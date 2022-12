10 choses à propos du garçon d’anniversaire Bhaichung Bhutia

On ne peut nier le fait que Sunil Chhetri a fait des merveilles pour l’équipe de football indienne, mais c’est Bhaichung Bhutia qui a presque à lui seul porté l’équipe et les a aidés à scénariser plusieurs victoires mémorables. Alors que l’ancien capitaine de l’équipe de football indienne fête ses 46 ans aujourd’hui, nous examinons certaines de ses réalisations et des faits intrigants.

-Bhaichung a gagné le surnom de ‘Sikkimese Sniper’ en raison de sa finition mortelle. À l’âge de neuf ans, Bhaichung Bhutia a remporté une bourse de football de la Sports Authority of India (SAI) pour fréquenter l’Académie Tashi Namgyal à Gangtok.

– Sa performance exceptionnelle à la Subroto Cup 1992 lui a valu le prix du meilleur joueur. Bhaichung a fait un total de 104 apparitions pour l’équipe nationale indienne de football et a marqué 40 buts dans toutes les compétitions.

– Bhaichung Bhutia s’est marié avec sa petite amie de longue date, Madhuri Tipnis, le 30 décembre 2004.

– À l’âge de 19 ans, Bhaichung Bhutia a fait ses débuts internationaux. Bhaichung est également devenu le plus jeune buteur de l’Inde lorsqu’il a marqué contre l’Ouzbékistan lors de son premier match de la Coupe Nehru 1995.

– En 1997, il est devenu le premier footballeur à réussir un triplé dans le derby électrisant de Kolkata. L’attaquant a marqué trois fois contre Mohun Bagan lors de la demi-finale de la Coupe de la Fédération 1997.

– Il a reçu le prix Padma Shri en 2008. Bhaichung Bhutia a reçu le prix Banga Bhushan en 2014. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération asiatique de football (AFC) cette année-là. Il a également été le premier footballeur indien à réaliser cet exploit.

– En 1999, il est devenu le tout premier footballeur indien à jouer pour un club de football européen après avoir été signé par l’équipe anglaise du Bury FC.

– Bhaichung Bhutia est deux fois vainqueur du joueur de l’année de la Fédération indienne de football (AIFF), 1995 et 2008. Il est également devenu le tout premier joueur de football indien à disputer 100 matches internationaux.

– Il avait guidé le Bengale oriental vers le prestigieux championnat des clubs de l’ASEAN en 2003. Bhaichung a remporté le prix Golden Boot lors de la compétition. Et avec cela, il est devenu le seul Indien à remporter un Golden Boot dans un tournoi mondial de football.

– Bhaichung Bhutia a annoncé sa retraite officielle du football international en 2011 et un match d’adieu a eu lieu contre le Bayern Munich en 2012 pour lui. Les géants de la Bundesliga lui ont offert un maillot “numéro 15” avec son nom et la signature de toute l’équipe du Bayern.

