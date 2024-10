10 Célébrités qui parlent trois langues ou plus

« Dès que nous avons commencé à apprendre les langues, j’ai découvert que j’avais une affinité pour cela. »

Apprendre une langue seconde demande du temps et du dévouement et ce n’est pas une compétence que les gens conservent habituellement tout au long de leur vie. C’est pourquoi c’est encore plus impressionnant quand quelqu’un révèle que non seulement il parle une autre langue, mais qu’il parle plus que deux langues – et peut le faire couramment.

Il existe en fait de nombreuses célébrités qui peuvent se considérer comme polyglottes, parlant facilement l’anglais et plusieurs autres langues. Même s’ils n’utilisent pas souvent leurs compétences sur grand écran, c’est toujours divertissant lorsqu’ils surprennent les fans avec leur talent.

Découvrez quelles célébrités sont polyglottes…

1. Natalie Portman

Nathalie Portman est née en Israël et a donc grandi en parlant à la fois l’hébreu et l’anglais. Depuis, elle a appris plusieurs autres langues, dont le français, le japonais, l’allemand et l’espagnol. L’actrice multilingue dit qu’elle n’a pas eu besoin d’apprendre de nouvelles langues pour sa carrière, mais qu’elle choisit de le faire parce que « apprendre, c’est beau ».

« Je pense que le dévouement et l’apprentissage de la technique sont nécessaires », a-t-elle déclaré. L’Amérique lit l’espagnol. « Apprendre, c’est ouvrir l’esprit. Connaître les langues est un outil qui aide dans certaines situations où tout ce que vous faites, c’est simplement, vous n’y pensez même pas, vous continuez simplement à avancer.

2. Jodie Foster

Jodie Foster parle plusieurs langues, grâce à son expérience scolaire unique. L’actrice a grandi en fréquentant le Lycée Français de Los Angeles, une école de langue française, ce qui l’a aidée à parler couramment. Depuis, elle a joué dans des films français et double ses films américains en français. Jodie dit elle a également appris l’italien pendant ses études à Yale – mais a plaisanté en disant qu’elle parlait la langue avec un accent français. Elle parlerait également espagnol et allemand.



3. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston est incroyablement talentueux en matière de langues. Il dit qu’il a découvert l’amour des langues lorsqu’il était à l’école et qu’il s’est rendu compte que c’était une matière qu’il pouvait pleinement maîtriser. Il a commencé à étudier le français, le latin et l’espagnol et parle désormais encore plus de langues, dont l’italien. Il est également connu pour partager des phrases dans d’autres langues lors d’entretiens, notamment en russe, en coréen et en mandarin.

« C’est quelque chose qui m’a toujours fasciné… En fait, je n’étais pas particulièrement doué en mathématiques ou en sciences, mais dès que nous avons commencé à apprendre les langues, j’ai découvert que j’avais une affinité pour cela. Je l’ai compris. J’ai commencé à apprendre le français ou à prendre le latin ou l’espagnol. Je viens de comprendre comment était la configuration », a expliqué Tom dans une interview sur En profondeur avec Larry Flick.

4. Gwyneth Paltrow

Outre l’anglais, Gwyneth Paltrow peut parler deux autres langues : l’espagnol et le français. Elle a appris l’espagnol alors qu’elle passait du temps en Espagne lorsqu’elle était adolescente. Gwyneth y a même vécu dans une famille d’accueil et c’est alors qu’elle est tombée amoureuse du pays et de la langue. Elle vient maintenant souvent et a élevé ses enfants pour qu’ils parlent également espagnol.

«Quand j’avais 15 ans, je suis allé dans une petite ville à l’extérieur de Talavera de la Reina et j’ai vécu une expérience des plus merveilleuses. Cela a vraiment changé ma vie », a-t-elle partagé dans une interview espagnoleajoutant que l’Espagne est devenue pour elle comme « une deuxième maison ».

5. Jack Noir

Jack Noir Il semblerait qu’il puisse parler espagnol et français. En 2012, Jack a partagé qu’il avait appris l’espagnol lui-même à l’âge adulte, s’entraînant souvent devant le miroir pour corriger les mots et la prononciation.

« J’ai d’abord essayé d’apprendre le plus d’espagnol possible, juste pour habituer ma bouche à créer les formes que fait l’espagnol… Certains mots auxquels j’aimais m’accrocher et qui font que votre bouche fait différentes choses comme « mia colless ». C’est mon son préféré du jour de la semaine. Mercredi. Et j’aime le mot ‘entonces' », a-t-il déclaré. Étudier en Espagne.

Bien qu’il n’ait pas parlé de ses talents avec la langue française, il l’a peut-être découvert à l’adolescence alors que son père vivait en France.



6. Diane Kruger

Diane Kruger est née en Allemagne, elle a donc grandi en parlant allemand et a appris le latin à l’école. Elle n’a appris l’anglais qu’à l’adolescence, alors qu’elle vivait à Londres. Puis, lorsqu’elle a déménagé à Paris pour poursuivre des études de mannequin, elle a également appris le français. En repensant à sa carrière, Diane affirme que la connaissance de plusieurs langues a été essentielle dans son travail d’actrice.

« Je ne pense pas que j’aurais fait carrière si je ne parlais pas français, et faire des films français a vraiment sauvé ma carrière », a déclaré Diane. Les latéraux. « L’allemand est ma langue maternelle. Donc je transmets ça à ma fille mais c’est juste la facilité de pouvoir travailler et vivre dans des endroits différents sans se sentir complètement déconnecté, non ? C’est comme si le monde vous appartenait. Bien que je ne sache pas pourquoi, j’ai étudié le latin à l’école pendant huit ans, donc certaines choses comme l’espagnol devraient venir facilement, mais ce n’est vraiment pas pour moi. Je comprends plus l’italien que l’espagnol.

7. Sandra Oh

Sandra Oh est née au Canada, mais ses parents coréens ont veillé à ce qu’elle connaisse leur langue maternelle en grandissant. Puis, pendant ses études à l’École nationale de théâtre du Canada à Québec, Sandra a également appris le français. En plus de cela, elle parlerait également en espagnol.

Elle a partagé que parler plusieurs langues était important pour elle, comme en témoigne son émission La chaise. En réfléchissant à son père à l’écran parlant coréen, puis en enseignant la langue à sa fille à l’écran, elle dit qu’elle s’est sentie très épanouie en racontant une histoire qui représente tant de cultures.

«C’était très enrichissant, parce que je me suis dit: ‘C’est une histoire que je veux raconter, dans laquelle beaucoup d’entre nous ont plusieurs choses à faire.’ Avoir la richesse de devoir parler une autre langue que l’anglais à nos parents, puis de devoir faire le pont entre nos parents et nos enfants, et combien c’était satisfaisant. J’ai senti que je faisais cela pour des gens qui comprendraient cela intimement », a déclaré Sandra. le Los Angeles Times.



8. Viggo Mortensen

Viggo Mortensen a passé son enfance en Argentine, où il a appris à parler espagnol et anglais. De plus, son père était originaire du Danemark et il a donc décidé d’apprendre le danois lorsqu’il était adolescent. Lorsque la famille a déménagé dans le nord de l’État de New York, il a appris le français canadien. Pendant le tournage Loin des hommes des années plus tard, il apprit également le dialecte algérien du français ainsi que l’arabe. De plus, Viggo possède une connaissance pratique de plusieurs autres langues.

« J’ai grandi bilingue, principalement en espagnol et en anglais, et j’entendais aussi mon père qui parlait danois avec ses amis. Alors, quand j’étais adolescente, j’ai fait un effort conscient pour apprendre le danois. Le danois est une langue difficile à apprendre, peut-être plus difficile que l’arabe d’une certaine manière », a-t-il déclaré. Le journaliste hollywoodien.

9. Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o a grandi dans le monde entier, il est donc logique qu’elle parle quelques langues. Elle est née à Mexico de parents kenyans et alors qu’elle n’était qu’une petite fille, la famille est retournée en Afrique. Là, elle a appris à parler anglais, swahili et luo. Puis, adolescente, elle est retournée au Mexique pour fréquenter le Centre d’apprentissage pour étrangers de l’Universidad Nacional Autónoma de México où elle a appris l’espagnol. Elle a même eu la chance de montrer ses compétences dans Panthère noire : Wakanda pour toujours.

« J’étais tellement excitée à ce sujet », a-t-elle partagé Vidéo Autour de la table d’EW. «C’était juste un simple cadeau. Et j’étais très, très heureux de le faire… J’ai toujours voulu travailler en espagnol et jamais, dans mes rêves les plus fous, je n’aurais imaginé que cette opportunité se présenterait. Panthère noire.»

