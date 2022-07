10 candidats en lice pour succéder à Johnson en tant que prochain leader britannique

Un groupe bondé de prétendants se bat pour remplacer Boris Johnson en tant que prochain chef du Parti conservateur et Premier ministre britannique.

Il y a les 10 personnes qui ont jeté leur chapeau dans le ring :

RISHI SUNAK, ANCIEN CHEF DU TRÉSOR

Sunak, 42 ​​ans, est le plus connu des dirigeants potentiels du parti et l’un des favoris des bookmakers pour succéder à Johnson.

Son profil public a augmenté après qu’il est devenu chef du Trésor du Royaume-Uni en 2020, un travail qui impliquait de superviser les milliards de livres distribués pendant la pandémie de coronavirus pour aider les entreprises et les travailleurs.

Mais il a été critiqué pour ne pas avoir fait assez pour atténuer la crise croissante du coût de la vie dans le pays. Sa popularité a également plongé après que la police lui a infligé une amende pour avoir assisté à l’une des fêtes du gouvernement bafouant le verrouillage à Downing Street, qui abrite le bureau du Premier ministre et la résidence officielle.

Sunak affirme que les promesses de réduction d’impôts faites par de nombreux candidats rivaux ne sont « pas crédibles » et qu’il ne réduirait les impôts qu’une fois l’inflation maîtrisée.

LIZ TRUSS, SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Truss, 46 ans, a pris le poste de haut niveau du Cabinet en septembre après avoir été ministre du Commerce. Elle est également la négociatrice en chef du Royaume-Uni avec l’Union européenne sur les questions consécutives au Brexit.

Truss, la plus haute diplomate du Royaume-Uni, n’a pas caché ses ambitions de leadership et a cherché à imiter l’ancienne Première ministre conservatrice Margaret Thatcher dans des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux. Si elle est sélectionnée, elle dit qu’elle veut réduire les impôts «dès le premier jour» et inverser une hausse de l’impôt sur le revenu.

PENNY MORDAUNT, MINISTRE DU COMMERCE

Mordaunt, 49 ans, est populaire auprès de nombreux conservateurs et est un autre favori des bookmakers pour gagner.

Elle a été la première femme à occuper le poste de secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, bien que Johnson l’ait renvoyée peu de temps après être devenu Premier ministre en 2019 parce qu’elle avait soutenu un autre candidat à la tête du parti, Jeremy Hunt.

Mordaunt, un ancien concurrent de télé-réalité, a joué un rôle de premier plan dans la campagne pro-Brexit en 2016.

JEREMY HUNT, ANCIEN MINISTRE DU CABINET

Hunt, qui a été à la fois secrétaire à la Santé et aux Affaires étrangères, s’est présenté contre Johnson dans la course à la direction de 2019. Il a perdu lourdement et a été vidé du Cabinet.

Hunt, 55 ans, est resté membre du Parlement et s’est maintenu aux yeux du public en grillant les politiques pandémiques du gouvernement en tant que chef du comité restreint de la santé et des soins sociaux.

TOM TUGENDHAT, PRÉSIDENT DU COMITÉ DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES COMMUNES

Tugendhat, un législateur de 48 ans et ancien soldat, n’a jamais occupé de poste au Cabinet mais dirige l’influent comité des affaires étrangères du Parlement. Il est considéré comme un centriste et a présenté sa candidature comme une opportunité pour un bon départ.

Il a déclaré qu’il consultait une “large coalition” de collègues pour combler les clivages au sein du gouvernement.

KEMI BADENOCH, ANCIENNE MINISTRE DE L’ÉGALITÉ

Badenoch, une ancienne banquière, dit qu’elle veut réduire les impôts et diriger un “gouvernement limité axé sur l’essentiel”.

La législatrice de 42 ans était initialement considérée comme une outsider pour la course, mais l’approbation du poids lourd du parti Michael Gove a renforcé son profil.

SAJID JAVID, ANCIEN SECRÉTAIRE À LA SANTÉ

Javid, 52 ans, possède une vaste expérience au sein du gouvernement, ayant occupé les postes de secrétaire à la santé, de chef du Trésor et de secrétaire à l’intérieur, ainsi que la direction des départements du gouvernement britannique pour les affaires, la culture et le logement.

Fils d’un chauffeur de bus arrivé en Angleterre en provenance du Pakistan, Javid s’est qualifié pour les quatre derniers du concours pour remplacer Theresa May à la tête des conservateurs en 2019.

NADHIM ZAHAWI, CHEF DE LA TRÉSORERIE

Zahawi, 55 ans, s’est fait connaître en tant que ministre des vaccins pendant la pandémie. Co-fondateur de la société d’études de marché YouGov, Zahawi a été élu au Parlement en 2010.

Il est né en Irak dans une famille kurde et est venu au Royaume-Uni lorsqu’il était enfant lorsque ses parents ont fui l’Irak sous Saddam Hussein.

SUELLA BRAVERMAN, PROCUREUR GÉNÉRAL

Braverman est un législateur et avocat qui est devenu procureur général d’Angleterre en 2020.

Eurosceptique et partisane du retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, Braverman, 42 ans, dit vouloir offrir “toutes les grandes opportunités du Brexit” – y compris une ligne plus dure sur l’immigration et quitter la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme.

REHMAN CHISHTI, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Chishti, un ancien avocat, est le moins connu des prétendants.

Né au Pakistan, il a un parcours politique inhabituel, ayant déjà été candidat du Parti travailliste d’opposition aux élections générales de 2005. L’homme de 43 ans a rejoint les conservateurs en 2007.

