Noël est définitivement arrivé tôt pour les fans de Taylor Swift. Hier soir, la chanteuse pop a sorti son deuxième nouvel album de 2020, « Evermore », une suite de 17 chansons de Folklore et du neuvième album studio de la chanteuse. Malgré le fait que nous ayons déjà reçu le plus beau cadeau de tous (sous forme de nouvelle musique, bien sûr), il y a encore beaucoup de cadeaux parfaits pour faire entrer les Swifties dans votre vie en cette saison de vacances.

Vous trouverez ci-dessous 10 cadeaux sur le thème de T-Swift, d’un Instax autographié en édition limitée au livre de fans ultime en passant par une tasse que même Taylor aimerait. Que vous achetiez pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre, ces cadeaux en feront le meilleur holi-Tay à ce jour. Joyeux Swiftmas!

1. Cet ensemble de vinyle en édition limitée

Si votre donateur croit fermement que Lover a été et sera toujours le meilleur travail de Taylor, commémorez cet incroyable album avec une version vinyle en édition limitée. L’ensemble comprend deux disques en joli rose pastel et bleu que vous pouvez à la fois jouer et afficher. Avec plus de 400 critiques, tous les Swiftie de votre liste l’adoreront (tout comme vous!).

Obtenez le vinyle Lover en édition limitée d’Amazon pour 39,99 $

2. Un abonnement Disney + pour qu’ils puissent se gaver de folklore

Écouter Taylor, c’est bien, mais la regarder, c’est encore mieux. C’est exactement ce que vous ou votre donataire pouvez faire avec un abonnement à Disney +, où Tay a fait ses débuts avec un film de concert intime de son nouvel album. Intitulée « Folklore: The Long Pond Studio Sessions », vous aurez l’impression d’être là avec Taylor alors qu’elle chante toutes vos chansons préférées. Cela ne remplace pas LoverFest, mais c’est la meilleure chose à faire pour la voir jouer en direct.

Offrez un abonnement à Disney + à partir de 6,99 $ / mois

3. Ce papier d’emballage à thème

Votre cadeau lui-même pourrait être tout Taylor, pourquoi s’arrêter là?! Faites un effort supplémentaire en l’enveloppant également dans ce papier amusant d’Etsy, qui présente une image de dessin animé du visage du chanteur sur un joli fond rose. À moins de 3 $ par feuille, il est très abordable et a des milliers d’avis pour être de haute qualité et ne pas se déchirer facilement.

Obtenez le papier d’emballage Taylor Swift d’Etsy pour 2,78 $

4. Ce paillasson lyrique

Faites savoir à tous les voisins qu’un fan de Taylor Swift vit ici. Ce paillasson personnalisé, qui dit intelligemment « Je savais que vous aviez des problèmes lorsque vous êtes entré » (une ode à « Rouge »), est fait de fibre de coco naturelle, a des centaines de critiques élogieuses sur Etsy pour sa taille parfaite et le cadeau parfait pour tout Swiftie. Bonus: vous pouvez l’utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Obtenez le paillasson Taylor Swift personnalisé d’Etsy pour 49,50 $

5. Cette tasse approuvée par Swiftie

Rappelez à tout le monde autour de vous qu’ils doivent se calmer (car putain, il est 7 heures du matin) avec cette adorable tasse d’Etsy. Avec des milliers de critiques et une note élevée, la tasse est félicitée pour sa taille parfaite, ses couleurs vives et son délai d’expédition rapide. De plus, vous pouvez également l’obtenir avec une poignée bleue ou rose.

Obtenez la tasse lyrique Taylor Swift d’Etsy pour 13,99 $

6. Cette impression murale abstraite pour les fans d’OG

Taylor dans son justaucorps noir emblématique. Taylor dans son uniforme de pom-pom girl. Taylor dans sa tenue à franges arc-en-ciel. Cette impression a tout ce qui précède (et plus), avec 16 Taylors différents dans 16 étapes différentes que tout fan qui est là depuis le début saura. Des milliers de clients Etsy adorent les illustrations dessinées à la main et le fait que l’impression soit sur du papier épais de haute qualité qui a l’air professionnel une fois encadrée et suspendue.

Obtenez l’impression Taylor Swift d’Etsy pour 15,35 $

7. Cet appareil photo Instax autographié

Vous avez peut-être ce classique des lèvres rouges qu’il aime, mais personne ne saura si vous ne prenez pas de selfie pour le prouver. Entrez dans ce modèle Taylor Swift de l’appareil photo instantané préféré de tous: l’Instax. Avec un design noir et or chic et l’autographe de Tay imprimé au dos, l’appareil photo en édition limitée a reçu plus de 1800 critiques élogieuses grâce à la qualité des images et à sa facilité d’utilisation.

Obtenez le Taylor Swift Fujifilm Instax Square SQ6 d’Amazon pour 136,64 $

8. Le livre de fans ultime

Vous pensez savoir tout ce qu’il y a à savoir sur Tay? Maintenant, vous pouvez mettre vos connaissances à l’épreuve avec le livre de fans ultime de Taylor Swift. Mis à jour en 2019, il contient tous les quiz, anecdotes et faits que vous ne saviez jamais sur la chanteuse pop, de sa plus grande peur à ses meilleurs conseils d’amour.

Obtenez le livre de fans The Ultimate Taylor Swift 2020 d’Amazon pour 15,98 $

9. Cet ensemble d’ornements Swiftmas

Même si vous avez un favori, chaque vrai Swiftie sait que chaque album de Taylor est un bon. Célébrez chacun d’entre eux cette fête avec un ensemble de ces ornements faits à la main – il y en a un pour chaque album, de son EP éponyme original à « Red » en passant par « Reputation ». L’ensemble comprend huit boules de Noël et les gens disent qu’ils sont encore plus jolis en personne.

Obtenez les ornements de paillettes en verre Taylor Swift d’Etsy pour 55 $

10. Ce parfum de la reine elle-même

Tu ne devrais pas être Taylor Swift mais vous pouvez au moins odeur comme elle. Le parfum Enchanted Wonderstruck de Taylor Swift, qui compte plus de 700 critiques 5 étoiles sur Amazon, est un mélange unique de vanille, de baies sauvages, de freesia et de fruit de la passion. Les gens disent que ça sent délicieusement parfumé sans être envahissant. Il est né à l’époque de « Speak Now », mais sent toujours aussi bon que jamais.

Obtenez le Taylor Swift Enchanted Wonderstruck Eau de Parfum Spray d’Amazon pour 75 $

