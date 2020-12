1.

Le président élu Joe Biden a décidé pour nommer l’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg pour être son secrétaire aux transports. Buttigieg s’est présenté contre Biden lors des primaires présidentielles démocrates de 2020, mais a mis fin à sa campagne et a approuvé Biden peu avant le Super Tuesday. Axios avait précédemment rapporté que le premier choix de Buttigieg pour un poste dans l’administration de Biden était l’ambassadeur aux Nations Unies, mais Biden a choisi Linda Thomas-Greenfield pour ce rôle. Si Buttigieg était confirmé par le Sénat, il deviendrait le premier membre du Cabinet ouvertement gay. Biden devrait également nommer l’ancienne gouverneure du Michigan Jennifer Granholm, fervente défenseur des véhicules à zéro émission, au poste de secrétaire à l’énergie. [Reuters, The Washington Post]

2.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), A félicité mardi le démocrate Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle, marquant la première fois que le chef républicain du Sénat a reconnu que Biden était président élu. Les remarques de McConnell sont intervenues six semaines après les élections et le lendemain des électeurs de tout le pays ont officialisé la victoire de Biden. « Le Collège électoral a parlé », a déclaré McConnell au Sénat. Dans les coulisses, McConnell aurait également appelé les républicains du Sénat à ne pas rejoindre certains républicains de la Chambre censés s’opposer aux résultats des élections nationales lorsque les votes électoraux seront officiellement comptés le 6 janvier. Le président Trump n’a toujours pas concédé, et affirme sans preuve que le scrutin la fraude lui a coûté l’élection. [CNN]

3.

Une revue de la Food and Drug Administration publiée mardi a conclu que le vaccin contre le coronavirus de Moderna « était très efficace » pour prévenir les symptômes du COVID-19 après que les participants à l’essai aient reçu une deuxième dose. L’approbation a mis le candidat vaccin de Moderna sur la bonne voie pour être le deuxième à être autorisé pour une utilisation d’urgence, après les injections de Pfizer / BioNTech distribuées cette semaine. L’approbation est attendue vendredi, un jour après la réunion d’un groupe d’experts extérieurs pour faire sa recommandation. Le vaccin de Moderna semble être associé à des effets secondaires plus graves, y compris des courbatures et des douleurs, que le vaccin de Pfizer, mais cela ne devrait pas ralentir le processus. Moderna a déclaré que le vaccin était efficace à 94% dans les essais. Il a également montré des signes d’efficacité après la première des deux doses. [Stat News, The New York Times]

4.

Le groupe djihadiste Boko Haram a déclaré mardi qu’il avait enlevé plus de 300 élèves d’un internat réservé aux garçons à Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, en guise de punition pour leurs « pratiques non islamiques ». Les responsables locaux ont déclaré que 333 des 800 élèves de l’école étaient portés disparus. L’enlèvement de masse est survenu six ans après que Boko Haram ait enlevé 276 écolières, traumatisant le pays et déclenchant la campagne mondiale #BringBackOurGirls. Des avions de surveillance nigérians et des drones américains ont été envoyés à la recherche des garçons kidnappés. Un jeune de 17 ans, Usama Male, a réussi à s’échapper. « Ils ont dit qu’ils tueraient quiconque tenterait de fuir, mais je me suis positionné près du fond et j’ai attendu une chance de courir », a-t-il dit. « Des centaines de mes camarades sont toujours en captivité quelque part dans la forêt. » [The Wall Street Journal]

5.

La Food and Drug Administration a délivré mardi une autorisation d’utilisation d’urgence pour le premier test COVID-19 en vente libre entièrement à domicile. Le test à domicile Ellume COVID-19 sera probablement vendu dans les pharmacies et ne nécessitera pas de prescription. Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré que les patients peuvent acheter le kit d’antigène rapide, l’emporter chez eux, effectuer leur propre prélèvement nasal et obtenir leurs résultats «en aussi peu que 20 minutes». Ellume dit que son intention est que le test coûte 30 $ ou moins et alors que la production vient de commencer, la société prévoit d’envoyer les premières expéditions la première semaine de janvier. Il y a de l’espoir que les tests à domicile élargiront non seulement l’accès des Américains aux tests de coronavirus, mais réduiront également le fardeau des laboratoires et des fournitures de test, a déclaré Hahn. [FDA, CNBC]

6.

Le président élu Joe Biden a fait campagne mardi en Géorgie pour les candidats démocrates au Sénat Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, qui défient les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler lors du second tour du 5 janvier qui déterminera le contrôle du Sénat. « Vous avez tous fait quelque chose d’extraordinaire en novembre », a déclaré Biden aux électeurs lors d’un rassemblement au volant. « Vous avez voté en nombre record afin d’améliorer la vie de chaque Géorgien. Et vous avez voté comme si votre vie en dépendait … Maintenant, vous allez devoir recommencer. » Les républicains ont remporté 50 sièges au Sénat de 100 membres. Ils conserveront une faible majorité s’ils remportent l’une des courses de Géorgie, ce qui leur donnerait un plus grand pouvoir pour confirmer le cabinet de Biden et limiter sa capacité à faire avancer ses plans sur le changement climatique, l’immigration et d’autres priorités. [The New York Times]

sept.

Un flot sans précédent de paquets de commerce électronique menace de submerger le service postal américain avant Noël, alors que les Américains transfèrent davantage leurs achats en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, Le Washington Post a rapporté mardi, citant des employés des postes et des entreprises de suivi de l’industrie. Les transporteurs privés, y compris FedEx et UPS, ont interrompu les enlèvements pour certains détaillants, redirigeant une énorme quantité de trafic de livraison vers le service postal, aggravant les retards. « Nous sommes vraiment bloqués partout », a déclaré un responsable des transports du service postal de l’Ohio. « UPS et FedEx nous ont fermés. Personne ne peut suivre le rythme pour le moment, mais nous n’avons pas le luxe de refuser les gens. » Le service postal a averti les employés que cette semaine serait le pic. [The Washington Post]

8.

La plus grande tempête hivernale de la côte Est depuis des années devrait déverser jusqu’à deux pieds de neige sur certaines parties du centre de l’Atlantique et du nord-est mercredi et jeudi. Les prévisionnistes disent que la tempête «à succès» pourrait interrompre les voyages dans certaines régions. Cela devrait également aggraver les retards d’expédition au plus fort des achats en ligne sans précédent de cette année et forcer les écoles à fermer. Le Service météorologique national a averti que le centre de l’Atlantique et le nord-est seraient frappés par « une bande étendue de neige lourde et humide », tandis que l’ouest de la Caroline du Nord et le sud-ouest de la Virginie recevraient de la pluie verglaçante et de la glace. « Le voyage n’est pas recommandé », a déclaré le NWS. Des avertissements, des veilles et des avis de tempête hivernale ont été affichés du nord-est de la Géorgie à Cape Cod, Massachusetts. [USA Today]

9.

Les voisins d’à côté du président Trump à Palm Beach, en Floride, ont envoyé mardi à la ville et aux services secrets une lettre exigeant que Trump ne soit pas autorisé à vivre dans son club privé de Mar-a-Lago après son départ. Trump devrait déménager à Mar-a-Lago après l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. Trump a transféré sa résidence officielle de New York à Mar-a-Lago pendant son mandat. Mais ses voisins disent dans la lettre, obtenue par Le Washington Post, que Trump a perdu son droit de vivre à Mar-a-Lago en vertu d’un accord du début des années 1990 qu’il a signé lorsqu’il a transformé le domaine résidentiel en club. Un porte-parole de l’entreprise familiale de Trump a déclaré qu’il n’y avait « aucun document ou accord en place » l’empêchant de vivre au club. [The Washington Post]

dix.

Giannis Antetokounmpo, le MVP consécutif de la NBA, a annoncé mardi qu’il signait une prolongation pour rester avec les Milwaukee Bucks pour les cinq prochaines saisons. L’accord «supermax» de cinq ans vaudra environ 228 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros contrat de l’histoire du basketball professionnel. Antetokounmpo serait en mesure de se retirer de l’accord après la quatrième année. Il y avait des spéculations selon lesquelles Antetokounmpo, qui devait devenir un agent libre après la saison à venir, quitterait Milwaukee, mais lui et les Bucks ont écrasé ces rumeurs. « C’est ma maison, c’est ma ville », a-t-il tweeté. Antetokounmpo vient de terminer une année au cours de laquelle il a remporté le titre de MVP et de joueur défensif de l’année. Il est le troisième joueur à remporter les deux prix dans la même saison, rejoignant Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. [ESPN, The New York Times]

