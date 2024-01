10 artistes à découvrir dans les Fondations hiver 2024

Foundations est le salon en ligne saisonnier d’Artsy qui met en lumière les nouvelles œuvres de galeries connues pour repérer et nourrir les talents émergents. Ici, Artsy Editorial sélectionne 10 artistes émergents qui ont retenu notre attention lors de la foire, chacun apportant une nouvelle vision de la matérialité, de la technique ou du sujet.

B. 1976, Oslo, Norvège. Vit et travaille en Norvège.

La pratique multidisciplinaire de l’artiste norvégienne Liv Tandrevold Eriksen couvre la toile, la sculpture, les textiles et la pratique sociale. Elle est connue pour son projet d’exposition d’artistes nomades, She Will Studio, qui a autrefois trouvé sa maison dans une station-service et un lave-auto abandonnés à Ski, en Norvège. Exposées dans Foundations dans le cadre d’une exposition collective avec sa galerie représentative, QB Gallery, les œuvres sur toile cousues d’Eriksen présentent un jeu fascinant de lignes, de tissus et de couleurs, réalisé à l’aide de peinture acrylique diluée appliquée sur toile, puis découpée, façonnée et disposée en des assemblages à grande échelle. Certaines marques exigent une attention immédiate avec leur pigmentation vive et leur clarté, tandis que d’autres se dissolvent délicatement dans la toile, lui conférant une qualité subtile et éphémère.

En plus de ses œuvres murales, Eriksen transforme ingénieusement les toiles peintes en pièces sculpturales autoportantes qui dégagent une sensation d’apesanteur. Incluse dans Fondations, la sculpture Pierre chaude (2023) ressemble à une cuillerée de crème fouettée posée gracieusement sur le sol. Sa forme aléatoire mais intentionnelle cache un échafaudage intérieur structuré, fabriqué en béton et en acier. Eriksen a fait ses études à l’Institut KHIO en Norvège et ses œuvres ont été acquises par de nombreuses collections publiques, notamment Statens Kunstråd en Suède, le Conseil norvégien de la culture et le ministère norvégien des Affaires étrangères. —Jordan Huelskamp

B. 1991, Hubei, Chine. Vit et travaille à Tokyo.

Utilisant des couleurs vives et des coups de pinceau gestuels, les peintures de Yang Bo se rapprochent des conditions hyper-stimulantes de la vie contemporaine. Dans le travail de l’artiste d’origine chinoise et basé au Japon, l’expérience quotidienne et les médias consommés s’effondrent : des toiles en forme de cœur transposent les « j’aime » en ligne en objets physiques, le texte devient image, les écrans et les paysages convergent. Dans la présentation de Yang Foundations à la Yutaka Kikutake Gallery, la galerie de Tokyo avec laquelle il a monté de nombreuses expositions, une qualité de nostalgie onirique est souvent perturbée par des détails gênants. Le ciel semblable à une aurore de un passager (2023) sont percés par un drone en vol stationnaire, tandis que le sujet du tableau – le conducteur d’un cyclomoteur, vu à la première personne – zoome sur un paysage urbain pittoresque, mais est distrait par un téléphone monté sur son guidon. Dans une autre paire de paysages vibrants, Rivière (pour toujours) et Rivière (et toujours) (tous deux en 2019), les phrases titulaires apparaissent à la surface d’une rivière, qui sera bientôt emportée par les eaux, rappelant la nature éphémère des promesses. Yang a terminé son MFA en peinture à l’Université des Arts de Tokyo en 2019. En plus d’exposer avec Yutaka Kikutake, il a exposé autour de Tokyo dans des lieux tels que Capsule et Eukaryote. —Olivia Corne

B. 1982, Swansea, Pays de Galles. Vit et travaille à Berlin.

Dans la pratique de Dan Rees, la peinture est une manière subversive de parler de la politique de l’art : des relations entre le spectateur et l’artiste, et entre la valeur et la fonction sociale. À cette fin, des travaux antérieurs ont vu l’artiste expérimenter des sujets et des matériaux issus de son éducation dans la banlieue ouvrière du Pays de Galles, comme le pebbledash, un gravier mélangé à du ciment qui décore souvent les maisons au Royaume-Uni. En deux ouvrages, chacun intitulé Artex (2015 et 2017), présenté avec Canopy Collections dans le cadre de Foundations, l’artiste se réapproprie les tourbillons de plâtre qui étaient courants dans la rénovation des maisons britanniques à partir des années 1970. Si les taches des peintures rappellent l’abstraction gestuelle du milieu du siècle, elles portent le nom de ce matériau plutôt déclassé, remettant en question la manière dont nous évaluons la valeur esthétique. Au cours de la dernière décennie, les œuvres de Rees ont été largement exposées dans des galeries telles que Tanya Leighton à Berlin et T293 à Rome, ainsi que dans des institutions telles que la Fondation Nomas à Rome et la Fondation Goss-Michael à Dallas. Son travail a également été présenté dans le recueil Thames & Hudson. Peinture Contemporaineune anthologie de la manière dont les artistes utilisent la peinture dans leur pratique. —Josie Thaddeus-Johns

B. 1986, Catane, Italie. Vit et travaille à Rome.

Les dernières œuvres de Marco Emmanuele sont des toiles tourbillonnant d’une palette chatoyante de bleus fumés, de verts olive, d’ocres, de roses et de blancs enneigés. Certaines œuvres sont des monochromes sobres et poétiques ; d’autres sont quelque peu abstraits, ressemblant à des paysages émouvants ou à des natures mortes. Ce ne sont pas des peintures au sens traditionnel du terme : elles sont plutôt constituées d’une combinaison de poussière de verre, de colle de lapin et de sable. Certains sont finis avec des galets de verre de mer givré, collés sur le bord supérieur de la toile. Cette formule donne lieu à des œuvres extrêmement élégantes et merveilleuses. Une œuvre remarquable d’Emmanuele, présentée dans Foundations avec la galerie LABS Contemporary Art, basée à Bologne, est Un geste cinique (2023 ; « un geste cynique »). La grande pièce prend une forme organique ressemblant à une paire de pieds tronqués flottant sur le mur, ondulant de bandes de vert et de beige. L’artiste italien est issu d’un milieu de recherche, de production musicale et d’architecture, et ses œuvres sont remplies de considérations sur la colonisation, la dégradation de l’environnement et l’impact de l’homme sur la nature. Au-delà de ce corpus de travail, Emmanuele a une pratique interdisciplinaire, qui s’étend de la transformation de matériaux industriels, comme le verre et le fer, à la céramique et à la performance. —Casey Lesser

B. 1982, Paris. Vit et travaille à Paris et Prague.

À travers une pratique diversifiée qui englobe la sculpture, la performance et le cinéma, l’artiste française Julie Béna a construit une riche écurie de personnages et de symboles récurrents. Des bouffons, des araignées et des parties de corps flottantes dérivent dans son travail, leurs formes fantaisistes apportant un sentiment de légèreté tout en suscitant de puissantes idées sur l’action et l’incarnation. Actrice qui faisait partie d’une compagnie de théâtre en tournée lorsqu’elle était enfant, Béna apporte souvent des éléments de mise en scène dans sa pratique. Dans une série, des paires d’yeux caricaturaux fabriqués à partir de dentelles délicates sont suspendus à des ficelles, comme des marionnettes. Yeux (tristes) (2023) – présentée dans la présentation Foundations de la galerie londonienne NıCOLETTı, qui représente Béna – est l’une de ces œuvres, avec des iris bleus saisissants et des sourcils arqués et féminins. Des toiles d’araignées coulent de ces yeux comme des larmes, avec des phallus volants pris au piège dans leurs fibres, donnant à l’œuvre un côté surréaliste. Béna a fait ses études à la Villa Arson à Nice, en France, et à l’Académie Gerrit Rietveld à Amsterdam. Elle a exposé et joué dans des lieux prestigieux à Paris dont la Fondation Louis Vuitton, le Palais de Tokyo et le Jeu de Paume. En 2018, elle a été nominée pour un prix AWARE. —Olivia Corne

B. 1986, Londres. Vit et travaille à Londres et à Mascate, Oman.

La lumière, l’ombre et l’eau ponctuent les images célestes d’Eman Ali, agissant comme des passerelles vers de nouveaux royaumes. Exposant aux Foundations avec Hunna Art, une galerie en plein essor qui défend les femmes artistes de la péninsule arabique, Ali présente des images transcendantes qui déconstruisent les idéaux sociopolitiques de la culture Khaleeji de la région. Ses œuvres examinent l’intersection du genre, de la religion et du pouvoir dans le monde arabe, suscitant un dialogue autour de récits historiques. Dans sa série « Banat Al Fi’9a » (« Les filles d’argent »), par exemple, Ali revient sur l’Oman des années 1960, sous le règne du sultan Said bin Taimur. Utilisant la technologie de l’IA et des éléments d’Arabizi, une écriture romanisée utilisée pour la communication numérique, Ali examine la féminité et la libération à travers des réalités alternatives.

L’eau sert de motif unificateur dans Espace (2023) et Portail (2022), qui présentent des mains et une silhouette flottant sous des courants ondulants luminescents. Chaque œuvre capture le lien entre les humains et le monde naturel, dévoilant une recherche de sens et d’appartenance. Ali a obtenu un baccalauréat en design graphique de Central Saint Martins en 2008 et une maîtrise en photographie du Royal College of Art en 2017. En 2020, sa photographie Moza et les grenades (2018) a été lauréate d’une seule image des British Journal of Photography Female in Focus Awards. —Adéola Gay

B. 1996, Mattoon, Illinois. Vit et travaille à Los Angeles.

Noah Schneiderman, basé à Los Angeles, crée des peintures mystiques qui utilisent des colorants naturels fabriqués à partir de matériaux tels que des fleurs, de la boue et de l’écorce pour combler le fossé entre la toile et le monde naturel. En tant qu’artiste autodidacte, Schneiderman aborde son travail comme le reflet de son monde intérieur, intégrant une signification spirituelle aux visions et aux personnages qu’il représente. Dans la présentation Foundations de Schneiderman avec la galerie The Valley, basée au Nouveau-Mexique, où l’artiste a présenté sa première exposition personnelle, ses peintures sont à la fois une expression intuitive de son identité et un commentaire subtil sur notre relation avec l’environnement. Puits-Printemps (2022), par exemple, montre une scène brumeuse et onirique d’arbres sous un soleil sourd. Ces rendus obscurs évoquent des explorations semblables à des souvenirs où la découverte est de la plus haute importance. D’autres peintures, comme L’observateur (2022), représentent des figures androgynes sur fond abstrait, apparemment coincées dans une contemplation statique. Ces dernières années, Schneiderman a exposé dans plusieurs expositions personnelles et en duo, notamment « The Cosmic Game » à la Solito Gallery de Naples, en Italie, et « Old Fire, New Spring » à la Gene Gallery de Shanghai. De plus, son travail sera présenté dans l’exposition collective « Arcadia and Elsewhere » chez James Cohan à New York plus tard cette année. —Maxwell Rabb

B. 1988, Brésil. Vit et travaille à Rio de Janeiro.