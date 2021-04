10 choix les plus intrigants du premier tour

Les acquisitions de quart-arrière ont dominé le premier tour du repêchage de la NFL 2021, et à juste titre.

De Trevor Lawrence à Trey Lance en passant par Mac Jones, le développement de ces passants retiendra notre attention pendant un certain temps. Mais l’action de jeudi soir à Cleveland a présenté un certain nombre de sélections intéressantes à de nombreuses positions différentes.

Voici un aperçu de certains des choix les plus intrigants du premier jour du repêchage.

QB Zach Wilson: n ° 2 aux Jets de New York

Aucun joueur n’a vu son stock augmenter plus rapidement lors de la fenêtre d’évaluation de l’avant-projet, et maintenant le quart-arrière BYU tentera de répondre aux attentes élevées d’une franchise Jets qui souffre depuis longtemps. Il y a beaucoup de jets impressionnants dans les paquets de points forts de Wilson, mais un bon nombre de questions demeurent. Bien sûr, il peut faire des jeux en dehors de la poche et en courant. Mais il avait tendance à lutter sous la pression et n’a pas fait face à une concurrence de haut niveau. Comment va-t-il faire avec une liste en mode reconstruction, guidée par un entraîneur-chef de première année et un coordonnateur offensif de première année? Le mince Wilson et son épaule de lancer réparée chirurgicalement peuvent-ils supporter les rigueurs de la NFL?

TE Kyle Pitts: n ° 4 aux Atlanta Falcons

Considéré par beaucoup comme peut-être le meilleur joueur non nommé Lawrence à aucun poste, Pitts devrait s’inscrire dans une attaque d’Atlanta qui comprend déjà un certain nombre d’armes et un quart-arrière vétéran en Matt Ryan. Extrêmement polyvalent, Pitts créera toutes sortes de discordances, que les défenses tentent de le couvrir avec des secondeurs ou des arrières défensifs.

OT Penei Sewell: n ° 7 aux Lions de Detroit

Le plaqueur gauche de l’Oregon n’a pas joué au football depuis plus d’un an parce qu’il s’est retiré en raison de problèmes de COVID-19. La dernière fois que nous l’avons vu, le Sewell 6-5 et 331 livres tenait bon contre certains des meilleurs passeurs du pays. Il a peut-être un peu de rouille à faire tomber, mais une fois acclimaté, il devrait être une force et un protecteur fiable pour Jared Goff.

ANALYSE:Décomposer chaque choix au premier tour

AVIS:Les ours peuvent avoir obtenu un vol et un sauveur avec QB Justin Fields

WR DeVonta Smith: n ° 10 aux Eagles de Philadelphie

Le gagnant du trophée Heisman devrait combler un besoin immédiat pour les Eagles. Oui, il est mince, mais il est lisse et a des mains fortes et une grande vitesse. Il est le vrai n ° 1 des Eagles qui ont longtemps manqué, et il pourrait aider à rendre la vie plus facile pour QB Jalen Hurts, qu’il connaît bien depuis leur passage en Alabama.

QB Justin Fields: n ° 11 aux Chicago Bears

Fields a établi des comparaisons avec des quarts comme Cam Newton et le regretté Steve McNair en raison de son gros bras, de sa mobilité et de sa structure robuste. Pourtant, il a subi un examen minutieux avant le projet. La transition de Fields vers la NFL sera intéressante. Il va devoir apprendre à prendre des décisions plus rapides en lisant les défenses, et son succès précoce dépendra de la capacité de l’entraîneur Matt Nagy à concevoir une attaque autour de lui. De nombreux évaluateurs de talents pensent que Fields pourrait bénéficier d’une année de travail derrière un vétéran après avoir géré un système collégial qui diffère grandement des infractions de type NFL.

QB Mac Jones: n ° 15 aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le quart-arrière de l’Alabama a glissé de la troisième sélection globale fortement projetée jusqu’au n ° 15. Mais cela semble être un excellent ajustement. Bill Belichick a sans aucun doute parlé avec son copain Nick Saban de Jones, qui n’a peut-être pas un athlétisme époustouflant mais joue avec une grande présence de poche, scanne bien le terrain, prend des décisions rapides et lance avec une précision impressionnante. Jones a établi un large éventail de comparaisons, de Tom Brady à Matt Hasselbeck, Matt Ryan et Kirk Cousins. Il a été décrit comme l’un des quarts les plus prêts pour la NFL du repêchage. Mais va-t-il commencer dès le premier jour ou s’asseoir derrière Cam Newton?

Edge Kwity Paye: n ° 21 aux Colts d’Indianapolis

La famille de Paye a fui le Libéria en raison de la guerre civile et sa mère lui a donné naissance en Guinée. Il a une grande taille et une grande rapidité. Cependant, il n’a pas eu l’année la plus productive au Michigan. Il a certainement une capacité à changer la donne, mais pourrait prendre un certain temps pour se développer pleinement.

CB Caleb Farley: n ° 22 aux Titans du Tennessee

Béni d’une grande taille à 6-2, 197 livres, Farley aurait très probablement pu aller beaucoup plus haut dans le projet s’il n’y avait pas eu de questions sur sa santé (il avait subi une intervention sur le dos au printemps dernier) et s’il n’avait pas choisi en 2020. La mise à pied pourrait se traduire par une certaine rouille précoce. Mais une fois au courant, Farley pourrait aider à combler le vide créé par le départ d’Adoree ‘Jackson en agence libre.

RB Najee Harris: n ° 24 aux Steelers de Pittsburgh

Les Steelers avaient un certain nombre de directions dans lesquelles ils auraient pu suivre ce choix. Mais plutôt que d’essayer de sauter pour trouver un successeur pour le quart Ben Roethlisberger ou de prendre un joueur de ligne offensive pour améliorer la protection de Big Ben, ils ont répondu à un autre besoin avec le talentueux Harris, un hybride porteur / receveur large qui a établi des comparaisons avec Le’Veon. Bell et Matt Forte. Le jeu de course des Steelers faisait cruellement défaut la saison dernière, et Harris a le potentiel d’aider à restaurer cette facette de l’offensive tout en contribuant également en tant que receveur de passes.

Edge Jayson Oweh: n ° 31 aux Ravens de Baltimore

Le 6-5 et 257 livres Oweh se classe parmi les athlètes les plus impressionnants du premier tour, mais les Ravens font un peu un acte de foi en le repêchant. Il n’a enregistré aucun sac en 2020 mais a exercé beaucoup de pressions. Il est difficile de passer sur un gars de sa taille qui peut courir un tiret de 4,37 secondes de 40 verges. Oweh devrait créer un certain nombre de non-concordances, mais doit apprendre à terminer.