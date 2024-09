10 chambres inspirantes du Brooklyn Heights Designer Showhouse 2024

En tant que jeune homme, designer Steven Walsh dit qu’il était très intéressé par la mode, les créateurs de mode, leurs maisons et leur mode de vie. « Yves Saint Laurent, Bill Blass, Valentino et Givenchy m’ont tous inspiré », a déclaré Walsh dans un communiqué. À un moment donné, il tombe sur une photo de 1978 de l’appartement parisien d’Hubert de Givenchy, rue Fabert. « Inutile de dire que j’ai été assez séduit par son salon », a-t-il déclaré. «Son style intemporel et saisissant m’est resté. C’était riche mais décontracté. L’ampleur et la collection organisée de meubles, d’objets et d’œuvres d’art ont créé une pièce de diverses époques tout en restant accessible, sans prétention et accueillante.

La contribution de Walsh au Brooklyn Heights Designer Showhouse est une version moderne de la remarquable maison parisienne de Givenchy, avec des fauteuils club en cuir noir, des luminaires en laiton et en bronze et des canapés en velours de soie.