1.

Les premières expéditions américaines du vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech, qui a récemment été approuvé par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence, sont sorties dimanche, alors que des camions sortaient d’une usine de fabrication Pfizer à Kalamazoo, Michigan, pour livrer les à des centaines de sites à travers le pays. Le moment décisif marque la première phase de ce qui devrait être le plus grand effort de vaccination de l’histoire américaine, et cela pourrait être une étape majeure vers la fin de la pandémie de coronavirus. Les expéditions initiales seront échelonnées, avec environ 3 millions de doses destinées à 145 sites lundi, 425 sites supplémentaires mardi et 66 sites mercredi. Les hôpitaux et autres sites équipés pour répondre aux exigences d’entreposage ultra-froid pour le vaccin seront du côté de la réception de ces lots, et tous les sites de vaccination, identifiés par chaque État, recevront leurs doses dans les trois semaines. [The Associated Press, HuffPost]

2.

Les États-Unis ont dépassé samedi 16 millions de cas de coronavirus, selon les données publiées par l’Université Johns Hopkins. Le nouveau jalon intervient quatre jours seulement après que le pays ait atteint 15 millions de cas. Les États-Unis ont signalé 219000 nouvelles infections au COVID-19 samedi, une baisse par rapport au sommet record de 24 heures de vendredi. Ailleurs, le Japon et la Corée du Sud ont tous deux annoncé dimanche qu’ils établissaient de nouveaux records en une seule journée. Le Japon a recensé plus de 3 000 nouvelles infections pour la première fois depuis le début de la pandémie, et les autorités envisagent des mesures d’atténuation. Jusqu’à présent, le Japon a été félicité pour avoir réduit les cas sans verrouillage pendant la crise. L’Allemagne, quant à elle, prévoit de fermer les magasins et les écoles pendant près d’un mois pendant la période des fêtes pour ralentir la propagation du virus. [The Wall Street Journal, The Associated Press]

3.

Les manifestations en duel ont tourné à la violence samedi soir à Washington, DC, après que les partisans du président Trump, y compris des membres de groupes comme les Proud Boys, aient traversé la capitale pendant la journée pour manifester contre la victoire du président élu Joe Biden, qui, selon eux, était le résultat d’une large fraude électorale malgré l’absence de preuves pour étayer les affirmations. Les plus grands rassemblements tout au long de la journée étaient pour la plupart pacifiques, mais la nuit, de petits groupes de manifestants et de contre-manifestants pro-Trump se sont affrontés dans toute la ville. À 21 h HE, 23 personnes ont été arrêtées – six pour voies de fait contre des policiers, 10 pour agression délictuelle, quatre pour émeute, deux pour avoir franchi une ligne de police et une pour avoir porté un taser illégal. La police a également déclaré que huit personnes avaient été blessées. Quatre victimes de coups de couteau seraient dans un état critique avec des blessures potentiellement mortelles, tandis que deux policiers auraient subi des blessures modérées, ne mettant pas leur vie en danger. On ne sait pas immédiatement à quels groupes les assaillants ou les blessés auraient pu être affiliés. [CNN, The Washington Post]

L’histoire continue

4.

Le général de l’armée à la retraite Michael Flynn a pris la parole lors d’une manifestation post-électorale depuis les marches de la Cour suprême à Washington, DC, dimanche, marquant la première fois que l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump s’est adressé au public depuis que Trump lui a gracié le mois dernier. Flynn a fait écho à d’autres alliés de Trump qui ont avancé des allégations non fondées selon lesquelles le président aurait perdu l’élection de novembre contre le président élu Joe Biden en raison d’une fraude électorale généralisée. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations, mais a déclaré « en ce moment crucial de notre temps, nous devons prier pour que la vérité triomphe du mensonge, la justice triomphe des abus et de la fraude, l’honnêteté triomphe de la corruption ». Il a ajouté que « les tribunaux ne décideront pas qui sera le prochain président des États-Unis. Nous, le peuple, décidons ». Il aurait été acclamé par la foule. [The Hill, The Washington Post]

5.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont convenu de prolonger le délai des négociations sur le Brexit au-delà de dimanche, ont déclaré les deux dirigeants dans un communiqué conjoint. Avec la fin de la période de transition fixée au 31 décembre et la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter complètement l’Union européenne sans accord commercial en place une possibilité très réelle, Johnson et von der Leyen ont déclaré que malgré une série de délais manqués, c’est » responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire « et de trouver un terrain d’entente sur des points de friction tels que les droits de pêche. Les deux dirigeants ont précédemment déclaré qu’un Brexit sans accord semblait probable, mais ils ont demandé à leurs équipes de négociation de s’y tenir et n’ont pas spécifié de nouvelle date limite avant la fin du mois. [The Financial Times, BBC]

6.

La mairesse d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a refusé un poste dans le cabinet du président élu Joe Biden, a déclaré samedi son conseiller principal Rashad Taylor dans un communiqué. Taylor a déclaré que Bottoms était «honorée» de recevoir l’offre, mais qu’elle «se concentre toujours sur les habitants d’Atlanta et le grand État de Géorgie». On ne sait pas quelle position Bottoms a déclinée, mais Taylor et l’équipe de transition de Biden ont nié un rapport de Le new yorker qu’on lui a offert le rôle d’ambassadrice aux Bahamas. Il y avait également des spéculations selon lesquelles elle pourrait être nommée pour diriger le ministère du Logement et du Développement urbain, un rôle qui a finalement été confié à la représentante Marcia Fudge (D-Ohio). À un moment donné, Bottoms était considéré comme un candidat potentiel pour Biden. [Bloomberg, The Atlanta Journal-Constitution]

sept.

Une assignation à comparaître demandant des documents dans le cadre d’une enquête du ministère de la Justice sur les affaires fiscales du fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, a demandé des informations concernant plus de deux douzaines d’entités, y compris la société gazière ukrainienne Burisma, où il était membre du conseil d’administration. , a raconté une personne familière avec l’affaire The Associated Press sous couvert d’anonymat. Burisma était l’entreprise au centre de la demande du président Trump au président ukrainien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur les Bidens, ce qui a finalement conduit à sa destitution. On ne sait pas si les liens du jeune Biden avec Burisma sont au cœur de l’enquête fiscale, ou si les procureurs examinent toutes ses sources de revenus ces dernières années. [The Associated Press]

8.

Charley Pride, qui Le Tennessean décrit comme « la première superstar noire de la musique country », est décédée samedi en raison des complications du COVID-19 à Dallas, au Texas, a déclaré son publiciste dans un communiqué. Il avait 86 ans. Fils d’un métayer dans la campagne du Mississippi, Pride a poursuivi une carrière musicale qui a duré plus de cinq décennies. Le Tennessean note qu’il a d’abord dû faire face à «un public de club peu disposé à entendre une reprise du chanteur noir Hank Williams», pour finalement devenir l’artiste le plus vendu sur les disques RCA à un moment donné depuis Elvis Presley. En 2000, il est devenu le premier membre noir du Country Music Hall of Fame. [The Tennessean]

9.

La botteuse de Vanderbilt, Sarah Fuller, est à nouveau entrée dans l’histoire samedi, lorsqu’elle a franchi un point supplémentaire lors de l’affrontement des Commodores à la SEC avec son rival dans l’État du Tennessee. Avec le point suivant, Fuller, la gardienne de but de l’équipe de football féminine de Vanderbilt, est devenue la première femme à marquer un point dans un match de football universitaire Power Five. Le mois dernier, Fuller est devenue la première femme à jouer dans un match de Power Five lorsqu’elle a pris le coup d’envoi de la deuxième mi-temps contre le Missouri. Le PAT de Fuller a égalisé le match à sept ans, et elle en a fait un autre au quatrième quart. Le Tennessee a remporté le match 42-17. [USA Today, CBS Sports]

dix.

Le Columbus Crew a battu les Sounders de Seattle 3-0 samedi soir pour remporter la Coupe MLS. L’Argentin Lucas Zelarayán a marqué deux buts et en a aidé un autre pour l’équipe gagnante. Ce fut une saison difficile pour tout le joueur de football américain à cause de la pandémie de COVID-19. Lorsque les séries éliminatoires ont commencé le mois dernier, huit joueurs de l’équipage ont été testés positifs pour le virus et deux autres ont été infectés lors de la course aux finales. Mais l’équipe a pu se battre à travers l’adversité. C’est la deuxième Coupe remportée par l’équipage, la première arrive en 2008. Il y a à peine trois ans, des plans de déménagement de la franchise Columbus à Austin, au Texas, ont été révélés, mais les fans et les entreprises locales de la ville de l’Ohio se sont mobilisés pour garder l’équipe en ville. . [ESPN]

