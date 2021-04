Des manifestants à Bristol, en Angleterre, manifestent le 3 avril contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux. | Finnbarr Webster / Getty Images

La loi proposée mettrait un pouvoir énorme entre les mains de la police et nuirait potentiellement à la capacité de protester.

Des milliers de manifestants ont défilé à travers la Grande-Bretagne samedi pour protester contre un nouveau projet de loi massif sur la police qui créerait de nouvelles restrictions à la manifestation en Angleterre et au Pays de Galles et imposerait de lourdes amendes pour non-respect des instructions de la police.

Le projet de loi, officiellement connu sous le nom de projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, a été présenté au début du mois de mars et a connu depuis lors un large échec en Angleterre et au Pays de Galles. Cela inclut également la condamnation et la réforme des tribunaux, entre autres changements, mais les manifestants sont particulièrement irrités par les nouveaux pouvoirs de police proposés concernant les manifestations.

Une sélection de signes à la protestation Kill the Bill sur la place Saint-Pierre @MENnewsdesk pic.twitter.com/ad42u28YgW – Tom Molloy (@TOMolloyMEN) 3 avril 2021

Si le projet de loi est adopté, selon Dominic Casciani de la BBC, la police aura le pouvoir d’imposer des heures de début et de fin aux manifestations, ainsi que des limites de bruit – même si une seule personne protestera.

De plus, écrit Casciani, le projet de loi criminaliserait la violation des restrictions que les manifestants «auraient dû» connaître, même s’ils n’ont pas reçu un ordre direct d’un officier », et« causer intentionnellement ou imprudemment des nuisances publiques ».

Selon le député travailliste Jeremy Corbyn, ancien chef du parti, le projet de loi «criminalise effectivement les manifestations pacifiques».

« Le droit de protester est précieux. » En avance sur @JeremyCorbyn s’adresser à Londres de demain #KillTheBill protestez, regardez cette vidéo, faites passer le mot et aidez à bâtir le mouvement pour défendre nos droits démocratiques. pic.twitter.com/CTIvNAc3ZH – Projet Paix et Justice (@corbyn_project) 2 avril 2021

«Le droit de manifester est au cœur d’une société démocratique», a déclaré Corbyn dans une vidéo vendredi. «Cela fait partie de qui nous sommes. Et ensemble, nous allons battre la proposition dangereuse de Boris Johnson d’interdire les manifestations.

Les marches «tuer le projet de loi» de ce week-end ne sont pas les premières. Selon le Guardian, Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, a été le théâtre d’au moins cinq manifestations au cours des deux dernières semaines, dont une qui est devenue violente et a vu au moins deux véhicules de police incendiés plus tôt en mars.

Rien de la même ampleur n’a été rapporté jusqu’à présent samedi, mais selon Sky News, au moins 26 manifestants ont été arrêtés à Londres à la suite d’un affrontement avec la police.

Le Royaume-Uni est au cœur de son propre débat sur la police

Comme l’a expliqué le New York Times à la fin du mois dernier, le projet de loi arrive à un moment sensible au Royaume-Uni. L’enlèvement et le meurtre de Sarah Everard à Londres le mois dernier, et la répression ultérieure d’une veillée honorant Everard pour avoir violé les restrictions de Covid-19, ont tous deux mis un débat sur le rôle de la police au Royaume-Uni.

Une femme est arrêtée par des agents de la police métropolitaine lors d’une veillée à la mémoire de Sarah Everard sur Clapham Common, Londres. Photographie de @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr – Alastair Johnstone (@a_lastair) 13 mars 2021

Un policier de Londres, de la même force de police qui a interrompu la veillée, a été accusé du meurtre d’Everard.

Le pays a également vu son propre mouvement Black Lives Matter l’été dernier après la mort de George Floyd à Minneapolis. Des manifestants à travers le Royaume-Uni sont descendus dans la rue pour protester contre le racisme, les inégalités et la brutalité policière, et à Bristol, une foule abattu une statue du marchand d’esclaves Edward Colston et l’a jeté dans le port.

À Londres, une statue de l’ancien Premier ministre Winston Churchill a également été graffitis au cours de l’été.

Bristol, Angleterre: des manifestants ont abattu une statue d’Edward Colston, un marchand d’esclaves du 17e siècle, et l’ont jetée dans le port. Il a été récupéré et sera placé dans un musée 4 / pic.twitter.com/ZZ5rPst6YZ – Reuters (@Reuters) 12 juin 2020

Une disposition du projet de loi sur les services de police actuellement devant le Parlement alourdit spécifiquement la sanction pour atteinte à de telles statues. Selon la BBC, la mesure «clarifie que les dommages aux monuments commémoratifs peuvent conduire à 10 ans de prison.»

En réponse à cette disposition et au meurtre d’Everard, les manifestants «kill the bill» ont défilé avec des pancartes indiquant «10 ans pour protester, 5 ans pour viol», selon le Guardian. Samedi, selon l’AP, les manifestants ont scandé «Les femmes ont peur partout, la police et le gouvernement s’en moquent!»

Malgré les protestations, le projet de loi a progressé au Parlement britannique avec le soutien du Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson. À la mi-mars, il a dégagé son premier vote à la Chambre des communes, 359 voix contre 263, et la mesure a été renvoyée au comité.

Selon le New York Times, le gouvernement conservateur espérait profiter de l’indignation suscitée par la mort d’Everard pour adopter le projet de loi, mais l’opposition récente semble avoir changé cela. Le processus du comité aurait été retardé jusqu’à plus tard dans l’année, rapporte le Times, alors que les protestations et les critiques de l’opposition travailliste se poursuivent.

«La mort tragique de Sarah Everard a suscité une demande nationale d’action pour lutter contre la violence à l’égard des femmes», a déclaré en mars David Lammy, député travailliste et secrétaire d’État fantôme à la justice. «Ce n’est pas le moment de se précipiter pour adopter des mesures mal pensées pour imposer des contrôles disproportionnés sur la liberté d’expression et le droit de manifester.»