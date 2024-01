10+ Bars à Vins à Paris (parfaits pour se détendre)

Dernière mise à jour le 23 janvier 2024 par Sophie Nadeau

S’il y a une boisson pour laquelle la France est particulièrement connue, c’est bien le vin. Il va sans dire que la capitale française regorge de bars à vins branchés et branchés que vous ne voudrez pas manquer lors de votre voyage à Paris. Voici quelques-uns des meilleurs bars à vin de Paris à ajouter à vos favoris pour votre prochaine aventure française.

Veuillez noter que le bar à vin est connu sous le nom de bar à vin en français.

Paris est la capitale mondiale de la gastronomie et la France est mondialement connue pour ses vins. Il n’est donc pas surprenant que la capitale française ne manque pas d’étonnants bars à vins où vous pourrez déguster la célèbre boisson.

Mais en raison du nombre de barres, il peut être difficile de déterminer lesquelles sont réellement bonnes ! Dans ce guide, nous détaillons les meilleurs bars à vins de Paris qui ont été soigneusement sélectionnés en fonction de leur emplacement, de leurs menus, de leur ambiance et surtout, de la sélection de vins qu’ils proposent.

10+ Les meilleurs bars à vins de Paris

Ô Château

Située dans le 1er arrondissement, à proximité de la Canopée des Halles, Ô Château est née en 2004 comme une marque de formation en œnologie. En 2011, les associés fondateurs décident qu’il est temps d’ouvrir le plus grand bar à vins de Paris. Aujourd’hui, vous pouvez réserver des dégustations de vins, vous rendre sur place pour plus de 50 vins et champagnes servis au verre, ou même pour un dîner. En raison de sa popularité, je recommande de réserver à l’avance.

Le Baron Rouge

Si vous êtes autant fan que moi de la série Gossip Girl, alors vous avez sans doute déjà entendu parler du bar à vin Le Baron Rouge puisque c’est ici que travaille Chuck lors des épisodes parisiens de Une fille bavarde.

Le bar à vin se trouve dans le 12ème arrondissement et ne prend malheureusement pas de réservation. Les samedis et dimanches de mi-septembre à fin avril, vous pourrez acheter des huîtres pour accompagner votre vin.

Le Garde Robe

Un autre bar à vins proche de Châtelet est Le Garde Robe. (qui se traduit en anglais par « la garde-robe »)qui a été créée en 2006. L’accent est mis ici sur les vins naturels et vous pouvez acheter des vins blancs, rouges, rosés et oranges au verre ou en bouteille.

Les points forts incluent qu’il y a une terrasse où vous pouvez vous asseoir et regarder le monde passer pendant les mois d’été, et que vous pouvez acheter de la nourriture au bar (la nourriture sur place est préparée par le chef Nigel et met l’accent sur les produits biologiques, sains et achetés sur le marché). nourriture).

Frenchie Bar à Vin

Situé dans la très chic rue du Nil (une rue célèbre pour ses nombreux hauts lieux culinaires) dans le deuxième arrondissement, si vous connaissez un peu la scène viticole parisienne, alors vous avez probablement entendu parler de Frenchie.

Du succès de Frenchie, de la même manière que le restaurant étoilé Michelin Septime a lancé une offre de bar à vins, Frenchie a également une émanation de bar à vins qui propose de petites assiettes accompagnées de vins magnifiques.

Le bar à vin a ouvert ses portes en Malheureusement, ils n’acceptent pas les réservations et vous devrez donc vous présenter le jour même et espérer que tout ira pour le mieux ! Mon conseil serait d’arriver plus tôt que tard car il n’y a pas beaucoup de places disponibles au bar à vin.

Le Barav

Ce restaurant et bar à vin se trouve dans le 3ème arrondissement de Paris, a été fondé en 2007 et dispose de terrasses. Cosy et convivial, ses collections comptent plus de 250 vins. Le Barav ne prend pas de réservation, je vous conseille donc d’arriver avant 19h si vous souhaitez une bonne table !

Monsieur Henri

Si vous recherchez un bar à vin élégant qui constitue également le lieu idéal pour une soirée en amoureux, alors Monsieur Henri, dans le 3ème arrondissement, coche toutes les cases. Oh, et ils servent même des cocktails et, si vous restez assez tard dans la nuit, vous pourriez même finir par danser !

Ce bar à vin est plus cher que certains autres de cette liste, mais ces prix reflètent certainement les environs (Le Marais est certainement l’un des quartiers les plus chics de la ville).

Beaucoup de vin

Le nom accrocheur de ce bar à vin situé à quelques pas de la Seine est mémorable, tout comme les ballons géants gonflables dans la vitrine affichant “beaucoup de vin”. Vous saurez ainsi littéralement que vous êtes dans le bon endroit une fois dehors.

Dans ce bar chaleureux, vous trouverez une atmosphère détendue et une carte proposant toutes sortes de vins, ainsi que des boissons non alcoolisées. Ils servent également une variété de petites assiettes, notamment des huîtres et du fromage.

Dossier

Ceux qui aiment les bars à vin qui proposent un peu plus que quelques assiettes façon tapas et des vins naturels tomberont vite sous le charme de Folderol, qui, à ma connaissance, est un concept tout à fait unique dans cette ville.

Ouvert en 2021, vous pouvez acheter des glaces ainsi que du pet-nat, ce qui fait de ce bar à vin littéralement l’un des endroits les plus cool pour sortir en ville (surtout lors d’une chaude soirée d’été où vous avez envie d’une glace) .

Si vous cherchez quelque chose de plus savoureux pour vous imprégner de votre vin, ils vendent également de la foccacia. Malheureusement, Folderol n’accepte pas les réservations et, pour être honnête, il est devenu un peu victime de son succès, comme en témoigne le panneau « pas de TikTok » sur la porte d’entrée.

L’Avant Comptoir du Marché

Si vous recherchez un bar à vin classiquement français où vous pouvez vous asseoir sur une terrasse, siroter un verre de vin croustillant et commander des plats typiquement français pour accompagner votre verre, alors c’est l’endroit où aller.

Situé dans le 6ème arrondissement, ce bar à vin fait effectivement partie de la chaîne L’Avant Comptoir. Cependant, alors que la plupart de leurs bars ne disposent que de places debout, ce bar à vin est un peu différent dans le sens où il est assez spacieux afin que vous puissiez facilement vous détendre pour savourer un repas (ou simplement un verre de vin).

La Belle Hortense

C’est vraiment l’un des bars à vins les plus pittoresques de Paris et je ne peux m’empêcher de prendre une photo de la façade bleu jean à chaque fois que je suis dans le 4e arrondissement. Le bar est l’accord parfait entre les livres et le vin (ce qui en fait l’arrêt idéal pour les amateurs de littérature). Vous pouvez également acheter des collations comme de la charcuterie et des fromages.

Cave Vino Sapiens

Si vous êtes à la recherche d’un bar à vins branché à deux pas de la Tour Eiffel, dans le quartier du Gros Cailloux, alors ne cherchez pas plus loin que la Cave Vino Sapiens. La spécialité du bar à vin, ce sont les vieux millésimes et, si vous avez de la chance, vous pourrez même déguster votre verre de vin en présence d’un vigneron.

Pratz

Niché dans le quartier branché de Pigalle, au pied de la butte de Montmartre, Pratz sert des vins naturels au verre ou à la bouteille. Il y a une foule amicale et une playlist de musique des années 80, et vous pouvez acheter de petites collations pour accompagner votre vin, comme de la charcuterie et du fromage.

La Cave à Michel

Située dans le 10ème arrondissement, direction La Cave à Michel et vous pourrez vous attendre à trouver des vins naturels accompagnés de diverses assiettes de tapas dans un espace frais et intimiste. Créé en 2014 par Romain et Maxime Tischenko suite au succès de leur restaurant (Le Galopin), la plupart des vins à la carte sont naturels.

La Buvette

Dans le 11e arrondissement, quartier connu pour ses bars étudiants, sa cuisine internationale et sa vie nocturne nocturne, vous trouverez La Buvette, un bar à vin décontracté servant des tapas, de la charcuterie et des fromages. Le bar est axé sur les vins naturels et ne prend malheureusement pas de réservation alors assurez-vous d’arriver avant 19 heures pour avoir une table !

Verjus Bar à Vins

Ce petit bar à vin parisien branché est niché au sous-sol, en contrebas du restaurant Verjus. Décontracté et décontracté, des vins traditionnels croquants vous seront servis dans une cave voûtée. Si vous avez un peu faim, plusieurs entrées sont proposées à la vente, notamment des olives, de la burrata, des artichauts et divers fromages.

En Vrac

Ce petit bijou de bar à vins est un peu hors des sentiers touristiques battus et se situe dans le 18ème arrondissement. Composé d’un peu plus d’une seule pièce remplie de petites tables et de chaises, ce qui ressemble plus à un salon qu’autre chose, des dizaines de vins sont exposés sur des étagères tout autour du bar. Il existe également des petits plats que vous pouvez commander pour accompagner votre vin.

Le Vin au Vert

Littéralement traduit en anglais par « vin vert », le concept de ce bar à vin à Paris est simple : de bons vins naturels et bio accompagnés de simples assiettes de plats chauds et froids. Vous pouvez également acheter des bouteilles de vin à emporter chez vous. La cave à manger a été ouverte par les passionnés de vin Etienne Lucan et Sébastien Obert en 2009 et est depuis lors un lieu prisé des touristes et des locaux.

Le 18 Oberkampf

C’est l’un des bars à vins les mieux notés de Paris, et pour cause. Ouvert en septembre 2021, le bar connaît depuis toujours un franc succès et accueille même des soirées jazz où vous pourrez déguster votre vin tout en écoutant de la musique live. J’y suis allé plusieurs fois et j’adore m’asseoir au bar et essayer les suggestions du barman.

Le Clown Bar

Depuis 2013, le bar Le Clown propose une cuisine française raffinée dans un cadre classé monument historique. La cave possède l’une des plus grandes collections de vins naturels de Paris et vous ne manquerez donc jamais d’un vin parmi lequel choisir.

Grotte UVA

Ce bar à vin branché et branché se trouve dans le 11ème arrondissement de Paris et est 100% dédié aux vins naturels. Ouvert du mardi au samedi (et fermé le dimanche et le lundi), vous ne pouvez pas réserver, alors présentez-vous rapidement pour prendre l’une des rares tables de ce bar. Ils servent également de petites bouchées comme du fromage.

Martin (boire et manger)

Encore une autre adresse viticole ultra cool du 11ème, Martin, qui se trouve à deux pas de République. J’y suis allé plusieurs fois et j’apprécie la sélection de vins naturels (même si je n’étais pas super fan du vin orange qui était recommandé) ainsi que les petites assiettes qui changent selon les saisons.

Les Amoureuses

Les Amoureuses