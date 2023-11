10 avantages et avantages que les travailleurs technologiques souhaitent avoir, classés

Selon Glaze Martillano, pour attirer les meilleurs talents, les entreprises ont besoin d’une image de marque employeur forte et d’une stratégie de recrutement et de marketing convaincante. Owen Mertens/Ground2Air Médias

Glaze Martillano est responsable de l’acquisition de talents chez Meta depuis près de cinq ans.

Martillano affirme que les avantages et avantages de Meta sont des outils de recrutement très efficaces pour l’entreprise.

Elle dit que l’avantage le plus sous-utilisé qu’offre Meta est son programme de soutien en santé mentale.

Cet article fait partie de Talent Insider, une série contenant des conseils d’experts pour aider les propriétaires d’entreprise à relever toute une série de défis en matière de recrutement.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Glaze Martillano, un recruteur technologique chez Meta qui vit à Toronto, sur les avantages offerts aux employés de Meta. Il a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

À mon avis, Meta propose l’un des meilleurs programmes d’avantages sociaux de l’industrie technologique. Je suis responsable de l’acquisition de talents dans l’entreprise depuis près de cinq ans. J’embauche des ingénieurs logiciels partout au Canada et aux États-Unis, et j’ai recherché des recrues chez nos concurrents. Les avantages sociaux de Meta constituent un outil de recrutement très efficace et nous aident à demeurer un employeur compétitif.

Naturellement, les gens ont des priorités différentes quant aux avantages et avantages qui sont les plus importants pour eux. Des avantages sociaux réguliers, comme de bons régimes médicaux et dentaires, sont attendus, mais nos ressources de bien-être et nos forfaits de réinstallation comptent parmi les principaux avantages qui intéressent nos employés.

Les licenciements ont réduit de nombreuses équipes dans le secteur technologique, et avec moins d’embauches, les entreprises doivent se concentrer sur le marketing de recrutement et la marque employeur. Les licenciements ont également permis de discuter davantage de la culture et de l’environnement de travail et ont encouragé les dirigeants à parler plus directement des plans d’équipe avec les candidats.

À mon avis, Avantages et bénéfices de Meta sont toujours considérés comme l’un des meilleurs packages du marché. Je pense que Meta a vraiment pensé à chaque domaine de la vie de ses employés et a créé des avantages pour s’assurer qu’ils se sentent soutenus. Voici les 10 principaux avantages qui m’ont aidé à recruter des travailleurs technologiques, classés.

10. Commodités au bureau

Notre siège social de Menlo Park, en Californie, offre de nombreux avantages au bureau que les candidats attendent avec impatience, tels que des repas gratuits, un service de blanchisserie, un service de voiturier, une salle de jeux vidéo, un salon de coiffure et d’autres services. Mais beaucoup de nos employés préfèrent travailler à distance ou de manière hybride, c’est pourquoi nous avons également mis en place une politique généreuse en matière de travail à distance.

9. Vacances

Lorsqu’ils rejoignent une grande entreprise technologique, la plupart des candidats ont des attentes élevées en matière de soins de santé, d’offres d’actions compétitives, de vacances et de primes. Les candidats ne sont pas aussi curieux et enthousiasmés par ces avantages parce qu’ils sont censés être exceptionnels, mais nos avantages de vacances sont un excellent outil de recrutement.

La partie la plus intéressante de notre forfait vacances est l’avantage « recharge ». Nos employés bénéficient de quatre semaines de prise de force chaque année. Après avoir travaillé dans l’entreprise pendant cinq ans, les salariés peuvent prendre 30 jours de congés payés d’un coup, en plus de leur prise de force habituelle.

8. Une allocation de bien-être pour les travailleurs à distance

Nous offrons également une allocation de 2 000 $ pour le bien-être afin que nos employés puissent acheter du matériel de gym, un abonnement à un gymnase et accéder à d’autres ressources de bien-être depuis leurs sites distants.

7. Fonds pour ouvrir un bureau à domicile

Cet avantage est devenu particulièrement populaire pendant la pandémie, alors que de plus en plus d’employés travaillaient à domicile. Nous avons offert 1 000 $ aux travailleurs à distance pour les aider à installer un bureau à domicile.

6. Quatre mois de congé de maternité et de paternité

Un autre avantage populaire que nous proposons est notre politique de planification familiale. Nous offrons quatre mois de congé de maternité et de paternité aux nouveaux parents. Nous nous sommes également associés à une entreprise pour proposer une couverture en matière de fertilité, qui permet aux employés d’accéder à des cliniques de fertilité, à des conseillers et à des médecins partout aux États-Unis, ainsi qu’à un défenseur des soins aux patients pour les soutenir dans leurs besoins.

5. Logement et transport pour les stagiaires

Meta propose un programme de stages de 12 semaines et nombre de nos stagiaires préfèrent vivre près du siège social afin de pouvoir travailler au bureau et bénéficier pleinement de l’expérience de l’entreprise. Pour ce faire, Meta offre aux stagiaires une aide au logement et des options de transport vers et depuis le travail.

Plus important encore, ils travaillent sur différents projets avec les employés de Meta en fonction de leurs intérêts et compétences personnels. Notre programme de stage est une expérience courte mais marquante.

4. Aide à la réinstallation

Nous nous sommes associés à une entreprise pour aider nos employés et leurs familles à déménager, dans certaines circonstances. L’entreprise de déménagement réserve des vols et des camions de déménagement et aide nos nouveaux employés à rechercher des endroits où vivre et à trouver des ressources en fonction de ce qui est important pour eux, qu’il s’agisse d’écoles maternelles, d’épiceries ou de transports.

L’entreprise fournit également un point de contact qui peut aider les familles à se renseigner sur les lois de l’État et sur la communauté dans laquelle elles emménagent. Je pense que l’indemnité de déménagement est plus que suffisante pour permettre à nos employés et à leurs familles de déménager.

3. Bonus

La structure des bonus de Meta reste compétitive, à mon avis. Les montants des primes ont peut-être changé depuis les licenciements, mais c’est un avantage que j’ai utilisé pour attirer de nouvelles recrues.

2. Dans le passé, les employés pouvaient choisir leur propre rôle professionnel

Nous soumettons les ingénieurs logiciels à un camp d’entraînement de huit semaines où ils peuvent s’immerger dans le code et les produits de l’entreprise. Dans le passé, ils rencontraient également différentes équipes pour sélectionner le domaine dans lequel ils souhaitaient travailler. Contrairement à d’autres grandes entreprises technologiques, nous n’embauchions pas pour un rôle spécifique.

L’un des plus grands avantages de travailler chez Meta était qu’après le camp d’entraînement, les ingénieurs logiciels pouvaient choisir leurs propres rôles, qu’il s’agisse de travailler avec Insta Reels, WhatsApp Payments, Facebook Stories ou une autre plateforme Meta.

1. Forfaits d’actions

Meta propose des programmes d’actions très compétitifs à ses employés, à égalité avec d’autres grandes entreprises technologiques. Cela facilite le recrutement, mais les candidats attendent de notre part un solide programme d’équité. Ce n’est pas nécessairement l’avantage qui ressort pour les nouvelles recrues, mais c’est l’un des plus importants.

Et un avantage méconnu

D’après mon observation, l’avantage le plus sous-utilisé qu’offre Meta est son programme de soutien en santé mentale. Les entreprises parlent de l’importance des soins de santé mentale, mais il existe toujours une stigmatisation liée à l’obtention d’aide, de sorte que les employés n’en profitent souvent pas.

Meta fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 en matière de santé mentale et propose des conseils sur place dans notre centre de bien-être. Nos avantages en matière de santé mentale s’étendent également à la famille immédiate d’un employé. Pour les parents qui ont un enfant ayant un trouble d’apprentissage, par exemple, nous collaborons avec une entreprise qui propose du coaching et du soutien.

Le recrutement technologique a subi des changements massifs, mais pour rivaliser pour attirer les meilleurs talents, vous avez besoin d’une bonne image de marque employeur, d’une stratégie de recrutement et de marketing convaincante et d’une solide proposition de valeur pour les employés. Quarante pour cent des employeurs disent croire que les travailleurs quittent leur emploi pour travailler dans des entreprises qui offrent de meilleurs avantages sociaux. Les meilleurs talents sont toujours recherchés, les recruteurs ont donc besoin d’une bonne stratégie pour lancer une conversation.