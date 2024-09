10 ans plus tard, « The Babadook » est plus fort que jamais dans les mèmes

Lorsque Jennifer Kent a commencé à développer un film d’horreur centré sur le deuil, elle s’est heurtée à des gens qui ne voyaient pas d’avenir dans ce projet. Beaucoup se sont opposés au titre proposé pour son projet, qui était également celui du monstre inquiétant qu’elle avait créé comme métaphore d’un traumatisme non résolu.

« On ne peut pas appeler un film « Le Babadook », se rappelle-t-on lui avoir dit. « C’est fou. Personne ne s’en souviendra jamais. »

S’adressant au Times via Zoom depuis son Australie natale, Kent, 55 ans, n’est plus ébranlée par ces premiers sceptiques. Ils ont eu tort. Son film de 2014, qui met en vedette Essie Davis dans le rôle principal féroce d’une mère célibataire qui lutte pour rester attachée à sa vie dans les années qui ont suivi la perte tragique de son mari, revient pour une sortie en salles limitée à partir de jeudi.

La réédition marquera une décennie depuis que le classique d’horreur mère-fils de Kent a terrifié pour la première fois Sundance, a reçu des critiques élogieuses (de la part de Stephen King et William Friedkin ), a remporté un prix très convoité du New York Film Critics Circle et a rapporté plus de 10 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 2 millions de dollars.

L’estime pour « The Babadook » n’a fait que croître — non pas malgré son nom « fou », mais peut-être à cause de lui.

« Je veux dire, les gens ont dit : « Quel nom stupide », précise Kent. « Et c’est vrai. C’est un nom absurde. Mais il y a quelque chose chez lui dont les gens se souviennent. »

Kent s’illumine immédiatement, comme si elle parlait d’un vieil ami.

Essie Davis et Noah Wiseman dans le film « The Babadook ». (Matt Nettheim / IFC Films)

Dans « The Babadook », les spectateurs ont un premier aperçu de qui (ou de quoi) est ce personnage éponyme dans les pages d’un livre du soir. Né le jour même où son père est mort dans un accident, Sam (Noah Wiseman) est un enfant de six ans perturbé qui, par sa seule existence, irrite sa mère Amelia (Davis), qui manque chroniquement de sommeil. Chaque soir, il lui demande de lui lire. Un soir en particulier, quelques jours avant l’anniversaire de Sam – une date qui pèse lourd dans la vie de ce duo solitaire – Amelia lit un livre qu’elle n’a jamais vu auparavant sur l’étagère.

« Si c’est dans un mot ou dans un regard », peut-on lire dans les premières lignes, « on ne peut pas se débarrasser du Babadook. » (La comptine a une sensation résolument inquiétante.) Elle est accompagnée d’illustrations au fusain dessinées à la main qui représentent une créature avec un haut-de-forme à l’ancienne, une paire d’yeux exorbités, un sourire sournois assorti et un long manteau volumineux qui cache des mains grêles.

« Je venais de perdre mon père », se souvient Kent à propos des mois de 2010 où elle a développé pour la première fois « The Babadook ». « J’étais donc en première ligne face au deuil et à la douleur qui en découlaient, je le voyais simplement comme un processus naturel. Et j’ai commencé à me demander : « Et si quelqu’un me faisait ce genre de choses ? » Je ne pouvais pas « Est-ce que je vais traverser ça ? » Cela est dû en grande partie à la réaction de certaines personnes à mon égard, à ma grande déception. Certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Ou bien elles en avaient peur.

L’aspect visuel du film, et du Babadook, à son tour, est issu du travail de Kent avec l’illustrateur Alex Juhasz, dont le minimalisme épuré a alimenté la sensibilité artisanale que Kent, à l’origine actrice, a imaginée pour son premier long métrage. Tout comme elle l’avait fait avec « Monster », le Court métrage de 2005 qui a servi de prédécesseur évident à « The Babadook », Kent voulait revenir au monde tout aussi ludique et cauchemardesque du premier cinéma muet.

La réalisatrice Jennifer Kent sur le tournage de « The Babadook » avec l’acteur Noah Wiseman. (Matt Nettheim / IFC Films)

« Je voulais que cela ressemble à quelque chose qui joue à être humain », dit-elle à propos de la créature. « Et quand j’ai vu le photos de Lon Chaney dans [the lost 1927 silent film] « London After Midnight » avait un côté macabre. Mais c’était aussi un peu ringard. Et j’ai trouvé ça parfait.

Une telle simplicité dans la conception, ainsi qu’un sens de l’artifice, sont en partie ce qui a contribué à transformer l’épouvantail de Kent en un icône gay improbable À peine « The Babadook » était-il devenu un classique de l’horreur à part entière qu’il s’est transformé en une machine à mèmes toute prête qui, à l’été 2017, a trouvé du succès au sein de la communauté LGBTQ+.

Comme l’a écrit un utilisateur de Tumblr dans un message à partir d’octobre 2016 « Chaque fois que quelqu’un dit que Babadook n’est pas ouvertement gay, on se dit : « Est-ce que tu as au moins regardé le film ? » » Michael J. Faris, un chercheur qui a écrit sur la diffusion queer de « Babadook », pointe ce même message comme étant l’origine probable de l’accueil du film de Kent au sein de la communauté LGBTQ+.

Le côté facétieux et effronté de ces publications virales a été au cœur de la façon dont le film d’horreur de Kent a circulé dans les cercles extrêmement en ligne au cours des années qui ont suivi. Nier les références homosexuelles de Babadook, c’était nier son existence même. Il y avait de la culpabilité cachée. Il y avait de la menace portant un haut-de-forme. Il y avait la famille de banlieue assiégée.

Noah Wiseman et Essie Davis dans le film « The Babadook ». (Matt Nettheim / IFC Films)

« Ma première réaction a été la confusion », admet Kent, entre deux éclats de rire, alors qu’elle réfléchit à l’héritage queer inattendu de son film. « Puis, lorsque cela a persisté, je me suis dit : « Eh bien, il doit y avoir quelque chose là-dedans, vous savez ? Et c’est délicieux pour moi. » »

Les fans ont rapidement dessiné le monstre hokey de Kent contre arrière-plans arc-en-ciel Ils détournaient ses schémas de rimes pour faire écho au jargon gay contemporain (« BABAYAAAAAAAASS !!! » une illustration lue ). Ils ont photoshopé son visage sur photos vintage des hommes musclés des années 1970 en short court. Lors de la finale de la saison 9 de « RuPaul’s Drag Race » enregistrée à l’été 2017, la star des réseaux sociaux Miles Jai s’est présentée en traînée complète de Babadook .

« Si c’était un mème sans intérêt ou si quelqu’un en avait parlé sur Twitter ou quoi que ce soit d’autre, il aurait simplement disparu », explique Kent. « Il aurait été drôle pendant une semaine. Mais il y a quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. »

Kent a depuis vu son personnage profiter d’une vie différente de tout ce qu’elle aurait pu imaginer pour lui.

« J’ai écrit ce livre en toute honnêteté, pour moi-même, à partir d’un point de vue très réel », dit-elle. « Et oui, il s’agit de deuil. Mais il s’agit aussi davantage de répression, en fait. Et ce que le public dit, c’est : « Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi, les gars ! Je suis là ! Je vais juste devenir plus grosse, plus grosse, plus énorme et plus menaçante si vous essayez de me réprimer ! » »

Dans le film, il n’est peut-être qu’ombres menaçantes et trilles vocales d’insectes, mais dans la nature, le Babadook est devenu synonyme d’une figure queer impertinente qui ne supporte pas les imbéciles : un narcissique antisocial vivant dans un sous-sol qui terrorise les jeunes garçons pour le plaisir. Sketch inspiré de « Queer Eye » d’après la série parodique animée « Robot Chicken », il est « un reclus dans un placard avec un penchant pour les accessoires steampunk ».

Mais avec le recul, Kent pense qu’une telle irrévérence était déjà intégrée dans la manière dont elle a elle-même fait la promotion du film.

« Tout était très simple pendant la promotion du film », se souvient-elle. « J’étais donc le Babadook sur Facebook. Je me connectais tous les jours et je disais des trucs aux gens. Et ils adoraient ça. Je trouve que c’est un personnage très hilarant à cet égard. C’était merveilleux de l’incarner et d’être lui. »

Kent n’aurait jamais imaginé que « The Babadook » aurait un tel succès sur le long terme. Elle ne peut s’empêcher de comparer un tel succès à la difficulté qu’a rencontrée son prochain film, « The Nightingale », sorti en 2018, à trouver son public.

« Avec « Le Rossignol », parce que le film est sorti à une époque où l’on parlait beaucoup de violence – et en particulier de violence envers les femmes – je pensais que ce sujet serait accepté, mais ce n’est pas le cas », explique Kent, avec une certaine nostalgie. « Il a été très mal compris. Il a créé beaucoup de divisions. Et je ne l’ai pas vu venir. »

Pendant ce temps, « The Babadook » a connu une trajectoire enviable, passant du statut de méchant accrocheur à celui de sensation sur les réseaux sociaux, puis à celui d’icône culturelle. Le film de Kent était déjà célèbre avant que ce terme ne soit d’usage courant. Avec le temps, le cinéaste australien sait qu’il y aura encore beaucoup de surprises à découvrir, car le film trouvera de nouveaux fans plus jeunes.

« Il adore l’attention, je peux vous le dire », dit Kent en souriant à propos de sa création astucieuse. « Il adore ça. »