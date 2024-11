10 célébrités qui ont admis avoir une dépendance sexuelle

De Jada Pinkett Smith à Lamar Odom, ces stars ont parlé de leurs luttes passées contre la dépendance sexuelle.

Chacun fait face à ses propres luttes personnelles et, pour certaines personnes, cela se manifeste sous forme de dépendance. Des millions de personnes souffrent d’alcoolisme ou de toxicomanie – et pour d’autres, il s’agit d’une dépendance au sexe.

Selon le Clinique de Clevelandjusqu’à 24 millions d’adultes américains pourraient être classés comme dépendants du sexe et constamment confrontés à « des pensées, des désirs, des pulsions ou des comportements sexuels excessifs qui ne peuvent être contrôlés ».

Bien que ce ne soit pas un sujet dont on parle souvent, de nombreuses célébrités ont fait part de leur lutte contre la dépendance sexuelle, aggravée par la célébrité et l’accès illimité à des situations tentantes. Grâce à une thérapie et parfois à un séjour de cure de désintoxication, ces célébrités disent avoir réussi à surmonter leur dépendance et espèrent aider d’autres personnes dans des situations similaires.

Découvrez ce que ces célébrités ont dit à propos de leur dépendance sexuelle…



1. Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith admet que tout au long de sa vie elle a été confrontée à des problèmes de dépendance, de l’alcool au sexe. Avec le recul, Jada dit qu’il fut un temps où elle croyait que bon nombre de ses problèmes pouvaient être résolus par le sexe. Elle n’a pu avancer que lorsqu’elle a atteint la racine de ses problèmes.

« Mon genre de dépendance saute. Ils sautent partout. Quand j’étais plus jeune, je pense vraiment que j’avais une sorte de dépendance sexuelle… tout pouvait être réparé par le sexe », a-t-elle déclaré dans un épisode de Discussion à la table rouge.

Elle a poursuivi: «Je suis une gourmande, et je dois toujours me surveiller et je peux simplement devenir obsédée par les choses. Ce n’est pas ce que vous faites mais comment vous vous y prenez. Pourquoi tu le fais. C’est le comportement qui y est attaché parce que si tu veux avoir beaucoup de sexe, c’est super, mais pourquoi fais-tu tout ce sexe ? C’est ce que vous devez examiner.

2. Lamar Odom

Lamar Odom a lutté contre une dépendance au sexe qui a failli conduire à sa mort. Tout au long de sa vie, Lamar admet avoir eu des relations sexuelles avec plus de 2 000 femmes, trompant Khloé Kardashian à plusieurs reprises au cours de leur mariage. En plus de cela, il expliqué que le sexe était un « déclencheur » pour la drogue qui lui permettait de « doubler sa consommation » [that] bon sentiment. C’est grâce à ces dépendances qu’il s’est finalement retrouvé au bordel Love Ranch à Las Vegas, où il a fait une overdose et a failli mourir. Pour lui, c’était un signal d’alarme.

«Je suis sobre maintenant. Mais c’est un combat quotidien », a déclaré Lamar. la Tribune des Joueurs. «J’ai une dépendance. J’aurai toujours une dépendance. Cela ne disparaît jamais. Je veux dire, je veux me défoncer en ce moment. Mais je sais que je ne peux pas si je veux être là pour mes enfants.



3. Justin Bieber

Avant de se marier avec sa femme Hailey, Justin Bieber avait déclaré avoir «un problème légitime avec le sexe». Dans les années qui ont précédé la reconnexion du couple, Justin avait supprimé de nombreuses activités gênantes de sa vie, mais le sexe était son dernier vice, même s’il ne lui apportait plus de plaisir. Justin a finalement complètement arrêté le sexe, espérant que cela le rapprocherait de Dieu.

«Il dit: j’essaie de te protéger de la blessure et de la douleur. Je pense que le sexe peut causer beaucoup de douleur. Parfois, les gens font l’amour parce qu’ils ne se sentent pas assez bien. Parce qu’ils manquent d’estime de soi. Les femmes font ça, et les hommes font ça », a-t-il déclaré. Vogue. « Je voulais me consacrer à nouveau à Dieu de cette façon parce que je sentais vraiment que c’était mieux pour la condition de mon âme. Et je crois que Dieu m’a béni avec Hailey en conséquence. Il y a des avantages. Vous êtes récompensé pour votre bon comportement.

4. Jennifer Lewis

Quand noirâtre L’actrice Jennifer Lewis avait la vingtaine, elle vivait avec un trouble bipolaire non diagnostiqué et une dépendance sexuelle. Dans ses mémoires, La mère du Hollywood noirelle a expliqué que tout a commencé lorsqu’elle a déménagé à New York pour travailler à Broadway. Après avoir joué sur scène chaque soir, elle avait du mal à redescendre de l’adrénaline et comblait le vide avec du sexe.

« Se produire à Broadway était une course folle. Les applaudissements qui retentissaient sous la rampe étaient comme un tsunami au ralenti », a-t-elle déclaré. a écrit dans son livre. « Le crash après le spectacle, je vous l’assure, est tout aussi intense. Disons simplement qu’après l’émission, j’avais une sorte d’habitude de faire l’amour en guise de dernier verre. J’étais Cléopâtre, Pam Grier, Marilyn Monroe et Jézabel en une seule. Pour moi, rien ne pourrait prolonger le frisson d’une standing ovation comme du bon sexe avec un mec magnifique.

Alors qu’elle continuait à lutter contre son trouble bipolaire non diagnostiqué, elle a commencé à s’auto-médicamenter avec de l’alcool en plus du sexe. Finalement, elle a demandé l’aide d’un thérapeute qui l’a aidée à comprendre ce qui se passait réellement.

« Tout comme l’alcoolisme n’est pas vraiment une question d’alcool, ma dépendance n’était pas vraiment une question de sexe. Il s’agissait des problèmes psychologiques non résolus qui me faisaient souffrir. Le sexe était simplement mon analgésique », a-t-elle expliqué.



5. A$AP Rocheux

A$AP Rocky admet qu’il a été accro au sexe pendant une grande partie de sa vie – et qu’il parle depuis longtemps ouvertement de ses activités sexuelles et des orgies qu’il organise. Avec le recul, A$AP dit qu’il pense que sa dépendance a commencé alors qu’il était au collège et qu’elle s’est poursuivie tout au long de sa vie.

« Je suis accro au sexe depuis un certain temps, ouais », a-t-il déclaré. Histoires inédites du hip hoppar TMZ. « Ce sont des choses que les gens évitent et qu’ils n’aiment pas admettre. Je ne peux pas en être gêné. Je porte mon cœur sur ma manche. Je ne fais rien dont je ne sois pas fier.

6. James Franco

Après que James Franco ait été confronté à des allégations d’inconduite sexuelle de la part d’anciens étudiants de son école de théâtre, il a ouvertement admis qu’il luttait contre la dépendance sexuelle. Il a expliqué qu’après avoir lutté contre une dépendance à l’alcool dès son plus jeune âge, il avait arrêté de boire et avait fini par devenir obsédé par le sexe et la validation des femmes – mais il n’en avait jamais assez.

« C’est une drogue tellement puissante », a-t-il expliqué sur Le podcast de Jess Cagle. « J’en suis resté accro pendant encore 20 ans. Le plus insidieux, c’est que je suis resté abstinent d’alcool pendant tout ce temps. Et j’allais aux réunions tout ce temps. J’ai même essayé de parrainer d’autres personnes. Donc dans ma tête, c’était comme : « Oh, je suis sobre. Je vis une vie spirituelle. D’un autre côté, j’agis maintenant de toutes ces autres manières, et je ne pouvais pas le voir.



7. Marque Russell

Tout au long de sa vie, Russell Brand a lutté contre des dépendances, notamment aux drogues et à l’alcool. Pendant de nombreuses années, il a également lutté contre la dépendance sexuelle, qui a commencé alors qu’il n’était qu’un adolescent et qui n’a fait qu’empirer lorsqu’il est devenu célèbre.

«Quand j’ai pris conscience de la sexualité à l’adolescence, je suis devenue très obsédée par le sexe, les femmes et la pornographie. Le problème du sexe était donc présent à l’époque. J’étais très mal à l’aise avec mon corps, donc mes problèmes concernaient le porno et la nourriture. Ensuite, j’ai pris de la drogue entre 16 et 19 ans, puis de l’héroïne », a-t-il déclaré. Nous chaque semaine.

Il a poursuivi : « J’ai perdu beaucoup de poids et j’ai quitté la banlieue pour la ville. Les femmes étaient désormais attirées par moi. Je suis devenu un peu fou avec ça. La dépendance sexuelle, pour moi, était pire quand j’étais abstinent. Je pense que pendant environ cinq ou dix ans, c’était vraiment mauvais. Écoute, j’ai de la chance. J’étais célèbre. Je suis hétérosexuel. Je suis attiré par les femelles humaines adultes. Ce n’est pas compliqué. Je n’ai pas de goûts bizarres. C’était une bonne position si vous aviez ce problème particulier.

Après s’être retrouvé en cure de désintoxication à plusieurs reprises, Russell est désormais libre de toute dépendance à la drogue, à l’alcool et au sexe depuis plus de 20 ans.

8. Mike Caussin

La dépendance sexuelle de Mike Caussin a finalement conduit à la fin de son mariage avec Jana Kramer. Avant leur divorce, l’ancien joueur de la NFL avait trompé Jana à plusieurs reprises et était en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle. Avec le recul, Mike a expliqué qu’avoir des relations sexuelles était devenu pour lui un mécanisme d’adaptation, d’autant plus qu’il avait du mal à faire la transition vers la vie en dehors de la NFL.

« Cela se manifeste de différentes manières selon les personnes. Cela ne vient pas de mon envie d’avoir des relations sexuelles – c’est de mes sentiments d’une certaine manière et, de toute ma vie, en regardant en arrière, j’ai simplement utilisé le sexe comme une sorte d’évasion », a déclaré Mike sur Ligne de nuit.

Il a poursuivi : « Je peux trouver n’importe quelle excuse entre ma transition de la NFL vers le « monde normal », le sentiment d’avoir perdu mon identité parce que je n’étais plus un joueur de football. J’ai couru vers les femmes, j’ai couru vers le sexe, et ça s’est en quelque sorte épanoui [into] ce que j’ai découvert plus tard était une dépendance. »

Alors que Mike et Jana s’efforçaient de rester ensemble malgré sa lutte contre la dépendance, il l’a finalement trompée une fois de plus et elle a finalement demandé le divorce.



9. David Duchovny

Au début des années 2000, la vie a imité l’art lorsque David Duchovny est entré en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle après avoir incarné un écrivain obsédé par le sexe dans Californie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il souffrait de dépendance depuis des années et, même s’il les niait continuellement, cela a changé lorsqu’il s’est inscrit en cure de désintoxication.

« Je suis entré volontairement dans un établissement de traitement de la dépendance sexuelle », a-t-il déclaré. dit à l’époque. « Je demande le respect et la vie privée de ma femme et de mes enfants alors que nous faisons face à cette situation en famille. »

Bien qu’il n’ait pas parlé de son séjour en cure de désintoxication, lui et sa femme Tea Leoni se sont finalement séparés.

10. Journée Andra

En 2021, Andra Day a admis qu’elle avait autrefois eu une dépendance au sexe et au porno qu’elle s’est efforcée de surmonter avant d’assumer le rôle de Billie Holiday dans Les États-Unis contre Billie Holiday. Andra a expliqué qu’elle souhaitait que le film se concentre sur la musique et non sur la façon dont Billie était hypersexualisée dans le monde du jazz, ce qui coïncidait avec ses propres luttes personnelles.

«Je ne voulais aucun élément de sexualisation [in the film]. J’étais sorti de quelque chose dans ma propre vie : faire face à une dépendance au porno, à une dépendance au sexe. Je suis très, très franc avec vous parce que je ne suis pas le seul. Mais je savais que je voulais vraiment que tout cela disparaisse », a-t-elle déclaré. Dans le style.

Elle a poursuivi: « Je sens maintenant, après avoir joué Billie, que je lui rends hommage ainsi qu’à la force qu’est la féminité. Je suis définitivement dans un endroit plus sain pour en profiter parce que je suis en dehors de la dépendance, si vous voulez. Alors oui, ça a été vraiment amusant, parce que c’était très nouveau pour moi.