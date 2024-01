10 boissons à éviter si vous essayez de perdre de la graisse abdominale

Viser à perdre de la graisse abdominale est un excellent objectif de santé à atteindre chaque jour. D’autant plus que la graisse viscérale (la graisse du ventre située au plus profond de l’abdomen) est liée à plusieurs problèmes de santé. Par exemple, selon École de médecine de Harvard, la graisse abdominale viscérale est associée à une mauvaise santé métabolique et à un risque plus élevé de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques et le diabète. De plus, ce type de graisse abdominale est lié à un risque accru de cancer du sein chez la femme. La bonne nouvelle est que faire des choix judicieux en matière de boissons peut vous aider à éliminer une fois pour toutes cette graisse abdominale tenace.

Mais s’il est essentiel de savoir quelles boissons sont bonnes pour perdre du poids, il est également essentiel de savoir de celles dont il faut se méfier. Nous avons discuté avec Destini Moody, RDN, CSSD, LDdiététiste et diététiste du sport avec Avis sur Garage Gymqui partage 10 boissons populaires à éviter si vous essayez de perdre de la graisse abdominale.

Si vous êtes prêt à resserrer votre tour de taille et à dire adieu aux boissons malsaines, lisez la suite pour savoir quelles boissons sabotent vos objectifs de perte de poids. Et lorsque vous avez terminé, consultez Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous buvez du thé vert.

Boissons au café mélangées

Se livrer à de délicieuses boissons à base de café mélangé peut sembler inoffensif, mais les sucres cachés et les calories vides contribuent à l’accumulation de graisse abdominale. “Les frappuccinos et les lattés sucrés sont d’excellents moyens de se faire plaisir de temps en temps après une dure journée, mais beaucoup de gens font l’erreur de croire que ces boissons peuvent remplacer une tasse de café ordinaire”, explique Moody. “Alors que le café noir contient en moyenne environ cinq calories par portion, un frappuccino de 16 onces contient environ 380 calories. C’est plus qu’une commande moyenne de frites chez McDonald’s. Tant de sucre et de graisses saturées ne rendront pas service à votre tour de taille.”

Boissons non alcoolisées

Les boissons gazeuses sont une autre boisson gourmande chargée de sucre ajouté et de calories vides, ce qui en fait des coupables courants de la graisse abdominale. Leur teneur élevée en sucre peut également provoquer des pics d’insuline, ce qui entraîne un stockage des graisses autour de l’abdomen. “Bien que les sodas soient disponibles en différentes saveurs, ils sont essentiellement du sirop de maïs gazéifié à haute teneur en fructose”, explique Moody. “Le problème avec les sodas sucrés est qu’ils augmentent votre glycémie, incitant ainsi le corps à extraire l’eau de ses cellules pour la diluer. Cela vous donne encore plus soif, ce qui peut vous inciter à boire plus de soda, et avant de vous en rendre compte, vous J’ai consommé des centaines de calories qui n’ont aucune valeur nutritionnelle et peuvent rapidement entraîner une prise de poids.

Jus de fruit

Bien que les jus de fruits puissent sembler sains, ils concentrent souvent les sucres sans les fibres bénéfiques des fruits entiers. Cela peut rapidement augmenter le taux de sucre dans le sang et saboter vos efforts pour perdre de la graisse abdominale. “Il est trompeur de croire que les jus de fruits vous aident à perdre du poids et à rester en bonne santé, car ils contiennent encore du sucre”, explique Moody. “Les fibres présentes dans les fruits entiers qui vous aident à rester rassasié et à contrôler votre apport calorique ne sont pas présentes dans les jus de fruits et peuvent vous amener à consommer une grande quantité de sucre et de calories en peu de temps. Cela peut rendre plus difficile la perte. gros ventre.”

Bière

L’excès de calories provenant de l’alcool peut contribuer à l’accumulation de graisse, en particulier autour de la taille. De plus, l’alcool contient sept calories par gramme, ce qui en fait un interdit si vous essayez de perdre du poids. Moody nous dit : « La bière contient du blé, ce qui la rend riche en calories. L’alcool, en général, modifie le métabolisme d’une manière qui incite le corps à stocker ses calories sous forme de graisse dans la section médiane, d’où le terme « ventre de bière ». L’alcool est également inflammatoire, et l’inflammation chronique est le principal moteur de l’accumulation de graisse viscérale.

Cocktails

Ces concoctions riches en calories sont riches en sucres ajoutés qui peuvent augmenter sournoisement votre apport calorique global, provoquant ainsi le stockage de la graisse abdominale. “Les cocktails contiennent de l’alcool, qui est un énorme ennemi de la perte de poids. Cependant, le véritable coupable en matière de cocktails, ce sont les mixeurs. Les cocktails contiennent souvent des sodas, des jus de fruits et des sirops ajoutés pour rendre les spiritueux plus agréables. Cependant, combiner ces derniers Les ingrédients caloriques riches en sucres raffinés inflammatoires et en alcool constituent un cocktail à part entière : un cocktail pour un gain de graisse viscérale”, explique Moody.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Smoothies

Les smoothies peuvent être un élément surprenant sur cette liste, mais les smoothies achetés en magasin ou trop sucrés contiennent souvent beaucoup plus de calories que prévu. Chargées de sucres et souvent dépourvues de fibres, ces boissons peuvent entraîner des chutes d’énergie et une prise de poids. “Les smoothies, même s’ils peuvent être remplis d’ingrédients sains comme des fruits et des légumes-feuilles, peuvent également être chargés de sucre et manquer de protéines à moins qu’ils ne soient ajoutés intentionnellement”, explique Moody. “Cela peut déclencher votre faim plus tôt qu’il ne le devrait et provoquer une suralimentation plus tard, ce qui peut entraîner une prise de graisse abdominale.”

Boissons pour sportifs

Malgré leur association avec l’athlétisme, les boissons pour sportifs sont souvent riches en sucre et en calories. À moins que vous ne pratiquiez régulièrement une activité physique intense, ces boissons peuvent entraîner un apport calorique excessif et vous empêcher de faire fondre la graisse abdominale. “Les boissons pour sportifs sont formulées spécifiquement pour fournir rapidement du sucre et des électrolytes aux athlètes afin d’alimenter leur exercice intense”, explique Moody. “Cependant, de nombreuses personnes croient à tort qu’en boire pendant leur temps libre est inoffensif. Les diététistes sportifs ne recommandent même pas aux athlètes de consommer des boissons pour sportifs à moins qu’ils ne s’entraînent pendant plus d’une heure en raison de la teneur en sucre. Même si les saveurs fruitées et hydratantes ont un goût super, une boisson pour sportifs moyenne contient environ 220 calories sans aucun nutriment, mais beaucoup de sucre ajouté.

Milkshakes

La combinaison d’une teneur élevée en sucre et en graisses saturées dans les milkshakes est l’un des principaux responsables de l’accumulation de graisse abdominale. Moody déclare : « Les milkshakes sont généralement préparés avec de la crème glacée riche en graisses saturées. Non seulement la combinaison de sucre et de graisses saturées peut augmenter le risque de maladie cardiaque, mais les deux composés inflammatoires peuvent rapidement augmenter le stockage de graisse viscérale dans le corps.”

Barbotines

Bien que les barbotines puissent être une gâterie rafraîchissante, elles sont souvent chargées de sucres ajoutés qui provoquent des pics d’insuline, entraînant un stockage de la graisse abdominale. “Les barbotines sont essentiellement de la glace finement pilée additionnée de sucre et de colorants artificiels”, explique Moody. “Si vous en avez déjà laissé une assez longtemps pour la voir fondre complètement, elle a tendance à ressembler à du sirop dans une tasse en polystyrène. Évitez les calories excessives (et le cerveau gelé) en passant ces boissons.”

Boissons énergisantes

Avec leur teneur élevée en caféine et en sucre, les boissons énergisantes peuvent fournir un regain d’énergie temporaire, mais au prix d’une augmentation de la graisse abdominale. “Certaines boissons énergisantes contiennent du sucre ajouté et des calories en excès, mais beaucoup contiennent des édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels peuvent avoir le potentiel de tromper le corps en lui faisant croire qu’il reçoit du sucre alors qu’il n’en reçoit pas. À son tour, cela peut inciter votre cerveau à rechercher le sucre auquel il s’attendait, ce qui vous amène à trop manger et rend la perte de graisse abdominale plus difficile », explique Moody.