10 ans se sont écoulés depuis le plus gros impact de météore de mémoire d’homme

Presque tous les jours, un morceau de roche spatiale heurte la Terre et brûle comme une boule de feu brillante dans le ciel. Et, il y a probablement beaucoup plus de ces impacts mineurs qui ne sont pas signalés sur la majorité de la planète qui n’est pas peuplée. Ce qui ne se produit pas au quotidien est un impact cosmique comme celui qui a littéralement a secoué la Russie le 15 février 2013.

Les caméras du tableau de bord et les vidéos des smartphones dans et autour de la ville de Tcheliabinsk ont ​​capturé une énorme boule de feu diurne traversant le ciel, accompagnée d’une énorme onde de choc qui a brisé les fenêtres de la ville de plus d’un million d’habitants. Des centaines de bâtiments ont été endommagés et de nombreux blessés ont été signalés, mais heureusement aucun n’a été mortel.

Les scènes effrayantes ont une ambiance de temps de guerre, mais la cause était très certainement non militaire. Un gros météoroïde, également appelé bolide, a explosé en traversant le ciel peu de temps après être entré dans l’atmosphère à près de 60 fois la vitesse du son.

L’explosion qui a envoyé des ondes de choc vers la surface avait une force presque égale à 30 fois celle du premier essai de bombe atomique et s’est en fait produite dans la haute atmosphère, environ trois fois l’altitude de croisière typique d’un avion commercial.

Le plus gros fragment présumé du super bolide à remonter à la surface a percé un trou de 20 pieds (six mètres) de large dans la surface glacée du lac Cherbakul voisin et a rapidement coulé. La météorite de trois quarts de tonne a été récupérée du fond et réside maintenant au Musée d’histoire d’État du sud de l’Oural à Tcheliabinsk.

Un lac gelé est sans doute l’endroit le plus sûr possible pour qu’un météoroïde ait un impact sur la surface de la planète, en plus de l’océan, car aucun dommage n’a été signalé suite à son impact sur la surface. Sa collision avec l’atmosphère était une autre affaire.

Le morceau de la taille d’un séchoir qui se trouve maintenant dans le musée a été réduit par la friction d’un astéroïde d’au moins 20 mètres de diamètre et pesait environ 12 000 tonnes au moment où il a touché l’atmosphère.

Le seul événement des temps modernes qui se compare vraiment à l’impact de Tcheliabinsk est l’événement dit de Tunguska en 1908, lorsqu’un autre morceau d’astéroïde ou de comète aurait explosé au-dessus de la Sibérie. L’explosion d’air qui en a résulté a aplati plus de 80 millions d’arbres et pourrait avoir joué un rôle dans trois décès.

Un examen des récits de témoins oculaires de l’événement de Tunguska a été publié en 2019 par des chercheurs qui ont également étudié l’impact de Tcheliabinsk. Ils ont déterminé que des rapports de verre brisé se sont produits sur une zone quatre à cinq fois plus large dans le cas de Tunguska par rapport à Chelyabinsk. Les dommages plus étendus dans le cas précédent n’ont pas grand-chose à voir avec la taille de l’objet, qui était comparable, mais sont plutôt liés à l’angle plus raide que le bolide de Tunguska a pris lorsqu’il est entré dans l’atmosphère.

Une analyse de 2014 publié dans Physics Today a conclu “les dommages [in Chelyabinsk] aurait pu être bien pire.”

De meilleurs yeux sur le ciel

Depuis 2013, des progrès significatifs ont été réalisés dans le repérage et le suivi d’objets géocroiseurs pouvant présenter un certain risque d’impact. La NASA et d’autres agences spatiales cataloguent et suivent constamment des milliers d’astéroïdes.

Les progrès réalisés dans cet effort étaient sur afficher cette semaine lorsque les astronomes ont repéré un minuscule astéroïde de la taille d’un réfrigérateur quelques heures seulement avant de percuter l’atmosphère. D’autres observations ont été rapidement faites et les scientifiques ont pu prédire avec précision l’heure et le lieu où le météore deviendrait une boule de feu largement observée au-dessus de l’Europe.

Cette capacité est due en grande partie aux nouvelles études du ciel et aux observatoires comme MEERKAT en Afrique du Sud et ATLAS à Hawaï qui ont été mis en ligne au cours de la dernière décennie. Encore plus impressionnant, la mission DART de la NASA a réussi à modifier avec succès la direction d’un astéroïde dans l’espace l’année dernière, portant un coup majeur à la cause de la protection planétaire à l’avenir.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Découvrez l’impact de la sonde DART de la NASA sur l’astéroïde Dimorphos

3:22



Mais il reste encore de nombreux objets à découvrir qui pourraient nous aveugler comme l’a fait le bolide de Tcheliabinsk. En particulier, nous avons littéralement un angle mort lorsqu’il s’agit d’objets s’approchant de nous depuis la direction du soleil. La mission NEO Surveyor de la NASA pourrait aider à résoudre ce problème plus tard dans la décennie.

Tcheliabinsk nous a également donné de nouveaux motifs d’inquiétude. Recherche publié plus tard en 2013 a suggéré que le super bolide au-dessus de la Russie était peut-être un fragment qui s’est détaché d’un plus gros astéroïde. Cela nous rappelle que déterminer et suivre les orbites de tous les astéroïdes s’approchant ou s’approchant de la Terre ne suffira peut-être jamais si un fragment imprévu pouvait être détaché et envoyé dans notre direction à tout moment.

Un autre un article troublant a été publié à l’époque constatant que nous devrions nous attendre à ce que de tels impacts se produisent plus d’une fois par siècle, peut-être aussi souvent que toutes les deux décennies.

Aucun astéroïde ou autre objet connu ne présente actuellement de menace d’impact, mais cela vaut toujours la peine de garder autant d’yeux que possible sur le ciel et l’espace.