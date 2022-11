10 candidats se présentent au conseil municipal de Woodstock, tandis que le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, se présentera sans opposition – Shaw Local

Plusieurs propriétaires d’entreprise, des dirigeants locaux, un agent immobilier, des titulaires et certains qui se sont déjà présentés à des fonctions publiques composent la liste de ceux qui se disputent les sièges du conseil municipal de Woodstock et de Crystal Lake lors des prochaines élections locales.

Lundi a marqué le dernier jour pour les candidats de Crystal Lake et Woodstock de déposer leur candidature au conseil municipal, ainsi que la course à la mairie de Crystal Lake. La période de dépôt s’est ouverte la semaine dernière et a vu plus d’une douzaine de personnes déposer dans les deux villes.

Parmi ceux qui cherchaient un siège, certains ont déclaré qu’ils aimaient la direction dans laquelle leur ville se dirigeait, tandis que d’autres ont critiqué les décisions récentes prises par les dirigeants actuels de la ville.

À Crystal Lake, une personne, Robert Brechbiel, a déposé un dossier depuis la semaine dernière, a déclaré lundi le greffier municipal Nick Kachiroubas. Il rejoint les titulaires Brett Hopkins et Ellen Brady, ainsi que la femme d’affaires locale Denise Smith et Donald Kountz, qui se sont présentés à la mairie de Crystal Lake il y a deux ans.

À Woodstock, sept nouvelles personnes ont déposé leur dossier depuis la semaine dernière, portant le total de Woodstock à 10 candidats. Les candidats comprennent le maire adjoint sortant et membre du conseil Darrin Flynn, le propriétaire d’entreprise Mark Indyke, Melissa McMahon de la chambre de commerce de Woodstock, Thomas West, l’agent immobilier Bryson Calvin, Wendy Barker, l’ancien membre du conseil Joe Starzynski, la commercialisation Natalie Ziemba, Holly Adkins et la présidente de Woodstock Pride, Crystal Squires.

Woodstock et Crystal Lake sont les deux seules villes du comté qui étaient éligibles pour un second tour des élections, qui aurait eu lieu le 28 février. Un second tour est déclenché une fois que les candidats qui ont déposé est égal à quatre fois le nombre de sièges disponibles. , selon le code électoral de l’État.

En conséquence, ni Woodstock ni Crystal Lake n’auront besoin d’une primaire. Au lieu de cela, les électeurs choisiront leurs choix lors des élections générales d’avril, qui comprendront également des courses dans les écoles, les parcs, les districts de protection contre les incendies et les conseils de village.

Melissa McMahon, qui se présente au conseil municipal de Woodstock, attend que Jane Howie, adjointe exécutive et responsable des élections de la ville, reçoive ses documents de dépôt de candidat le lundi 28 novembre 2022 à l’hôtel de ville. Lundi était le dernier jour pour déposer pour les villes de Woodstock et Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

À Woodstock, McMahon a décidé de se présenter en partie parce que les deux seules femmes du conseil municipal ont toutes deux décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat. Elle souhaite également voir la ville continuer dans la direction dans laquelle elle se dirige et l’aider à poursuivre sa croissance et à poursuivre un certain nombre de développements qu’elle a prévus.

“J’ai été très impliqué pendant des années”, a déclaré McMahon. “Mon objectif depuis le premier jour a été de rendre Woodstock meilleur. J’aime cette ville. … Je pense que nous avons besoin de personnes au sein du conseil qui aideront à poursuivre sur cette lancée.

Indyke, qui a déjà été candidat au conseil municipal et a siégé à la commission des transports de la ville et à plusieurs autres conseils d’administration d’organisations locales, a déclaré qu’il se présentait parce qu’il était préoccupé par le niveau de développement en cours dans la ville.

Il veut voir le développement se produire à un « rythme plus contrôlé », pointant spécifiquement vers le site Die Cast au centre-ville. La ville a provisoirement choisi une entreprise pour aider à diriger le développement, mais Indyke s’inquiète de l’effet du développement sur d’autres propriétés et services de la ville, ainsi que d’autres diligences raisonnables qui, selon lui, pourraient être nécessaires.

« Je ne suis pas anti-développement, dit-il. “Mais la façon dont la ville donne des biens et dépense de l’argent pour le développement, je ne pense pas qu’il y ait une infrastructure adéquate [and services] pour se le permettre. »

Calvin a déclaré lundi qu’il estimait que le conseil municipal actuel faisait un travail formidable et que, s’il était élu, il aurait de “grandes chaussures à remplir”. L’une de ses principales priorités serait de continuer à plaider pour des travaux sur les routes, les qualifiant de “cauchemar”.

Calvin a déjà été administrateur du canton de Dorr, mais a démissionné récemment après avoir quitté la juridiction.

“Je n’ai vraiment aucun problème avec beaucoup de ce qui s’est passé [with the City Council],” il a dit.

Jane Howie, adjointe exécutive et responsable électorale de la ville de Woodstock, tamponne les documents de dépôt de candidature de Wendy Barker, qui se présente au conseil municipal, le lundi 28 novembre 2022, à l’hôtel de ville. Lundi était le dernier jour pour déposer pour les villes de Woodstock et Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Les deux autres titulaires, Wendy Piersall et Lisa Lohmeyer, ont déclaré la semaine dernière qu’elles n’avaient aucune intention de se représenter. Cependant, Piersall a laissé la porte ouverte pour éventuellement se présenter à nouveau à l’avenir.

À Crystal Lake, le maire Haig Haleblian brigue son premier mandat complet en tant que maire après avoir été nommé en mai 2020 pour remplacer feu Aaron Shepley, puis a remporté une élection spéciale l’année suivante.

Personne n’a demandé à défier Haleblian pour le poste.

Pour le conseil municipal, Cathy Ferguson est la seule titulaire qui n’a pas déposé de dossier et n’envisage pas de le faire, a déclaré Haleblian la semaine dernière. Ferguson, cette semaine et la dernière, n’a pas pu être joint pour commenter.

Kountz a déclaré dans un e-mail lundi qu’il se présentait parce qu’il ne pensait pas que le centre commercial Crystal Court devait être transformé en un financement par augmentation d’impôt, ou TIF, district, affirmant que cela mettrait le fardeau “sur le dos des écoliers. ”

Un TIF est un outil financier utilisé par les gouvernements pour aider à financer divers projets de réaménagement en affectant les recettes de l’impôt foncier nouvellement créées dans le district à des projets de réaménagement et d’amélioration. Un nouveau développement appelé Water’s Edge propose 271 unités locatives, une épicerie, un nouvel espace de vente au détail et de restauration et un hôtel pour le centre commercial presque vacant.

Kountz a également déclaré que Crystal Lake ne devrait pas facturer des frais de retard de 20% sur les factures d’eau.

“J’espère pouvoir apporter une perspective unique au conseil municipal au profit de ses résidents”, a déclaré Kountz.