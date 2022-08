10 bons endroits où magasiner pour votre garde-robe de rentrée scolaire

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Alors que l’été se termine et que les cours commencent, il est temps de réfléchir à la façon dont vous vous démarquerez cette année scolaire. Chaque lycéen et collégien connaît l’importance d’une garde-robe stellaire pour faire une bonne première impression. Cependant, la question séculaire demeure : où puis-je acheter le meilleur vêtements au meilleur prix ?

Avec des centaines de magasins, décider où dépenser votre argent parfois limité peut être la partie la plus difficile des achats de la rentrée. Je sais que mon flux Instagram est inondé d’influenceurs, de marques et de publicités vendant tous des produits similaires à des prix différents. Heureusement pour vous, j’ai compilé une liste des meilleurs magasins pour faire du shopping cette année scolaire en fonction de abordabilitémon expérience personnelle et mes avis.

Pourvoiries urbaines OK, j’admets que celui-ci est une donnée. Urban est connu pour vendre des vêtements à la mode de qualité décente. L’entreprise vend des vêtements pour hommes et femmes qui sont parfaits pour les tenues décontractées et les soirées. Mon haut de sortie préféré est le Corset d’amour moderne Out From Under. La BDG Les jeans de marque sont aussi un de mes préférés. Bien qu’Urban Outfitters ait la réputation d’être trop cher (ce qui est le cas pour beaucoup de ses produits), il a tendance à avoir d’excellentes ventes flash toute l’année.

Articles de sport de Dick Croyez-le ou non, Dick’s vend certains des meilleurs vêtements de sport abordables qui soient. DSG, la marque Dick’s Sporting Goods, vend des leggings, des shorts et plus encore à la moitié du prix de concurrents tels que Lululemon. Besoin d’une tenue facile, mignonne mais confortable pour les cours ? Enfilez une paire de 23 $ Short cycliste DSG avec un T-shirt surdimensionné et le tour est joué. Le Dick Vente de la rentrée se passe maintenant, et vous pouvez obtenir jusqu’à 30% de réduction sur Nike et d’autres équipements et vêtements.

Zara A la recherche de quelques basiques pour l’année scolaire ? La collection Zara de débardeurs, blazers et bodys unis mais élégants répondra à tous vos besoins de base. Chez Zara, vous trouverez des vêtements pour hommes et femmes parfaits pour les cours, les réunions d’affaires et une soirée en ville. Mes tenues préférées sont celles avec des débardeurs basiques, des jeans et une veste qui ajoute une touche de couleur – Zara a tout cela. Bien que certains blazers et robes puissent être un peu chers, hauts basiques sans coutures à partir de seulement 13 $ (un vol par rapport à Urban Outfitters). Je vous préviens cependant que les tailles de jeans de Zara sont connues pour être un peu décalées, donc si vous envisagez d’acheter une paire, je vous recommande de faire vos achats en personne si possible.

Princesse Polly Vous pouvez ou non avoir obtenu plusieurs Princesse Polly des publicités sur les réseaux sociaux et je me suis demandé : Est-ce que ça vaut le coup ? Je me souviens avoir pensé la même chose après avoir vu ma septième publicité Princess Polly, alors j’ai décidé de vérifier. La réponse : Oui, la princesse Polly en vaut la peine. C’est le meilleur endroit où aller pour les bodys et les jolies jupes (le noir Body Lutana est un de mes incontournables). Avec toute une section de son site internet dédiée au “Campus Cool”, il y en a pour tous les goûts. De plus, les étudiants peuvent recevoir un 10% de réduction étudiant après avoir souscrit à un Haricots étudiants Compte.

Dynamiter Vous démarrez un stage et cherchez une boutique pour vous aider à faire mûrir votre garde-robe ? Dynamiter a les meilleurs vêtements pour passer de votre style jeune au chic business. En tant que new-yorkaise de bout en bout, j’adore les blazers monochromes, les combinaisons et les hauts que Dynamite a à offrir.

Garage Garage, une marque sœur de Dynamite, propose des hauts, des jeans et des robes à la fois tendance et intemporels. Des hauts à dos nu avec des motifs voyants aux débardeurs noirs basiques, les achats chez Garage pimenteront votre style aussi peu ou autant que vous le souhaitez. Bien que certains des hauts les plus tendances ne soient pas flatteurs pour celles qui ont un gros buste, des pièces comme le Débardeur plongeant sans couture Serena sont parfaits pour tout le monde. N’oubliez pas d’être à l’affût des ventes sporadiques de mi- et de fin de saison !

Aigle américain Bien que Aigle américain n’est jamais mon premier arrêt pour les hauts et les robes, les jeans sont inégalés. American Eagle vend des jeans dans toutes les coupes et pour toutes les tailles. Je mesure 5 pieds et porte actuellement une taille 6, ce qui me laisse du mal à trouver un jean qui me va parfaitement. American Eagle vend des jeans pour hommes et femmes en version courte, régulière et haute ainsi que des jeans adaptés aux personnes avec des courbes. La Jean droit des années 90 extensible déchiré et courbé AE est l’un de mes jeans préférés de tous les temps. Les étudiants qui s’inscrivent sur MyUniDays peut recevoir un 20% de réduction étudiant sur certains articles.

Vieille Marine Je dois admettre que pour années J’ai refusé de magasiner chez Vieille Marine parce que ma mère et ma grand-mère y ont fait leurs courses. Cependant, après des années de résistance, j’ai finalement cédé et j’ai été plus qu’agréablement surpris. Dick’s a peut-être les bas d’athleisure, mais Old Navy a certainement les meilleurs hauts d’athleisure. Les vêtements de sport d’Old Navy sont de qualité comparable à sa marque sœur Athleta ; sauf que le prix chez Old Navy est nettement inférieur. J’ai reçu plusieurs compliments sur mes 20 $ Brassière de sport PowerSoft à maintien légerqui sert à la fois de haut décontracté et de soutien-gorge de sport de yoga.

Pour toujours 21 Pour toujours 21 est le meilleur endroit où aller pour des vêtements moins chers que vous ne prévoyez pas de garder pendant des années. Bien que cela puisse prendre un peu de temps pour parcourir son site Web ou parcourir les allées du magasin pour trouver des vêtements que vous aimez, les offres en valent la peine. Forever 21 peut avoir des articles douteux, mais beaucoup de ses vêtements font de bonnes pièces de déclaration. Et les étudiants peuvent recevoir un 20% de réduction étudiant après s’être inscrit avec Haricots étudiants. Je recommande de passer plus de temps dans la section des ventes ; Je n’ai dépensé que 10 $ sur mon dernier achat et je suis reparti avec deux hauts et une paire de boucles d’oreilles. Je vais vous avertir, cependant, vous en avez pour votre argent, donc certains vêtements bon marché peuvent aussi être de qualité bon marché.

