiques pensent que le nombre de cas se multipliera rapidement sans mesures préventives intensives. « Nous sommes préoccupés », a déclaré le Dr Jay Butler du CDC. «Nous voulons sonner l’alarme et exhorter les gens à continuer à faire les choses dont nous savons qu’elles fonctionnent». Les deux vaccins COVID-19 approuvés aux États-Unis se sont révélés efficaces contre le variant. [Stat News, The New York Times]

3.

Le vice-président Mike Pence aurait appelé le vice-président élu Kamala Harris pour lui présenter ses félicitations. Pence et Harris se sont entretenus au téléphone jeudi, Pence félicitant le nouveau vice-président et offrant «son assistance tardive», Le New York Times a rapporté vendredi. C’est la première fois que Pence et Harris parlent depuis leur débat d’octobre. Le président Trump n’a pas encore parlé avec le président élu Joe Biden depuis les élections, après avoir passé plus de deux mois à prétendre à tort avoir gagné. Pence peut inviter Harris et son mari, Doug Emhoff, à la résidence vice-présidentielle avant l’inauguration de la semaine prochaine. Trump devrait quitter Washington, DC le matin de l’inauguration. Le président avait précédemment confirmé qu’il éviterait l’assermentation de Biden, mais Pence devrait y assister. [The New York Times, The Associated Press]

L’histoire continue

4.

Vendredi soir, le gouvernement des États-Unis a exécuté Dustin Higgs – le 13e condamné à mort fédéral à être exécuté depuis que le ministère de la Justice a repris la peine capitale fédérale en juillet 2019 après une interruption de 17 ans – au pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana. La Cour suprême a refusé de surseoir à l’exécution finale sous l’administration Trump (le président élu Joe Biden s’est opposé à la peine de mort), malgré un appel de l’avocat de Higgs, Shawn Nolan. Higgs, avec deux autres hommes, a été reconnu coupable d’enlèvement et d’assassinat de trois femmes en 1996. Il a maintenu son innocence du meurtre, proclamant avec ses derniers mots, par CNN, «Je voudrais dire que je suis un homme innocent. Je n’ai pas ordonné les meurtres. » Nolan a fait valoir que l’exécution devrait être retardée parce que Higgs a récemment reçu un diagnostic de COVID-19 et qu’il a également été condamné injustement étant donné que le véritable tireur purge une peine à perpétuité. [NPR, CNN]

5.

L’Inde a commencé samedi ce qui est probablement le plus grand déploiement de vaccination contre les coronavirus au monde lorsque la première dose du pays a été administrée à un travailleur de l’assainissement de l’Institut indien des sciences médicales à New Delhi. Le gouvernement du deuxième pays le plus peuplé du monde espère fournir des vaccins à 300 millions de personnes d’ici l’été, à commencer par 30 millions de travailleurs de la santé de première ligne, suivis de 270 millions de personnes âgées de plus de 50 ans ou souffrant de maladies qui les rendent particulièrement vulnérable au COVID-19. New Delhi a accordé une approbation d’urgence au vaccin produit par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, qui a également reçu le feu vert au Royaume-Uni, ainsi qu’à celui développé par Bharat Biotech, une société pharmaceutique indienne. Ce dernier a subi des essais préliminaires, mais Bharat Biotech n’a pas encore fourni de données. [The Associated Press, The Washington Post]

6.

Une réserve de vaccins COVID-19 de deuxième dose devant être réutilisée car les premières doses sont déjà vides, selon les responsables étatiques et fédéraux informés des plans de distribution Le Washington Post. Les deux vaccins contre le coronavirus actuellement autorisés aux États-Unis nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces. Ainsi, lorsque la distribution des premières doses a commencé, l’administration Trump a retenu la correspondance des secondes doses pour s’assurer que les receveurs seraient entièrement protégés contre le COVID-19. Au milieu d’une demande massive pour plus de doses, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a annoncé plus tôt cette semaine que le département commencerait à distribuer ces doses réservées à plus de personnes, affirmant qu’une vitesse de production accrue compenserait la réserve bientôt épuisée. . Mais comme les responsables l’ont vite appris, le gouvernement fédéral avait cessé de stocker des vaccins de deuxième dose il y a des semaines, disent-ils Publier, et les États-Unis avaient déjà atteint leur capacité de distribution maximale. [The Washington Post]

sept.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a envoyé cette semaine à la Maison Blanche une lettre de départ, rapporte NBC News. Tout en précisant qu’il continuera à jouer son rôle jusqu’au 20 janvier, lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions, Azar a critiqué les actions post-électorales du président Trump, en particulier son rôle dans l’émeute meurtrière au Capitole des États-Unis le 6 janvier. « Malheureusement, ces actions et ces discours qui ont suivi l’élection, en particulier au cours de la semaine dernière, menacent de ternir ces héritages historiques et d’autres de cette administration », a-t-il écrit, faisant référence au développement rapide de deux vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Azar a déclaré que l’émeute était une «attaque contre notre démocratie et contre la tradition de transitions pacifiques du pouvoir» aux États-Unis. Azar n’a pas démissionné, car il veut assurer une « transition en douceur » vers l’administration Biden « avec la pandémie qui fait rage ». [The Hill, NBC News]

8.

La cote d’approbation du président Trump est tombée au plus bas niveau de sa présidence, avec une baisse significative chez les républicains. Dans le dernier sondage du Pew Research Center publié vendredi, Trump a reçu une note d’approbation de poste de 29% – son chiffre le plus bas jamais enregistré dans ce sondage et une baisse de neuf points de pourcentage depuis août. Une grande partie de la baisse est venue parmi les républicains et les républicains maigres, dont 60% approuvent les performances professionnelles de Trump, contre 77% en août. De plus, seulement 29% des répondants ont déclaré que Trump devrait rester une figure majeure de la politique américaine à l’avenir. Le sondage a été mené à la suite de l’attaque meurtrière de la semaine dernière contre le Capitole par une foule pro-Trump. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré que Trump portait une grande ou une certaine responsabilité dans l’émeute, tandis que 24% ont déclaré qu’il n’était pas du tout responsable. [Pew Research Center]

9.

L’Union chrétienne-démocrate allemande, le parti de la chancelière Angela Merkel, a élu samedi Armin Laschet, premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie (l’État le plus peuplé d’Allemagne) comme son nouveau chef. Il remplacera l’ancienne présidente Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avait succédé à Merkel en 2018 pour démissionner après un manque de succès en février 2020. Laschet est considéré comme un centriste et un proche allié de Merkel, même s’il l’aurait irrité au printemps dernier en préconisant assouplissement des restrictions COVID-19 du pays. Pour assurer le leadership, il a vaincu l’un de ses rivaux intra-parti, Friedrich Merz, qui Le gardien décrit comme un «conservateur de la ligne dure», par un décompte de 521 voix contre 466. Selon la BBC, Laschet est bien placé pour devenir le candidat du parti à la chancelière lorsque Merkel démissionne en septembre, mais rien ne garantit qu’il sera le choix, car il existe quelques autres options populaires au sein du parti. [BBC, The Guardian]

dix.

La National Rifle Association a déclaré vendredi qu’elle avait déposé son bilan et qu’elle déménagerait de New York, où elle est actuellement basée, au Texas. Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice pour crimes financiers commis par les hauts responsables du groupe de défense des droits des armes à feu et cherche à dissoudre l’organisation. James a déclaré que « nous n’autoriserons pas la NRA à utiliser » le dépôt de bilan « pour échapper à la responsabilité et à la surveillance de mon bureau, » bien que CBS News note que la protection contre les faillites du chapitre 11 arrête toutes les procédures judiciaires et judiciaires concernant la dette ou le recouvrement pendant qu’une organisation restructure ses dettes. Les récentes difficultés financières de la NRA ont entraîné des dizaines de licenciements, et l’organisation a également mis fin à la collecte de fonds et à sa convention nationale au milieu de la pandémie de coronavirus, un revers important, en particulier pendant une année d’élection présidentielle. La faillite n’affectera pas les membres, a déclaré le PDG Wayne LaPierre. [Fox Business, CBS News]

Plus d’histoires de theweek.com

Le retard de vaccination de Trump devient suspect

5 autres dessins animés cinglants sur la deuxième destitution de Trump

Le pire des scénarios pour l’avenir immédiat de l’Amérique