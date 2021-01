Les développeurs mettent toutes sortes de secrets, raccourcis et astuces cachés dans les gadgets que vous utilisez tous les jours. En voici un que je parie que vous ne saviez pas avant maintenant:

Prenez n’importe quel câble USB dans votre maison. Ce symbole d’un côté n’est pas seulement une image de marque ou une décoration. Il pointera vers le haut si vous vous connectez horizontalement; si vous branchez un câble verticalement, le symbole USB vous fera face. Agréable.

Faites de 2021 l’année où vous devenez plus technophile avec ces astuces intelligentes:

1. Apprenez à votre iPhone une nouvelle astuce

Grâce à iOS 14, vous pouvez désormais demander à votre téléphone d’exécuter une gamme de nouvelles commandes avec l’aide du geste de toucher arrière.

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone interprète les tapotements sur le dos comme une simple pression sur un bouton. Mais contrairement à l’ancien bouton d’accueil, les tapotements arrière peuvent faire beaucoup plus que verrouiller votre écran. Vous pouvez personnaliser le geste pour ouvrir votre application Wallet, désactiver le volume, prendre une photo et bien plus encore.

Les robinets arrière ne sont disponibles que sur les modèles iPhone 8 et plus récents avec iOS 14 installé. Voici comment le configurer:

• Sur votre iPhone, ouvrez Réglages, suivi par Accessibilité.

• Robinet Toucher.

• Faites défiler vers le bas et choisissez Retour Tap.

• Robinet Tapez deux fois ou Appuyez trois fois pour choisir une action. Vous pouvez attribuer jusqu’à deux gestes de retour en même temps.

Appuyez deux fois sur l’arrière de votre téléphone pour activer le geste Double Tap que vous avez attribué. Appuyez dessus trois fois et le geste Triple Tap s’activera. Vous pouvez changer les gestes définis à tout moment en suivant les mêmes étapes.

Vous pouvez également identifier une chanson en un seul clic sur votre iPhone.

2. Regardez beaucoup mieux pendant les appels Zoom

Les réunions Zoom quotidiennes peuvent être un frein. Au moins, vous pouvez être à votre meilleur en activant Retouchez mon apparence.

Son utilisation est gratuite, il n’est donc pas nécessaire de passer à un compte Zoom payant. Voici comment le configurer:

• Ouvrez Zoom sur votre bureau et cliquez sur votre image de profil. Puis clique Réglages.

• Clique le Vidéo languette.

• En dessous de Paramètres vidéo, Cliquez sur Retoucher mon apparence.

• Utilisez le curseur pour régler l’effet. Zoom se souviendra de vos préférences la prochaine fois que vous vous connecterez.

Vous pouvez également activer Retoucher mon apparence dans l’application Zoom iOS:

• Sur votre application Zoom, appuyez sur Réglages.

• Robinet Rencontres.

• Robinet Retouche mon apparence.

• Activez cette option pour afficher votre vidéo avec et sans retouche.

Si vous n'utilisez pas Zoom pour vos appels vidéo, vous pouvez toujours utiliser cette astuce. Snap Camera des fabricants de Snapchat qui vous permet d'appliquer des filtres aux appels Zoom, Skype et Google Meet.

3. Obtenez un meilleur son pendant les appels vidéo

Personne n’aime les sons craquants ou les bruits de fond dans ses appels vidéo. C’est embarrassant et distrayant. L’application Krisp utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter le bruit excessif et le supprimer.

Voici comment le configurer:

• Créez un compte et téléchargez l’application Krisp. Suivez les instructions d’installation.

• Ouvrez Zoom et cliquez Réglages.

• Ouvrez le Les paramètres audio. Dans la liste déroulante, sélectionnez Krisp pour votre microphone et Krisp pour votre haut-parleur.

• Dans l’application Krisp, choisissez le microphone que vous souhaitez utiliser et les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

Krisp est compatible avec Skype, Google Meet et Microsoft Teams. Recherchez les préférences ou le menu des paramètres de votre service vidéo et choisissez votre entrée microphone et votre sortie haut-parleur. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, Krisp prend en charge les utilisateurs Mac et Windows.

4. Sachez comment les applications vous espionnent

Lorsque Apple a publié iOS 14, il a inclus une nouvelle fonctionnalité qui avertit les utilisateurs lorsque la caméra ou le microphone est utilisé. Ces icônes d’indicateur sont un énorme gain de confidentialité.

Android 11 n’a pas la même fonctionnalité intégrée, mais vous pouvez recevoir les mêmes alertes avec l’application gratuite Access Dots pour Android. Une fois que vous avez installé l’application, vous verrez une icône verte si votre caméra est allumée ou une icône orange lorsque votre micro est en cours d’utilisation.

Lorsque vous installez Access Dots, il vous demandera des autorisations de contrôle total sur votre téléphone. Cela peut être approuvé en toute sécurité car l’application a besoin d’une autorisation pour vérifier si d’autres applications utilisent le micro ou la caméra.

Appuyez ou cliquez ici pour télécharger Access Dots et pour connaître les étapes à suivre lorsqu’une application surveille chacun de vos mouvements.

5. Un moyen rapide de couper votre musique en un clin d’œil

Si vous écoutez de la musique ou de l’audio dans un autre onglet, vous n’avez pas à arrêter ce que vous faites pour le calmer. Au lieu de cela, vous pouvez désactiver l’onglet en un seul clic.

Dans Google Chrome, faites un clic droit sur un onglet avec lecture audio et choisissez Site muet. Cette étape arrêtera la lecture de tout audio dans l’onglet jusqu’à ce que vous le réactiviez.

Dans Microsoft Edge, c’est encore plus simple. Cliquez simplement sur icône de haut-parleur. Il en va de même pour Safari.

6. Une meilleure façon de copier et coller qui élimine les fichiers indésirables

Avez-vous déjà copié du texte et vu le format se gâter lorsque vous avez essayé de le coller? Personne ne veut que les documents Frankenstein soient copiés à partir de sources différentes, c’est pourquoi une pâte propre est le meilleur moyen de garder tout votre texte cohérent.

Pour ce faire, appuyez simplement sur Ctrl + Maj + V sur PC ou Option + CMD + Maj + V sur Mac. Cela collera le texte que vous avez copié et supprimera le formatage qu’il avait. Si vous collez votre texte dans un document, il correspondra désormais à tout le reste.

7. Accélérez votre saisie avec des raccourcis de remplacement de texte faciles

Voici une astuce puissante qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et de désagrément: le remplacement de texte. Cette astuce vous permet de configurer des raccourcis pour remplacer des phrases plus longues, comme « GM » pour « Good morning! » Vous pouvez le faire avec des phrases courantes ou les personnaliser.

Pensez simplement aux possibilités. Le symbole @ devient votre adresse e-mail et quelque chose comme «myhome» peut raccourcir votre adresse.

Sur un iPhone:

• Aller à Réglages > Général > Clavier > Remplacement de texte

• Appuyez sur le icône plus, puis entrez votre phrase et votre raccourci. Robinet sauver.

Pour Android, vous pouvez le faire à l’aide du clavier Google:

• Ouvrez Gboard’s Réglages > dictionnaire > Dictionnaire personnel et choisissez votre langue.

• Pour ajouter, appuyez sur le signe plus. Dans le premier champ, saisissez le mot ou la phrase dont vous souhaitez que Gboard se souvienne. Dans le deuxième champ, saisissez le shortcode que vous souhaitez afficher.

8. Le parchemin secret que vous aimeriez connaître

Nous n’avons pas tous une souris sophistiquée avec une molette de défilement. Il existe un moyen simple de faire défiler directement votre clavier intégré: appuyez simplement sur le barre d’espace avec votre navigateur ouvert et vous vous déplacerez vers le bas de la page.

Pour revenir en arrière, appuyez sur Maj + barre d’espace.

Vous pouvez utiliser cette astuce dans tous les navigateurs Web sous Windows 10 et macOS. Si cela ne semble pas fonctionner, cliquez sur l’arrière-plan de la page Web sur laquelle vous vous trouvez et réessayez.

9. Gérez les notifications entrantes simplement sur iOS et Android

La gestion des notifications pour chaque application sur votre téléphone peut être une douleur royale dans le cou. Mais les dernières versions d’iOS et d’Android vous permettent de modifier ces paramètres à la volée. La prochaine fois qu’une notification arrive et que vous souhaitez désactiver, vous pouvez ajuster les paramètres directement dans la fenêtre.

Sur iOS, maintenez la notification enfoncée lorsqu’elle apparaît sur votre téléphone. La fenêtre doit s’agrandir légèrement. Ensuite, appuyez sur l’icône à trois points pour modifier les paramètres de cette application.

Sur Android, appuyez de manière prolongée sur la notification, puis appuyez sur Paramètres. Vous pouvez choisir de désactiver les notifications en appuyant sur Notifications désactivées ou en appuyant sur Avancé pour autoriser des notifications plus détaillées comme des points de notification.

10. Utilisez le mode sombre pour sauver vos yeux

Android 11 incluait un nouveau thème sombre qui est plus facile pour vos yeux lorsqu’il est vu en basse lumière. Vous pouvez même planifier l’activation du thème sombre, au cas où vous ne le voudriez pas tout le temps. Voici comment le configurer:

Faites glisser votre doigt depuis le haut de votre écran pour afficher le menu Paramètres rapides.

Appuyez longuement sur l’icône Thème sombre. Cela ressemble à une demi-lune.

Vous verrez les trois options de planification: « Aucune », « S’allume du coucher du soleil au lever du soleil » et « S’active à une heure personnalisée ».

Si vous choisissez «S’active à l’heure personnalisée», choisissez les heures auxquelles vous souhaitez que le thème sombre commence et se termine.

Maintenant que vous connaissez ces conseils techniques pratiques, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos appareils sans dépenser d’argent supplémentaire. Vous ne pouvez pas battre ça.

Vous utilisez un iPhone?

