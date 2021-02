10 cadeaux Ted Lasso qui ajouteront de la positivité à votre vie

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Au cas où vous ne le saviez pas déjà, Ted Lasso est maintenant une série nominée aux Golden Globe! L’émission Apple TV + a présenté des moments assez hilarants qui resteront certainement dans l’histoire de la télévision. Est-ce que quelqu’un d’autre dit trop «Le football, c’est la vie» après avoir regardé l’émission? Que vous soyez un entraîneur de football américain essayant d’entraîner une équipe de football anglaise ou simplement un fan du spectacle, vous apprécierez certainement ces cadeaux inspirés du spectacle.

De Maillots de l’AFC Richmond et Ted Lasso des chaussettes à ballons de foot et survêtements, nous avons rassemblé dix cadeaux qui amélioreront instantanément votre journée!