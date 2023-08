10 astuces pour améliorer naturellement votre santé oculaire

Il est facile de prendre nos yeux pour acquis. Cependant, les problèmes de vision peuvent sérieusement affecter votre vie au fil du temps, au-delà du port de lunettes ou de lentilles de contact. En fait, la perte de vision peut diminuer votre qualité de vie et augmentez votre risque de dépression, de diabète et d’autres problèmes de santé, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Pratiquer des habitudes quotidiennes simples peut vous aider à améliorer votre santé oculaire et à réduire votre risque de problèmes à l’avenir.

Porter des lunettes de soleil

L’exposition de vos yeux aux rayons ultraviolets peut causer des dommages au fil du temps. Le port de lunettes de soleil peut bloquer les rayons UV nocifs, réduisant ainsi le risque de maladies oculaires comme la cataracte, les coups de soleil, le cancer des yeux et les excroissances autour de l’œil, selon l’American Academy of Ophthalmology. Les lunettes polarisées avec des verres fumés ou gris peuvent offrir la meilleure protection contre les rayons du soleil et réduire l’éblouissement.

Faire des pauses à l’écran

Un temps d’écran prolongé peut provoquer une sécheresse oculaire, des douleurs au cou et aux épaules, une vision floue, des maux de tête et une fatigue oculaire numérique, ou syndrome de vision par ordinateur. L’American Optometric Association recommande d’utiliser le Règle du 20-20-20 pour prévenir le syndrome de vision par ordinateur. Toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à au moins 20 pieds pendant 20 secondes.

Faites aussi des pauses lecture

Le temps passé devant un écran n’est pas le seul moyen de fatiguer vos yeux. Lorsque vous lisez un livre, vous le tenez probablement aussi près de vous pendant de longues périodes. Les deux activités peuvent conduire à myopie, ou myopie, ce qui signifie que les objets éloignés sont flous tandis que les objets rapprochés sont clairs. Tout comme vous devez utiliser la règle 20-20-20 pour faire des pauses à l’écran, vous devez également utiliser cette règle pour les pauses dans les livres. Si vous êtes absorbé par ce que vous lisez ou faites sur l’ordinateur, réglez une alarme pour ne pas manquer votre pause de 20 minutes.

Photothèque scientifique/Getty Images

Bouge ton corps

L’exercice régulier peut fournir bienfaits pour la santé des yeux, comme favoriser la santé des vaisseaux sanguins et réduire le risque de développer un glaucome et une rétinopathie diabétique, rapporte l’AAO. Le CDC recommande au moins 150 minutes d’activité aérobie modérée chaque semaine, plus deux jours de musculation pour vos muscles. Vous pouvez également pratiquer des exercices oculaires pour réduire la tension et la fatigue oculaire lorsque vous êtes assis à votre bureau.

Aller dehors

Les enfants et les adultes doivent sortir souvent, même si vous faites l’exercice recommandé à l’intérieur. La recherche montre que les enfants qui passent du temps dehors ont un risque plus faible de développer une myopie à l’adolescence et à l’âge adulte. Jouer avec vos enfants sur le terrain de jeu local, marcher dans les bois ou même jouer dans le jardin peut aider toute la famille à rester active et en bonne santé. N’oubliez pas vos lunettes de soleil !

Ne fume pas

C’est bien connu, fumer est mauvais pour la santé. Cela peut également augmenter votre risque de développer des maladies oculaires comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge, selon la Food and Drug Administration. Les fumeurs ont un risque deux à trois fois plus élevé de développer une cataracte et un risque jusqu’à quatre fois plus élevé de DMLA. Des recherches futures pourraient déterminer si le fait de fumer des cigarettes peut également provoquer un glaucome, une maladie oculaire de Basedow, une maladie oculaire thyroïdienne et favoriser l’apparition ou la progression de la rétinopathie diabétique. Pour améliorer votre santé, élaborez un plan d’abandon du tabac.

Images simples/Getty Images

Mangez des repas équilibrés

Les aliments que vous consommez quotidiennement peuvent améliorer la santé de vos yeux. Manger des aliments riches en vitamines A, C et E, en bêta-carotène, en acides gras oméga-3, en lutéine, en zéaxanthine et en zinc peut favoriser la croissance cellulaire, réduire l’inflammation des tissus oculaires et limiter les radicaux libres qui peuvent endommager vos yeux.

Pour obtenir les bons nutriments pour vos yeux, mangez des repas équilibrés en incluant certains de ces éléments. nourriture dans votre alimentation habituelle, recommandé par l’AAO :

Vitamine A et bêta-carotène : Abricots, carottes, cantaloup, patates douces, poivron rouge, ricotta, mangue

Abricots, carottes, cantaloup, patates douces, poivron rouge, ricotta, mangue Vitamine C: Pamplemousse, oranges, citrons, mandarines, pêches, fraises, tomates, poivron rouge

Pamplemousse, oranges, citrons, mandarines, pêches, fraises, tomates, poivron rouge Vitamine E : Avocats, amandes, beurre de cacahuète, germe de blé, graines de tournesol

Avocats, amandes, beurre de cacahuète, germe de blé, graines de tournesol Oméga 3: Flétan, sardines, saumon, thon, truite

Flétan, sardines, saumon, thon, truite Lutéine et Zéaxanthine : Chou vert, brocoli, œufs, pois, chou frisé, épinards, laitue romaine, feuilles de navet

Chou vert, brocoli, œufs, pois, chou frisé, épinards, laitue romaine, feuilles de navet Zinc: Haricots de Lima, haricots rouges, pois aux yeux noirs, viandes rouges maigres, huîtres, céréales enrichies, volaille

Évitez de vous frotter les yeux

Si vous vous frottez habituellement les yeux, cela pourrait causer des lésions oculaires ou des infections. Les yeux secs et la fatigue oculaire peuvent vous donner envie de vous frotter les yeux, et certains peuvent les frotter trop ou trop fort. Cela peut entraîner des problèmes tels qu’une vision réduite ou floue, des maux de tête, une inflammation, une sensibilité oculaire et lumineuse. Une autre raison pour éviter de vous frotter les yeux est que les bactéries ou les virus présents sur vos doigts ou vos mains pourraient entraîner une conjonctivite, communément appelée œil rose. Au lieu de vous frotter les yeux, utilisez des gouttes pour les yeux ou une solution saline pour nettoyer vos yeux et les garder humides. Résistez à l’envie et trouvez autre chose pour occuper vos mains jusqu’à ce que vous vous débarrassiez de cette habitude.

Lavez-vous les mains

Vous devez toujours vous laver les mains avant de toucher votre visage ou vos yeux et de manipuler des lentilles de contact. Presque 45 millions d’Américains portent des lentilles de contactet environ 1 porteur sur 3 développe des complications, avec 1 infection sur 5 par des lentilles de contact provoquant des lésions cornéennes.

De plus, on ne sait pas quels types de germes se trouvent sur les objets que vous touchez après que quelqu’un les a contaminés sans le savoir. Se laver les mains régulièrement peut réduire votre risque de maladie respiratoire jusqu’à 21 % et de maladie diarrhéique jusqu’à 40 %, rapporte le CDC.

Enlève ton maquillage

Après une longue journée, la dernière chose à laquelle vous pourriez penser est de vous démaquiller les yeux avant de vous coucher. Mais cela profite à la santé de vos yeux et peut réduisez votre risque de blépharite ou inflammation des paupières, selon le réseau des optométristes.

Vous devez également adopter de bonnes pratiques de maquillage qui peuvent sauver votre peau et vos yeux, comme n’utiliser que des produits conçus pour les yeux, remplacer souvent votre maquillage (surtout après une infection oculaire), ne pas appliquer de maquillage pour les yeux sur l’intérieur des paupières et ne jamais partager de maquillage pour les yeux avec quelqu’un d’autre. Si vous utilisez des pinceaux ou des éponges pour vous maquiller les yeux, lavez-les régulièrement.