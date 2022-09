10 cadeaux d’éléphants blancs auxquels tout le monde souhaitera avoir pensé

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Il est presque temps de commencer à penser à quoi offrir à vos amis et collègues pour la fête de l’éléphant blanc de votre bureau. Les cadeaux pour les fêtes d’éléphants blancs sont notoirement difficiles à trouver, car vous ne pouvez jamais être sûr si le destinataire veut réellement ou même aime ce que vous lui avez acheté. Puisque les gens ont des goûts différents, il est encore plus important d’obtenir le bon cadeau, surtout si c’est pour un collègue que vous ne connaissez pas bien.

Personne n’aime les cadeaux d’occasion ou les cadeaux qui ne sont pas bien pensés, vous pourriez donc vous inquiéter de ce que vous pouvez acheter sans casser votre tirelire. Heureusement, nous allons vous aider à vous sentir moins stressé en vous proposant un tas d’idées cadeaux sympas parmi lesquelles choisir. Ainsi, il est plus probable que la personne à qui vous offrez le cadeau l’appréciera.

Nos suggestions de cadeaux d’éléphants blancs cette année sont un mélange de cadeaux utiles et amusants pour 50 $ ou moins. N’oubliez pas de consulter également notre liste de cadeaux et gadgets qui coûtent moins de 30 $ pour trouver plus d’inspiration pour les vacances.

Bombes Il n’y a pas de règle interdisant d’offrir des pantoufles en cadeau. Nombreux sont ceux qui apprécieraient d’en avoir une paire car ils sont à la fois pratiques et agréables. Les pantoufles Bombas Gripper pour hommes et femmes sont un hybride de pantoufles et de chaussettes avec une doublure douce et brossée pour la chaleur et des poignées à l’extérieur pour éviter de glisser, le tout pour 45 $.

Amazone Votre collègue est-il un connaisseur de café glacé? Pour satisfaire leur envie de café glacé, ils peuvent instantanément baisser la température de leurs boissons avec cet HyperChiller. David Watsky de CNET a donné à ce refroidisseur une critique élogieuse en raison de sa capacité à faire baisser la température chaude des boissons en quelques minutes, et il refroidit même efficacement le vin chaud.

LoveHandle De nos jours, tout le monde utilise son appareil mobile pour suivre l’actualité et se connecter avec ses amis et sa famille sur les réseaux sociaux. Mais il peut être ennuyeux d’utiliser un smartphone d’une seule main pendant une longue période. L’utilisation de cette poignée permet cependant une expérience de défilement confortable. Avec une sangle élastique de 1 pouce, une béquille et un support magnétique, votre collègue peut facilement prendre des selfies et diffuser du contenu en mains libres.

Caissejoy En règle générale, les boîtes Cratejoy sont basées sur un abonnement, mais certaines sont abordables et ne reposent pas sur ce modèle. L’un de ces kits est le kit de cocktail édition whisky sour pour la personne qui aime une bonne boisson. Ce kit contient tous les ingrédients pour trois saveurs de cocktails différentes (à l’exception de l’alcool) pour faire 10 boissons ou plus.

Amazone Les livres à colorier sont toujours amusants pour les adultes, et avec la vie bien remplie que nous vivons tous, il est parfois agréable de se détendre avec une thérapie par l’art. Ce livre de coloriage a des motifs complexes et simples pour quelqu’un qui aime colorier et s’exprimer.

Amazone Parfois, il est difficile de comprendre ce que vous devriez offrir à quelqu’un. C’est pourquoi une carte-cadeau Amazon est parfaite – vous n’en avez pas besoin. Il suffit de charger la carte et de la donner.

Amazone Il s’agit d’un best-seller conçu pour garder au chaud le café, le thé, le chocolat chaud et d’autres boissons. La meilleure chose à ce sujet est la portabilité afin qu’il puisse aller n’importe où avec peu d’effort. Vous recevez des alertes de prix pour Chauffe-tasse Mr. Coffee

Société de date de naissance. C’est un cadeau amusant et flexible : offrez à votre collègue une bougie parfumée conçue pour son anniversaire ou une pour Noël. La bougie de Noël est un mélange d’encens, de myrrhe et d’eucalyptus avec des notes de cœur de mousse de chêne et de sauge.

Chocolat de Seattle Si vous allez offrir du chocolat à quelqu’un cette année, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Améliorez votre jeu de chocolat et procurez-vous plutôt les truffes de Seattle Chocolate. Ces truffes impressionnantes ne sont pas trop sucrées et beaucoup d’entre elles ont de savoureux centres aromatisés. Un de mes préférés est Blackberry Creme – chaque bouchée est comme une fête dans votre bouche.

