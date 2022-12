10 catastrophes liées au changement climatique les plus coûteuses en 2022 dévoilées | Actualité Climatique

Les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les ouragans ont été parmi les catastrophes liées au changement climatique les plus coûteuses en 2022, selon un nouveau rapport.

Le rapport de Christian Aid a révélé que les 10 événements les plus coûteux en termes de pertes assurées variaient de 3 milliards de dollars à 100 milliards de dollars, bien que les chiffres ne soient que des estimations, de sorte que les dépenses réelles pourraient être beaucoup plus élevées.

Voici les 10 catastrophes les plus coûteuses de l’année :

Image:

L’ouragan Ian à Cuba



Ouragan Ian – 100 milliards de dollars

Ian était un ouragan de catégorie 4 qui a causé des dégâts considérables dans l’ouest de Cuba et le sud-est des États-Unis. Pendant sept jours fin septembre, il a tué au moins 150 personnes et fait 40 000 sans-abri.

Image:

Une branche asséchée de la Loire en France



Sécheresse européenne – 20 milliards de dollars

La sécheresse de l’été 2022 a été largement reconnu comme étant le pire du continent en 500 ans, affectant la production alimentaire et énergétique, la disponibilité de l’eau et la faune. Il a également alimenté les incendies de forêt, les pertes de récoltes et causé plus de 20 000 décès supplémentaires.

Image:

Inondations dans la province du Hunan, Chine



Inondations en Chine – 12,3 milliards de dollars

En juin, le sud de la Chine a connu ses plus fortes précipitations depuis 1961entraînant des inondations et des glissements de terrain et forçant l’évacuation de centaines de milliers de personnes.

Image:

La rivière Gan en Chine



Sécheresse en Chine – 8,4 milliards de dollars

Fin août, la Chine a connu son été le plus chaud et le plus sec depuis le début des relevés en 1961, avec plus de 70 jours de températures extrêmes et de faibles précipitations affectant gravement le bassin du fleuve Yangtze, qui fait vivre plus de 450 millions de personnes et un tiers des cultures du pays.

Image:

Inondations en Nouvelle-Galles du Sud en Australie



Inondations dans l’est de l’Australie – 7,5 milliards de dollars

De fin février à mars, les États de l’est de l’Australie ont connu des inondations qui ont tué 27 personnes et déplacé 60 000 personnes. Plusieurs villes du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, par exemple, eu un mois de pluie en seulement six heures – et cela s’est produit alors qu’ils luttaient encore pour se remettre des inondations record du mois précédent.

Image:

Province du Sind, Pakistan. Photo : AP



Inondations au Pakistan – 5,6 milliards de dollars

De mi-juin à septembre, les inondations tué plus de 1 700 personnes et déplacé sept millions Au Pakistan. L’inondation a été pire parce qu’elle est survenue après un été de chaleur record – ce qui signifie que le sol devait sécher pour absorber l’eau.

Image:

Tempête Eunice à Godalming, en Angleterre. Photo : AP



Tempête Eunice – 4,3 milliards de dollars

Pendant cinq jours en février, la tempête Eunice a dévasté la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. Sept personnes ont été tuées.

Au Royaume-Uni des rafales de 122 mph ont été enregistrées – les vents les plus forts depuis plus de 30 ans.

Image:

Lagoa da Francesa au Brésil



Sécheresse au Brésil – 4 milliards de dollars

Le Brésil a connu la sécheresse pendant la majeure partie de l’année – une sécheresse que l’on pense être la pire depuis des décennies. Le faible niveau du fleuve Amazone est particulièrement préoccupant.

Image:

L’ouragan Fiona à Terre-Neuve, Canada



Ouragan Fiona – 3 milliards de dollars

Ouragan Fiona a frappé les Caraïbes et le Canada à la fin de septembretuant plus de 25 personnes et faisant 13 000 sans-abri.

Au moins quatre aéroports internationaux ont été fermés, des routes ont été fermées et un certain nombre de communautés ont été isolées.

Image:

Inondations à Umlazi près de Durban, Afrique du Sud



Inondations du KwaZulu Natal et du Cap oriental, Afrique du Sud – 3,0 milliards de dollars

Plus d’une semaine en avril, 459 personnes ont été tuées et plus de 40 000 ont dû quitter leur domicile. Les services d’eau ont été fermés et Durban, l’un des ports les plus actifs d’Afrique du Sud, a été perturbé.

Le rapport va se rallumer le débat sur qui devrait payer pour une “catastrophe climatique”avec de nombreuses catastrophes qui se produisent dans les régions du monde qui sont les moins responsables du changement climatique.

Des progrès ont été réalisés sur cette question lors des négociations mondiales sur le climat lors de la COP27 en Égypte en novembre, où les pays a décroché un pacte historique pour créer un fonds pour les dommages climatiques.

Mais les détails d’où vient l’argent et qui le reçoit doivent encore être convenus.

Le directeur général de Christian Aid, Patrick Watt, a déclaré que les chiffres du rapport indiquent “le coût financier de l’inaction face à la crise climatique”.

Le coût humain de la spirale de la crise « se voit dans les maisons emportées par les inondations, les proches tués par les tempêtes et les moyens de subsistance détruits par la sécheresse », a-t-il ajouté.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.