10 ans plus tard, les résidents de Lake Country sont toujours préoccupés par la sécurité de Crystal Waters Rd

Cela fait huit ans et ça continue, mais un groupe de résidents de Lake Country n’a pas cessé de faire pression pour l’amélioration des routes près de Crystal Waters Road.

Le 15 novembre, le groupe de travail sur la circulation sécuritaire de l’autoroute 97 a de nouveau fait une présentation au conseil pour informer les nouveaux membres des préoccupations de sécurité concernant l’autoroute 97 et le chemin Crystal Waters.

Pam Dana a fait la présentation, accompagnée d’une vidéo et de plusieurs membres de la communauté prêts à aider à réitérer les risques pour la sécurité.

«Je pense que nous donnons plus d’élan et je pense que, malgré le fait que nous sachions que c’est un processus, il y a des gens qui espèrent beaucoup que si nous unissons nos voix, les gouvernements provincial et fédéral ou du moins notre conseil de Lake Country et notre communauté se tiendra derrière nous et dira que c’est important, ce sont des vies, des familles. Ce sont des personnes qui traversent le 97 qui peuvent également être impactées. »

Lors d’un entretien avec Black Press, Dana a noté que l’un des conseillers avait déclaré que les plans étaient prêts à démarrer, mais que le manque de financement empêchait la mise en œuvre des mesures de sécurité.

« Le financement est à l’échelle de la province, d’après ce que je comprends. Il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Je reconnais qu’il est difficile de décider où vous devez investir l’argent.

Dana a déclaré que les améliorations demandées par le groupe devraient être faciles à aborder pour la province.

« C’est bon pour tout le monde quand vous le faites. Cela aide toute la province à voir que l’autoroute 97 est une autoroute de desserte nationale… C’est un corridor achalandé, alors le faire aide tout le monde.

Les risques pour la sécurité à l’autoroute 97 à Crystal Waters Road ont été étudiés dans le passé.

Dana a déclaré en 2014 qu’il semblait que le projet allait avancer, mais près d’une décennie plus tard, l’intersection a toujours la même apparence.

“On a presque l’impression qu’il a été oublié.”

Dana a déclaré qu’elle faisait pression sur les autres pour obtenir leur soutien, notant qu’elle prévoyait de présenter au conseil scolaire Central Okanagan dans un proche avenir.

Après avoir parlé à l’un de ses voisins, Dana a déclaré qu’elle avait appris que les autobus scolaires refusaient de faire des virages à Crystal Waters pour des raisons de sécurité depuis 2007.

« Elle a dit que ses enfants avaient pris le bus fin 2007… pendant deux semaines. Après deux semaines d’arrivée, ils avaient construit une nouvelle maison dans la communauté et ils avaient confirmé auprès du district lors de l’achat du terrain que les bus seraient fournis. Ils ont acheté le terrain, ils ont construit la maison, emménagé, leurs enfants sont allés à l’école pendant deux semaines dans le bus, puis le bus (chauffeur) a dit que ce n’était pas sûr.

Le maire de Lake Country, Blair Ireland, a déclaré qu’il y avait eu plusieurs tentatives pour rencontrer le ministère des Transports afin d’obtenir un financement, mais cela n’a pas encore eu lieu.

«Nous avons eu ces réunions avec le personnel et elles ont vraiment été une perte de temps, car le personnel, ils veulent le construire. Ils vivent ici, ils le voient, ils savent que c’est dangereux.

L’Irlande a déclaré que le conseil maintiendrait la pression autant que possible, mais cela revient finalement à la province.

