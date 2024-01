10 chansons pour commencer le semestre de printemps | Divertissement

Au début du semestre de printemps, les promenades sur le campus reprennent. Après avoir fait peu ou pas d’activité physique pendant les vacances d’hiver, certains élèves redoutent ces longues marches dans les escaliers interminables menant à la Colline.

Ces 10 chansons ne manqueront pas de soulager votre peur ou de vous permettre de vous y pencher.

“Une de vos filles” de Troye Sivan

Le nouveau succès pop dance de Troye Sivan, « One of Your Girls », transformera votre promenade en classe en une pavane en classe. En commençant par l’intro optimiste, cette chanson ne manquera pas seulement de vous remonter le moral, mais également de vous donner un regain de confiance.

La phrase « Face card, no cash no credit » donne aux auditeurs l’impression d’être une sculpture grecque dans un musée d’art, parfaitement organisée et impeccable. Ceci, associé au refrain électronique et entraînant, permettra certainement aux auditeurs de canaliser leur démarche modèle intérieure.

« BÉNI » par Tyler, le créateur

Dans « BLESSED », Tyler, le Créateur, raconte à l’auditeur tout ce pour quoi il est reconnaissant et comment la vie se passe si bien. Après cinq longues semaines à la maison, cette chanson parle aux étudiants car elle décrit ce qu’ils ressentent en retournant sur le campus, en renouant avec leurs amis et en revenant à leur routine.

Cette chanson est courte mais douce. C’est exactement comme réunir tous vos amis d’États lointains et vous rattraper comme si vous n’aviez pas passé plus d’un mois à part.

« Saison Buzzcut » de Lorde

Lorde a beaucoup de chansons maussades qui auraient pu être incluses sur cette liste, avec « Supercut » qui y figure presque. Pourtant, quelque chose distingue « Buzzcut Season » des autres chansons couvertes de Lorde.

Quelque chose dans le rythme de la « Buzzcut Season » de Lorde ressemble à un temps froid. Bien que cette chanson ne soit pas mélancolique en apparence, l’ambiance du rythme a définitivement des nuances tranquilles. Les paroles « Et je ne rentrerai plus jamais à la maison » sont celles auxquelles de nombreux étudiants peuvent s’identifier après avoir été à la maison pendant ce qui semblait être une éternité.

Même s’il est agréable d’être à la maison, retrouver une routine est quelque chose que de nombreux étudiants attendent avec impatience à leur retour. Dans l’ensemble, cette chanson ressemble à une promenade en classe par une matinée fraîche et brumeuse.

« High & Dry » de Radiohead

Voici un changement de rythme. « High & Dry » de Radiohead est parfait pour décrire le malaise qu’apporte le nouveau semestre. « High and Dry » est exactement la façon dont certains professeurs décident de quitter leurs étudiants lorsqu’ils tardent à publier leur programme sur Canvas jusqu’à dix minutes avant le premier jour.

Le fond mélodique de la guitare apporte également un sentiment de tristesse à la chanson, ce qui permet vraiment aux étudiants de réfléchir à leur promenade hivernale jusqu’en classe.

« Fille normale » par SZA

Malgré le titre, « Normal Girl » est destiné aux filles – et aux gars – qui sont les « it girls ». Si Troye Sivan n’est pas votre rythme, « Normal Girl » l’est sûrement. Cette chanson est parfaite pour toutes les saisons, mais elle figure dans cette compilation en raison de sa nature multiforme.

Le rythme est plus rapide et a un ton plus joyeux et les paroles sont également accrocheuses. Ceci, ainsi que les paroles « À cette époque de l’année prochaine, je vivrai si bien, je ne me souviendrai d’aucune douleur », donne de l’espoir aux auditeurs quant aux bonnes choses à venir au cours de la nouvelle année.

“Rends-MOI fou!” par Lil Yachty

L’introduction de cette chanson crée immédiatement une mélodie joyeuse, optimiste et harmonieuse qui peut facilement élever les élèves lorsqu’ils n’ont pas vu le soleil depuis des jours.

Diana Gordon et Lil Yachty ont des voix très différentes, mais elles s’associent d’une manière ou d’une autre pour créer une chanson exaltante qui peut immédiatement évoquer n’importe quelle humeur. C’est pour cette seule raison que c’est une chanson géniale à écouter lorsque vous vous couchez au coucher du soleil à 18 heures.

« L’hivernage » de The 1975

Le titre de cette chanson devrait expliquer de lui-même pourquoi elle figure sur cette liste. C’est la chanson parfaite pour décrire ce qu’étaient les vacances d’hiver alors que le chanteur Matty Healy décrit sa propre expérience d’être à la maison pour les vacances.

Alors que certaines paroles donnent l’impression qu’il n’a pas passé un bon moment, le rythme de la chanson contredit cela et est très optimiste. Qu’il s’agisse du jour où il rentre à la maison ou du fait de ne pas vouloir se disputer avec sa famille, cette chanson est une chanson que de nombreux étudiants peuvent trouver pertinente à propos de leurs propres vacances d’hiver.

Bien qu’ils puissent se plaindre d’être à la maison pendant si longtemps, au fond, leurs sentiments à l’égard des vacances d’hiver sont bons, tout comme le contraste ici entre les paroles et le rythme.

« Arôme cerise » par The Neighbourhood

« Cherry Flavoured » est une chanson très sereine. L’arrière-plan présente des guitares électriques et acoustiques, associées à la voix douce de Jesse Rutherford.

La voix apaisante de Rutherford fait de la chanson ce qu’elle est. Les paroles sont profondes et significatives lorsqu’elles sont analysées au-delà du niveau superficiel, mais lorsqu’elles sont prises pour ce qu’elles sont, tout auditeur peut s’y identifier.

« 20 $ » par Boygenius

L’une des difficultés que beaucoup de gens rencontrent lorsqu’ils reviennent à l’université après les vacances est de se lever à l’heure pour les cours. « $20 » de Boygenius est absolument la chanson parfaite à utiliser comme alarme matinale.

Dès le saut, le rythme est fort et énergique. La guitare électrique et la batterie donnent au rythme une ambiance presque punky. La chanson s’intensifie au fur et à mesure, ce qui en fait la chanson parfaite pour vous motiver pour votre premier jour de cours ou simplement pour sortir du lit le matin.

«Cath…» de Death Cab pour Cutie

L’introduction instrumentale à la guitare et à la batterie fait de cette chanson la chanson parfaite pour décrire le sentiment de retourner sur le campus après les vacances d’hiver. Cette chanson a les mêmes vibrations qu’une chanson jouée en arrière-plan d’une scène où le personnage principal d’un film quitte sa ville pour la dernière fois en regardant par la fenêtre d’une voiture ou d’un train et laisse tout ce qu’il a. connu derrière.

Les instrumentaux de toute la chanson sont extravagants et dramatiques. Ceci, combiné à la voix passionnée, se combine pour créer une chanson épique.