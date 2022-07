10 choses à faire et à voir dans le Grand Victoria pour l’été 2022

Certains des sites et attractions les plus incroyables de la Colombie-Britannique se trouvent dans la capitale, Victoria. Qu’il s’agisse de sentiers de randonnée, de musées ou d’être près de l’eau, il y en a pour tous les goûts. Voici une variété de choses à faire et à voir pour les résidents et les touristes :

1. Musée royal de la Colombie-Britannique

Celui-ci est pour tous les amoureux des animaux, des fossiles, de la paléontologie, de la botanique et de tout ce qui se trouve entre les deux – l’endroit idéal pour apprendre et développer votre esprit curieux. Le musée abrite une grande quantité de merveilles scientifiques, notamment des poissons, des insectes, des reptiles, des oiseaux et de nombreuses autres collections, y compris la riche histoire autochtone de la province. Le tarif d’admission au musée est de 5 $ pour les adultes, les jeunes, les personnes âgées et les étudiants. Les enfants âgés de trois à cinq ans entrent gratuitement.

2. Château de Craigdarroch

Si vous êtes un fan de châteaux, d’architecture étonnante ou simplement un fan d’histoire victorienne, alors le château de Craigdarroch sera votre premier arrêt pour combiner les trois en un. Créé par l’immigrant écossais Robert Dunsmuir entre 1887 et 1890, ce château légendaire possède des galeries pleines d’antiquités et peut être réservé pour des mariages et des pièces musicales. Les événements actuels incluent une tournée des trésors qui commence à 34,91 $.

3. Monde miniature

Une expérience unique en son genre que vous ne trouverez nulle part ailleurs, Miniature World donne aux clients la possibilité de s’aventurer dans un tout nouveau monde, seulement un peu plus petit. Avec 85 expositions et cinq décennies au service de la communauté, le plus grand petit spectacle au monde propose diverses expositions telles que Camelot, l’espace, le chemin de fer canadien, Londres, l’Angleterre et bien d’autres. Les tarifs sont de 19 $ pour les adultes, 9 $ pour les enfants, 11 $ pour les jeunes et gratuit pour les tout-petits.

4. Fairmont Empress

De temps en temps, il est bon de s’adonner aux belles choses de la vie et au luxe, ce que propose le célèbre hôtel Fairmont Empress. Entrez et jetez un coup d’œil ou profitez d’un séjour reposant. Au centre de Victoria, ne manquez pas le service du thé.

5. Édifices du Parlement

Ne manquez pas l’occasion de voir les édifices du Parlement de la Colombie-Britannique. Une variété de programmes et d’ateliers comme un programme de visites et des programmes éducatifs sont disponibles et les terrains peuvent également être réservés pour des événements de chorale et des photographies de mariage.

6. Quartier chinois

Le plus ancien au Canada et le deuxième plus ancien en Amérique du Nord, le quartier chinois de Victoria a plus de 150 ans d’histoire et de traditions dynamiques avec un ensemble diversifié de personnes et a été déclaré lieu historique national en 1995. Coloré, lumineux et rempli de traditions chinoises, le l’environnement est celui que vous devez expérimenter. En plus du paysage, il abrite certains des meilleurs restaurants et boutiques de cadeaux des environs.

7. Galerie d’art du Grand Victoria

Envie d’explorer votre côté artistique ? La Art Gallery of Greater Victoria expose des chefs-d’œuvre canadiens comme les peintures NS de Maud Lewis. Construite en 1889 sous le nom de Spencer Mansion, la propriété a été transformée en galerie d’art en 1951 et présente également d’étonnantes peintures indigènes et des équipements faits à la main. L’admission pour les adultes est de 13 $, 11 $ pour les aînés et les étudiants, 2,50 $ pour les jeunes et gratuit pour les enfants.

8. Les jardins Butchart

Victoria possède un parc abondant et des routes panoramiques et le résultat en est les jardins Butchart de renommée internationale qui s’étendent sur 55 acres de terrain. À partir de 1904, le projet des époux Robert et Jennie Butchart est passé de la production de ciment à un jardin contenant des millions de plantes. Les tarifs d’admission pour les adultes sont de 31,80 $, de 15,90 $ pour les jeunes et de 2 $ pour les enfants.

9. Jardins aux papillons

Une belle maison de jardin avec une vaste collection d’oiseaux, de poissons, de plantes et, bien sûr, de papillons. Avec des papillons et des plantes de pays comme les Philippines, l’Inde, le Mexique et d’autres. L’entrée pour les adultes est de 18 $, 14 $ pour les aînés et les adolescents, 6,50 $ pour les enfants et l’accès gratuit pour les nourrissons.

10. Sentiers d’oie au galop

L’activité touristique classique consiste à parcourir les différents sentiers de la région et à rencontrer toutes sortes de créatures comme les pygargues à tête blanche et les cerfs. Assis sur 373 acres de terres et s’étendant sur 60 kilomètres, vous avez la possibilité de marcher sur le sentier ou de rouler à vélo.

